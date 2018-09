Trẻ chấn thương não sau té ngã nhưng bố mẹ không biết

Khóc nhiều, biếng ăn, nôn ói, ngủ li bì là những biểu hiện cho thấy trẻ có thể đã bị tổn thương não sau té ngã nhưng ít được phụ huynh chú ý.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng Hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết từng tiếp nhận nhiều trẻ bị chấn thương não chỉ vì những va đập thông thường hoặc té ngã tai nạn sinh hoạt. Tất cả đều nhập viện muộn do bố mẹ không phát hiện được các triệu chứng bất thường.

Cần theo dõi trẻ chặt chẽ sau các cú té ngã có va chạm vào đầu. Ảnh minh họa: Thiên Chương

Cụ thể trong cuối tháng 4, bé gái 4 tuổi, nhà ở TP HCM nhập viện với chẩn đoán nứt sọ, nguyên nhân do trước đó bé chạy chơi trong nhà, té cầu thang đập đầu xuống sàn. Thấy con có dấu hiệu biếng ăn nhưng phụ huynh không nghĩ đó biểu hiện bất thường nên không đưa bé đến bệnh viện.

Một trường hợp khác, bé trai 2 tuổi rơi từ giường xuống nền nhà sau đó khóc quấy nhiều và bỏ ăn do chấn thương não nhưng mãi đến khi bé lên cơn co giật và mê man, người lớn mới đưa đến bệnh viện. "Vẫn có bé may mắn được điều trị thành công nhưng một số trường hợp tổn thương não phát hiện muộn nên phải điều trị kéo dài đồng thời để lại chứng suốt đời", một bác sĩ nói.

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyên phụ huynh nên trông coi các bé cẩn thận, nhất là các bé nhỏ vì bé rất hiếu động, dễ té ngã. Đối với trẻ lớn, nên hướng dẫn trẻ đi đứng cẩn thận. Trong trường hợp bé bị té ngã, cần phải chú ý các biểu hiện sau đó để có hướng xử trí kịp thời.

Đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, các biểu hiện sau đây cho thấy bé đã gặp nguy hiểm sau té ngã. Bé ngủ li bì khó đánh thức, khóc dỗ không nín, ói liên tục dù không ăn uống gì, co giật, ăn ít hơn phân nửa thường ngày, cuối cùng là bỏ ăn hoặc bỏ bú.

Với trẻ lớn hơn 1 tuổi, tổn thương não có thể khiến bé lơ mơ, ngủ khó đánh thức, co giật, đau đầu nhiều, dùng thuốc giảm đau không giảm, ói nhiều, thay đổi trong dáng đi, đứng, mắt mờ, nói lắp.

Khi thấy các biểu hiện trên, phụ huynh phải lập tức đưa con đến bệnh viện và khai rõ tình huống té ngã để bác sĩ tiện việc chẩn đoán.

Thiên Chương