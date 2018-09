Tình cũ Lê Công Tuấn Anh hạnh phúc với cuộc sống 'mẹ bỉm sữa'

Diễn viên Vân Anh luôn thèm được vất vả khi chăm sóc các con yêu.

Đào Vân Anh là một diễn viên sân khấu và điện ảnh tài năng nhưng lại được biết đến nhiều nhất bởi chuyện tình éo le của cô là diễn viên quá cố Lê Công Tuấn Anh. Cuộc sống thường ngày của cô khi không đứng sau tấm màn nhung sân khấu hay trước máy quay cũng giống bao bà mẹ khác, tất tả với tã, bỉm và xe đẩy. Là khách mời của chương trình "Vui sống mỗi ngày", bà mẹ hai con có những chia sẻ chân thành về một ngày bình thường của mình.

Vẻ đẹp mặn mà của bà mẹ bỉm sữa hai con. Ảnh: Facebook.

Tình cũ của Lê Công Tuấn Anh hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng và hai nhóc tỳ Shisha, 4 tuổi; Oxy, gần 2 tuổi. Vì lý do công việc, ông xã Vân Anh thường xuyên công tác xa nhà. Do đó, mọi việc gia đình và chăm sóc các con đều do một tay cô quán xuyến. Với người làm công việc nghệ thuật như Vân Anh, để có những phút giây đùa vui với con là điều không dễ. Vì thế, mỗi khi cô ở nhà, Shisha và Oxy luôn quấn lấy mẹ.

Niềm vui lớn nhất của hai con là khi mẹ Vân Anh đi đóng phim về sớm, tới trường đón hai anh em và tự tay vào bếp làm món mỳ Ý cho các bé ăn. Còn nhỏ tuổi nhưng hai anh chàng rất ra dáng đàn ông, tự lập và biết thương mẹ. Dù phải một mình chăm con nhưng Vân Anh vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp.

Một ngày của Vân Anh bắt đầu lúc 4h30 sáng. Sau khi thức dậy, cô pha sữa và cho con ăn. Rất mệt và thiếu ngủ nhưng Vân Anh không muốn thay đổi cữ này của con. Theo cô, để 7h30 bé kịp ăn sáng ở trường thì mẹ dậy tầm giờ đó là hợp lý. Mẹ buộc phải chấp nhận thiệt thòi chút xíu để con được no bụng và có thêm bữa thật ngon. Xong xuôi, nữ diễn viên bắt đầu trang điểm đến 5h30 phải ra khỏi nhà để 6h có mặt ở phim trường.

Nhiều hôm, đoạn đường từ nhà đến trường quay mất một tiếng, cô phải dậy sớm hơn một chút từ 4h để kịp make up. Đúng 4h30, cô lại bắt đầu cho bé bú. Con ăn xong, mẹ mới tiếp tục trang điểm hoặc làm việc khác. Tùy từng hôm, cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ, đồ ăn vặt cho mình. Nhiều hôm không kịp giờ, cô đành để bà tự túc.

Ngày nào cũng vậy, Vân Anh lên giường ngủ sau khi con ăn xong cữ cuối cùng lúc 11h30. Cô thừa nhận "kém may mắn khi không có tay giữ người làm" nên bao nhiêu vất vả đều dồn lên bản thân. Đôi lúc quá sức, cô đặt câu hỏi "tại sao tất cả mọi chuyện đều chờ đến mình?".

"Vì quá mệt nên đặt câu hỏi vậy thôi. Tôi luôn tự hào, thực sự rất tự hào, không phải nói để che đậy cho mình đâu. Tự hào rằng rất may mắn vì có thể làm được tất cả mọi việc mà người khác chưa chắc đã làm được", Vân Anh giãi bày.

Bận rộn nhưng cô thèm được vất vả. Sau này khi các con lớn lên, không cần sự chăm sóc của mẹ chắc cô sẽ buồn lắm: "Nếu như bảo có thêm một em bé nữa chắc tôi vẫn còn nghĩ đến điều đó và vẫn cảm thấy rất hạnh phúc".

Bản thân nữ diễn viên cũng không thể trả lời nổi thắc mắc sao có thể làm được hết mọi việc chu toàn. Vân Anh cho rằng "cái khó ló cái khôn" và "hoàn cảnh xảy ra thế nào buộc mình phải làm vậy thôi". Cô tâm sự rất mệt, rất đuối nhưng nhờ con mà cô trở thành một người vĩ đại và siêu phàm đến vậy.

Còn nhỏ tuổi nhưng hai anh chàng, Shisha và Oxy, rất ra dáng đàn ông, tự lập và biết thương mẹ. Ảnh: Nga Nguyễn.

Có những lúc trong thế bí hoàn toàn, tới mức "thở không nổi", Vân Anh vẫn gắng và "không cho phép mình ngừng thở". Người giúp việc xin nghỉ, người thân bận không thể trông hai bé, cô đành đưa các con cùng bà ngoại đi làm cùng. Bà không cho cháu ăn được nhưng vẫn có thể chăm hai anh em. Vừa làm, Vân Anh vừa để mắt tới các con mà vẫn đảm bảo giờ ăn của bé "chuẩn như thường".

Những lúc bi quan hay nỗi buồn ập đến, con là điểm tựa duy nhất và mạnh nhất để cô vượt qua mọi khó khăn. "Có lúc tuyệt vọng hoàn toàn, tôi đã nghĩ 'chắc buông xuôi tất cả' nhưng không được phép như vậy bởi bên cạnh còn có con. Nhìn thấy con, cảm xúc, nỗi đau đó của tôi gần như tan biến hết. Hình ảnh, tiếng nói và vòng tay ôm của con đã bao phủ hết những gì đau khổ của mình rồi", bà mẹ hai con tâm sự.

Theo Vân Anh, một bà mẹ bỉm sữa chu toàn với việc nhà, đặc biệt là chăm con, chắc chắn không thể quên hình ảnh của bản thân. Vân Anh khuyên các mẹ không làm công việc nghệ thuật như cô không nên có suy nghĩ "đang chăm con nên ôi sao cũng được".

"Hình ảnh một bà mẹ xinh xắn không những tạo niềm hạnh phúc, phấn khởi cho ông xã mà còn là niềm tự hào của chính con mình nữa. Đừng nghĩ các bé nhỏ chưa hiểu biết nhiều. Một bà mẹ hạnh phúc là một bà mẹ chăm con tốt, chăm sóc bản thân mình cũng thật tốt", nữ diễn viên chia sẻ.

Hà Phương