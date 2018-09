Trẻ viêm tai kéo dài, coi chừng biến chứng đến não

Nhiều mẹ chủ quan khi con bị viêm tai hoặc viêm họng mà không biết triệu chứng này có thể khiến trẻ bị biến chứng nghiêm trọng hơn.

Viêm tai giữa là tình trạng viêm cấp toàn bộ hòm nhĩ và màng nhĩ, tiến triển trong vòng 3 tuần với các triệu chứng sốt, đau tai, màng nhĩ đỏ. Viêm tai giữa cấp là bệnh lý thường gặp ở trẻ em, đứng hàng thứ 2 sau viêm cấp đường hô hấp trên, nhưng không phải hiếm gặp ở người lớn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm tai như tắc vòi nhĩ, thường gặp do sùi, u ở vòm họng, do viêm mũi xoang mủ. Viêm nhiễm đường hô hấp, bệnh lý trào ngược, không khí ô nhiễm, thời tiết lạnh, trong đó, viêm tai do nhiễm phế cầu xâm lấn dễ bị biến chứng nặng nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Viêm tai do phế cầu khuẩn có thể khiến bé bị giảm thính lực vĩnh viễn. Ảnh: st.alexius

Phế cầu xâm lấn là bệnh lý nghiêm trọng do vi khuẩn Streptococcus pneumoniae (còn gọi là vi khuẩn phế cầu) xâm nhập cơ thể và gây bệnh khi nhiễm vào máu gây nhiễm trùng máu, ở não gây viêm màng não) hay phổi gây viêm phổi. Trong đó trước khi xâm lấn màng não, trẻ thường bị viêm tai kéo dài

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 300 bé bị phế cầu xâm lấn gây biến chứng, trong đó không ít trường hợp khởi nguồn từ triệu chứng viêm tai hoặc viêm họng kéo dài.

Theo ông Khanh, phế cầu là một tác nhân vi khuẩn khá nguy hiểm hiện nay, vi khuẩn này khu trú vùng tai mũi họng ở người khỏe mạnh, thường gây bệnh ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, tại Bệnh viện Nhi Đồng, cá biệt có trường hợp 3 tháng tuổi đã mắc bệnh. Hầu hết trường hợp nặng đều bị ảnh hưởng đến thính lực dù đã khỏi bệnh.

Phế cầu khuẩn gây ra nhiều loại bệnh lý khác nhau ở trẻ em, thậm chí đe doạ tính mạng nếu không được điều trị kịp thời như viêm màng não, nhiễm trùng huyết hay viêm phổi, cho đến những bệnh lý không xâm lấn nhưng lại có tần suất mắc phải rất cao như viêm tai giữa hay viêm xoang ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ và gây đau đớn cho trẻ em.

Trong các nhóm bệnh do phế cầu khuẩn gây nên, viêm tai giữa là một trong những bệnh thường gặp nhất ở trẻ nhỏ. Các thống kê cho thấy có khoảng 80% trẻ em sẽ bị ít nhất một lần mắc bệnh viêm tai giữa, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới một tuổi và hơn 1/3 trong số đó sẽ bị nhiễm trùng lặp đi lặp lại (3 lần hoặc nhiều hơn trong một năm), đôi khi phải phẫu thuật.

Tiêm phòng là cách tốt nhất để ngừa vi khuẩn phế cầu, ngoài ra bác sĩ Khanh cũng khuyên phụ huynh nên giữ vệ sinh tai cho trẻ. Khi phát hiện trẻ bị viêm tai kéo dài thì nên đưa đến bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám và điều trị sớm.

Thiên Chương