Trải nghiệm 'khó mà tưởng tượng được' của mẹ 9x sinh con lần đầu

Dù đã 'ôn luyện' kiến thức chăm chỉ trước ngày sinh con nhưng Trà vẫn không khỏi bỡ ngỡ.

Lam Trà, 24 tuổi, đang sống tại thành phố Vinh, Nghệ An. Cô tốt nghiệp đại học Lao động Xã hội. Trong khi nhiều bạn bè của Trà tập trung cho sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống tự do thì, Trà đã có một gia đình nhỏ và thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Mang thai con trai đầu lòng, Lam Trà cảm thấy rất bỡ ngỡ và lo lắng. Để theo dõi sự phát triển của con, bà mẹ 9x tìm hiểu những ứng dụng tích hợp trên điện thoại như Ba Bau - Dinh dưỡng thai kỳ và Bibabo. Nhờ nó, Trà biết được những kiến thức bổ ích như cân nặng tiêu chuẩn của em bé trong từng tuần, sau đó đối chiếu với kết quả cân của em bé nhà mình. Lam Trà háo hức chia sẻ: "Thật thú vị khi các mẹ có thể cảm thấy đứa con đang lớn lên trong bụng mình từng ngày, sợi dây liên kết tình cảm giữa mẹ và con sẽ càng khăng khít hơn, giúp mẹ quên đi những mệt nhọc trong 9 tháng thai kỳ".

Là người hướng nội, Lam Trà cũng chăm chỉ đọc sách để thu nạp thêm kiến thức đồng thời lên dây cót tinh thần chào đón em bé. Theo Lam Trà, sức khỏe tinh thần quyết định 50% sức khỏe của thai nhi trong bụng. Vì vậy, trong 9 tháng mang thai, Trà luôn giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái, dù điều này không dễ dàng gì với cô và nhiều bà bầu khác. Sự thay đổi hormone trong cơ thể cộng với những mệt mỏi toàn thân khiến phụ nữ mang thai gặp nhiều stress.

Để khắc phục điều này, Lam Trà thường xuyên chia sẻ, chuyện trò với người gần gũi nhất, đó chính là chồng cô. Bà mẹ 9x quan niệm: "Đàn ông khá thụ động trong việc này và phụ nữ cần chủ động lôi kéo họ vào câu chuyện một cách nhẹ nhàng sẽ khiến những gánh nặng của các mẹ bớt đi phần nào. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn có thể nhờ anh xã massage một chút cho dễ ngủ. Đó là khoảng thời gian lý tưởng để các mẹ chia sẻ những mệt mỏi trong ngày và dễ dàng nhận được sự cảm thông từ chồng, nhất là khi anh ấy thấy bạn lo lắng cho đứa con trong bụng ra sao. Từ đó, sợi dây kết nối vô hình trong gia đình nhỏ sẽ ngày càng bền chặt, làm điểm tựa tinh thần vững vàng cho các mẹ trong những tuần thai mệt mỏi. Nếu có thời gian, cả hai vợ chồng nên cùng đi học lớp học tiền sản, đây là điều cực kỳ cần thiết. Ngoài ra, mẹ bầu cũng nên rủ ông xã làm cùng những việc nhà nhỏ như giặt giũ, rửa bát... nữa".

Để chuẩn bị tinh thần cho ngày đón con yêu ra đời, Lam Trà còn "lôi kéo" chồng cùng thực hiện bộ ảnh Bầu hạnh phúc. Thời gian dưỡng thai rảnh rỗi, Trà tự lên mạng tìm ý tưởng chụp ảnh, thiết kế mẫu váy, chọn vải may, làm hoa trang trí. Đến lúc chụp, Trà cũng tự tay make up và làm tóc. Trà tâm sự: "Khi tự bỏ công sức ra và chuẩn bị tất cả, ngoài việc tiết kiệm được kha khá chi phí, quan trọng hơn là mình thấy vô cùng hạnh phúc khi những bức ảnh ý nghĩa được mọi người yêu thích". Trong thai kỳ, Lam Trà còn chăm chỉ viết Nhật ký cho con, ghi lại những tâm sự của cha mẹ, dán những tấm ảnh siêu âm, ảnh bầu bé xíu để sau này trao cho con.

Cuốn "Nhật ký con yêu" mẹ Lam Trà dành tặng bé Bắp.

Bà mẹ trẻ cũng có một "tham vọng" đó là nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trong tuần thứ 20 của thai kỳ, cô bắt đầu "ôn luyện" kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ, đảm bảo cho bé 72 giờ vàng sữa non mà không cần một giọt sữa công thức.

40 tuần thai trôi qua, đến ngày "vỡ chum", mẹ bầu 9x uống hai cốc nước tía tô để kích thích các cơn co tử cung trước khi đến bệnh viện. "Do vỡ ối sớm nhưng mình lại chưa có cơn gò chuyển dạ, nên mình được đẻ chỉ huy, tức là bác sĩ sẽ dùng một số phương pháp can thiệp để 'kích đẻ'. Sau khi được tiêm thuốc kích thích chuyển dạ oxytoxin 15 phút, mình đã có thể rặn đẻ theo chỉ dẫn của bác sĩ. Điều quan trọng là các mẹ cần bình tĩnh và ghi nhớ cách hít thở, rặn đẻ không mất sức", Lam Trà kể lại.

Bên cạnh đó, Lam Trà sử dụng phương da - tiếp - da với em bé. Ngay sau khi sinh, bé sẽ được đặt ngay trên bụng hoặc trong lòng mẹ. Phương pháp này giúp bé ít đối mặt với nguy cơ bị hạ thân nhiệt hơn, tim đập đều và thở tốt hơn, đồng thời ít gặp những cơn ngừng thở. Áp dụng phương pháp này, trẻ sẽ được nuôi dưỡng bằng nguồn sữa non quý giá trong 72 giờ đầu tiên. Mẹ cũng được tăng cường tương tác với con, tăng sự tự tin, tăng khả năng chăm sóc con cũng như giảm lo lắng và sợ hãi.

Tổ ấm của Lam Trà cùng ông xã Nguyên Tú ấm áp hơn từ khi bé Bắp chào đời.

Cu Bắp của gia đình Lam Trà giờ đã được 2 tháng tuổi. Bà mẹ 9x tâm sự: "Thật hạnh phúc khi chứng kiến con yêu lớn lên từng ngày, hiểu biết hơn, lém lỉnh hơn! Điều đó khiến mình quên hết những mỏi mệt khi con quấy khóc, khi sữa vắt ra ít hơn hôm trước, khi tắc tia sữa đau không làm gì được ngoài khóc, khi thức đêm dậy cho con bú rồi vắt sữa mà đầu như muốn gục xuống... Nhiều lắm những trải nghiệm làm mẹ thật sự trước đây mình khó mà tưởng tượng được. Nhưng mình biết được làm mẹ là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này".

Hà Thu

Ảnh: NVCC