Khi chồng và em trai sốt cùng lúc, trên người không hề có nốt muỗi nào nên gia đình tôi chỉ phỏng đoán là sốt cao do cảm lạnh.

Sau hơn một tuần chăm chồng và em trai nằm viện điều trị sốt xuất huyết, bây giờ cứ nhìn thấy muỗi là tôi lại cầm bình xịt phun diệt muỗi ngay. Thậm chí, mỗi ngày trước khi đi làm vào buổi sáng, tôi còn chuẩn bị sẵn những lọ xịt muỗi nhỏ để ở từng tầng, phòng cho bé Na 2 tuổi không bị muỗi đốt.

Tôi quá chủ quan khi dịch sốt xuất huyết bùng phát. Nhà tôi ít muỗi, thỉnh thoảng mới có 1-2 con bay trong nhà nên tối đi ngủ, nhà tôi không mắc màn. Tôi đi làm từ sáng tới tối nên cũng chẳng có thời gian đọc điểm tin về dịch để biết triệu chứng ban đầu của sốt xuất huyết như thế nào.

Chồng và em trai của tôi cùng bị sốt cao một thời điểm, uống thuốc hạ sốt nhưng không giảm. Khi cả hai có biểu hiện sốt cùng lúc, gia đình hoàn toàn không nghĩ đến khả năng bị sốt xuất huyết vì trên người không hề có nốt muỗi đốt, mà chỉ phỏng đoán là sốt cao do cảm lạnh.

Cho đến khi nhân viên dịch tế đến nhà kiểm tra vào đúng chiều hôm đó và thông báo hàng xóm ngay cạnh nhà tôi bị sốt xuất huyết, gia đình tôi lập tức đưa hai anh em đến bệnh viện gần nhà để theo kiểm tra lúc 16h30. Khi đó, hai anh em cùng sốt 39,5 độ C- 40 độ C, người mệt mỏi, đau nhức. Đến 21h, hai anh em được truyền nước, uống hạ sốt theo đúng chỉ định, bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm, hai anh em bị sốt virus và sốt cao liên tục, nhiệt độ không hạ nên bác sĩ quyết định cho nhập viện vì dự đoán khả năng cao hai anh em bị sốt xuất huyết do đang ở trong vùng có dịch bệnh.

Ngày thứ 2, kết quả xét nghiệm đưa ra kết luận chính xác hai anh em bị sốt xuất huyết Dengue, bác sĩ vào thông báo pháp đồ điều trị và đề nghị gia đình cẩn thận, lưu ý những biến chứng bất thường người nhà phải thông báo lại ngay. Lúc này, tôi mới sợ và bắt đầu tìm đọc các tin bài về bệnh sốt xuất huyết. Nhưng quả thật, chăm người bệnh sốt xuất huyết tôi mới thấy hết được tác hại của dù chỉ một con muỗi gây ra lớn và mệt mỏi thế nào.

Chồng và em tôi 3 ngày đầu sốt cao liên tục, nhiệt độ trung bình của hai anh em luôn bám đuổi nhau 39 độ C - 40 độ C, lúc thấp nhất thì nhiệt độ của em tôi là 38,5 độ C, còn chồng tôi thì nhiệt độ thấp nhất là 39 vì chồng tôi bị viêm tai giữa. Hai anh em đều mệt mỏi và chán ăn. Mỗi lần hai anh em chịu ăn uống gì đó, tôi cảm thấy như chỉ số hạnh phúc của mình tăng lên 100 lần vậy.

Không thể chủ quan khi bị sốt cao trong mùa dịch. Ảnh minh họa: F.T

Khi em trai tôi bắt đầu có hiện tượng chảy máu chân răng vào ngày thứ 4, phát ban vào ngày thứ 5 và tự hạ sốt dần, nhiệt độ trung bình là 37,5 độ thì chồng tôi vẫn sốt như ninh nấu 39 độ C - 40 độ C. Đến đêm ngày thứ 5 của bệnh, các bác sĩ chuyển chồng tôi vào phòng cấp cứu và nhận định sốt bất thường, lúc này có mỗi tôi ở viện, chạy đi chạy lại đến nỗi chuột rút bắp chân".

Sự lo lắng của tôi chưa dừng lại vì tới nửa đêm, chồng của tôi có biểu hiện tụt huyết áp, người yếu dần và có dấu hiệu chảy máu cam. Đến 4h sáng, điều dưỡng truyền liều kháng sinh đầu tiên cho chồng tôi và anh liên tục được điều trị như vậy trong những ngày tiếp theo. Bệnh đỡ dần, những cơn sốt thuyên giảm và hai anh em được về nhà sau 7 ngày nằm viện khi các xét nghiệm máu cho thấy chỉ số tiểu cầu tiếp tục tăng. Khi ra viện, hai anh em vẫn còn rất mệt và phải mất 3 - 5 hôm sau đó mới bình thường trở lại. Qua lần sốt xuất huyết lần này, tôi rút ra những kinh nghiệm phòng bệnh cho mình và gia đình:

1. Khi sốt cao trong mùa dịch sốt xuất huyết, tuyệt đối không tự chẩn đoán bệnh và không được tự ý uống các loại aspirin, ibuprofen vì có thể gây xuất huyết, toan máu.

2. Kết quả xét nghiệm bệnh sốt xuất huyết thường chính xác sau ngày thứ 2 của bệnh, không nên chủ quan khi nhận kết quả xét nghiệm của ngày sốt đầu tiên.

3. Khi gia đình có người bệnh sốt xuất huyết, phải thông báo ngay cho hàng xóm và những nhà lân cận được biết để cùng phòng tránh dịch.

4. Phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết trong bệnh viện là truyền nước, uống viên C, Clopheniramin và uống hạ sốt Paracetamol đơn chất. Người bệnh nên tích cực uống oresol, ăn uống đầy đủ tránh hạ đường huyết.

5. Theo dõi phác đồ điều trị và tích cực hỏi bác sĩ về liệu pháp điều trị nếu thấy bất kỳ vấn đề gì bất thường.

6. Đề cao cảnh giác dịch mỗi khi thấy có thông báo dịch bùng phát".

Hồng Nguyễn