Victoria, Britney Spears sinh mổ chủ động vì sợ đau đẻ

Sinh mổ chủ động là mổ lấy thai khi chưa có chuyển dạ. Nếu tình trạng của thai yếu, khi sinh mổ chủ động sẽ giảm được khả năng bị ngạt, bị sang chấn do sinh khó hay chuyển dạ kéo dài. Ngược lại, nếu sinh mổ chủ động khi trẻ chưa đủ tháng, trẻ có khả năng bị suy hô hấp cấp hay bị hội chứng phổi ướt. Trẻ non tháng cũng dễ bị hạ thân nhiệt, xuất huyết não, vàng da, nhiễm trùng huyết…

Với người mẹ, khi sinh mổ, có thể bị tai biến do gây mê hay do phẫu thuật. Người mẹ sẽ mất máu nhiều hơn. Sau mổ có thể bị biến chứng nhiễm trùng vết mổ nên khả năng phải dùng kháng sinh nhều hơn và lâu hơn. Thời gian hồi phục sức khỏe của người mẹ và thời gian phải nằm viện cũng lâu hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp người mẹ có bệnh lý hay thai nhi phải chấm dứt thai kỳ ngay thì bắt buộc phải sinh mổ chủ động.