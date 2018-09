Từ chuyện bé 10 tuổi tử vong sau 2 tuần bị nhện cắn, lưu ý cách xử lý kịp thời

Cậu bé Keith đã không được sơ cứu và điều trị sớm.

Trong sinh nhật lần thứ 10 của mình, cậu bé Keith Pierce ăn bánh gato, cười đùa với bạn bè và thích thú mở những món quà tặng. Cậu rất thích được gọi là một vận động viên và giàu năng lượng mặc dù cậu mới học lớp 4 ở Three Forks, Montana (Mỹ). Keith hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi sao bóng đá và một vận động viên đấu vật trong tương lai. Thế như, chỉ một tháng sau tiệc sinh nhật, một chân của Keith bị sưng to. Bố mẹ em đã đưa em đến gặp bác sĩ vài lần nhưng tình hình mỗi lúc một tệ hơn.

Sau khi kiểm tra vết thâm lạ trên chân của Keith, bác sĩ cho rằng cậu bé bị ung thư. Nhưng không một bác sĩ nào cho rằng Keith đã bị loài nhện độc nhất vùng Bắc Mỹ cắn.

Keith Pierce là một cậu bé đáng yêu, ưa hoạt động.

Một tuần sau đó, chiếc chân bắt đầu gây đau đớn cho Keith đến mức bố mẹ phải đưa cậu đi cấp cứu. Keith có một vết thâm kỳ lạ, hình tròn và sưng tấy. "Tôi đã cố gắng nói với bác sĩ rằng đó là do nhện cắn", Mandy, mẹ của Keith, chia sẻ với LittleThings. Tuy vậy, tất cả các bác si đều khẳng định đốm da sẫm màu đó liên quan đến ung thư và gửi cậu bé đến điều trị tại bệnh viên St. Vincent.

Hai ngày sau đó, bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp cho Keith và cậu bé vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Các giám định pháp y đã chỉ ra nguyên nhân tử vong do cậu bé bị nhiễm khuẩn nặng do biến chứng của nhện cắn. "Keith qua đời chưa tới một ngày sau đó - một tháng 4 ngày sau sinh nhật lần thứ 10 của con", Mandy đau khổ cho biết.

Vết thâm lạ do nhện cắn nhưng các bác sĩ đã nhầm là triệu chứng của ung thư.

Loài nhện nâu ẩn dật chỉ có ở đất nước Mỹ, đây là loài nhện khá độc, khi bị cắn vết thương sẽ rất đau buốt. Tuy nhiên, nọc độc của chúng chỉ có thể gây ra chết người khi vết thương bị nhiễm trùng.

Điều nguy hiểm nhất đó là, trẻ em dưới 10 tuổi có nguy cơ tử vong rất cao khi bị loài nhện Nâu cắn. Bởi sức đề kháng trong cơ thể những em bé là chưa đủ để chống chọi lại chất độc từ loài nhện, cũng như sức đề kháng yếu kém là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn tấn công khiến vết thương bị nhiễm độc.

Loài nhện nâu độc nhất Bắc Mỹ.

Nhện thường tấn công ngôi nhà của chúng ta nhiều nhất vào mùa thu do chúng đi tìm một nơi ấm áp để tránh rét mùa đông. Có nhiều cách để ngăn chặn và kiểm soát các vấn đề liên quan đến nhện trong nhà như:

- Hút bụi thường xuyên, quét sạch các mạng nhện lớn

- Bít kín các khe hở trên tường và dưới các cửa để ngăn không cho nhện vào nhà

- Dọn sạch những nơi nhện thường trú ẩn như đống củi, đống phân ở gần nhà của bạn

- Sử dụng đèn chiếu sáng theo cách kém hấp dẫn hơn đối với những loài côn trùng mà nhện thường ăn.

Tuy nhiên, đôi khi tất cả những cách trên vẫn không đảm bảo tiêu diệt được nhện và nguy cơ trẻ bị nhện cắn là hoàn toàn có thể. Nếu nghi ngờ là do loại nhện nguy hiểm cắn, hãy làm theo các bước dưới đây:

- Dùng nước xà phòng lạnh để rửa sạch vùng da bị nhện cắn. Bước này sẽ giúp làm sạch vết thương và ngừa nhiễm trùng.

- Dùng túi đá lạnh chườm lên vết cắn, chườm khoảng 20 đến 30 phút để giảm cơn đau và giảm sưng.

- Nhấc tay, chân bị nhện cắn lên cao. Bước này giúp giảm sưng tấy và giảm viêm.

- Theo dõi vết cắn trong 24 tiếng để đảm bảo các triệu chứng không nặng thêm. Qua vài ngày, vết sưng phải giảm và chỗ bị cắn phải bớt đau. Nếu các triệu chứng không giảm bớt, hãy gọi cho trung tâm trúng độc hoặc đến gặp bác sĩ.

- Trong một số trường hợp, vết cắn do nhện không độc có thể gây phản ứng dị ứng. Hãy gọi ngay cho dịch vụ y tế khẩn cấp nếu người bị nhện cắn có các triệu chứng sau: Khó thở, buồn nôn, co thắt cơ bắp, các tổn thương trên da, khó nuốt do bị thắt chặt cuống họng, đổ mồ hôi nhiều, muốn xỉu

