Tình bạn xúc động của cô bé từng bị tự kỷ và bạn diễn tinh nghịch

Trong một giải đấu mà Hà My bị ốm không tham dự được, Như Minh đã nỗ lực giành được 4 Huy chương vàng để chia cho bạn 2 cái vì thương bạn.

Hai thiên thần nhỏ Hà Như Minh và Hoàng Diệu Hà My đã gửi đến giám khảo và khán giả câu chuyện về hai chú hề sinh đôi tại Vietnam’s Got Talent 2016 vào đêm bán kết 6 hôm 15/4. Hai chú hề với những nét tương đồng về cả ngoại hình, tính cách, sở thích; ẩn sâu bên trong họ là sự đan xen giữa nét tinh nghịch, mạnh mẽ của một cậu bé và sự đáng yêu, nữ tính của một cô bé. Thế nhưng, hai chú hề lại luôn so bì, tị nạnh, ganh ghét nhau. Ai cũng muốn giành sự yêu mến, quan tâm và tình cảm của mọi người xung quanh về phần mình. Một ngày kia, hai chú hề chợt nhận ra những tranh đấu trước đây hoàn toàn vô nghĩa. Họ chỉ thực sự mạnh mẽ nhất, hoàn hảo nhất và có được nhiều sự thương yêu nhất khi họ luôn sát cánh bên nhau, bổ sung thiếu sót cho nhau, nâng đỡ và sẻ chia với nhau mọi điều trong cuộc sống.

Tài năng nhảy múa kết hợp với ngôn ngữ cơ thể cùng âm nhạc, hai vũ công nhí 11 tuổi đã giành được "tấm vé" vào vòng chung kết, hứa hẹn sẽ tạo sự đột phá bất ngờ tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, ít ai biết được cuộc hành trình đến với nghệ thuật của hai đầy gian nan và thử thách như thế nào, đặc biệt là với Hà My. Nhờ có dance sport, từ một cô bé có biểu hiện tự kỷ, Hà My đã bước lên sân khấu một cách tự tin, chững chạc. Xung quanh đôi bạn diễn nhỏ tuổi này còn có những câu chuyện khiến nhiều người xúc động về sự sẻ chia và quan tâm, giúp đỡ nhau.

Bài thi của Hà My - Như My trong Vietnam's Got Talent 2016.

Từ khi còn nhỏ, Hà My nhút nhát, hay khóc nhè và không chịu nói chuyện với ai, khiến cả gia đình ai cũng lo lắng. Bước ngoặt cuộc đời đã đến với cô bé có gương mặt khả ái này từ năm lên 6 tuổi, cô được mẹ cho đến lớp học dance sport với kiện tướng Thu Hương. Tại đây, Hà My đã khiến cô giáo phải vận dụng tất cả phương pháp sư phạm để giúp em tập trung học: từ dỗ dành đến doạ nạt, phạt đứng ở góc tường… nhưng cũng không có kết quả gì. Một năm ròng rã trôi qua, với những nỗ lực và sự tận tâm của một nhà giáo trong lĩnh vực nghệ thuật, cô Thu Hương cảm thấy thực sự bất lực và hỏi thẳng Hà My: "Nếu con không muốn học cô hoặc không muốn tập nhảy thì cô sẽ nói với ba mẹ cho con không phải học môn này nữa" thì bỗng nhận được phản ứng "lắc đầu và khóc" của con; sau khi gặng hỏi mãi Hà My mới nói "con thích học" - cô Thu Hương bồi hồi kể lại câu chuyện ấn tượng về cô học trò kỳ lạ của mình.

Khi đó, Cô Hương như người mẹ được nghe tiếng nói đầu tiên từ đứa con gái ngây thơ của mình vậy. Mỗi khi trò chuyện với con, cô luôn có cảm giác hồi hộp vì sợ con muốn tách mình ra khỏi thế giới thực tại. Thời gian dần trôi, bé Hà My bắt đầu chịu giao tiếp, trao đổi và nói chuyện với cô nhiều hơn trong lớp học. Những động tác biểu diễn khó, đòi hỏi quá trình rèn luyện, thử thách cũng không làm nản lòng cô học trò "kỳ quái" này.

Và nhờ có lớp học dance sport, My bỗng trở nên năng động, tự tin hơn. Chứng bệnh nguy hiểm kia đã không còn đeo bám cuộc sống của em. My trở thành một đứa trẻ phát triển bình thường, toàn diện như bao bạn bè đồng trang lứa và có thêm năng khiếu của một vũ công nhí. "Bé dám xung phong phát biểu bài trên lớp, tự tin tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, thậm chí bé còn phát triển tư duy năng khiếu vượt trội khi tham gia tự biên đạo và dàn dựng cho các bạn của mình những tiết mục nhảy múa ở trường và ở câu lạc bộ. Đồng thời, bé cũng hoạt bát hơn trong giao tiếp với anh chị em, cô dì chú bác trong gia đình", mẹ Hà My vui vẻ cho biết. Chị nhận thấy mình thật đúng đắn khi quyết định cho con theo học bộ môn dance sport này.

Còn đối với Như Minh, bắt đầu tham gia lớp học của cô Thu Hương khi lên 8 tuổi, cậu học trò tinh nghịch chỉ đến lớp vì tính ham chơi nhưng chưa thích và có đam mê gì với bộ môn nghệ thuật thể thao này. Thế nhưng, với kinh nghiệm dày dặn của một vận động viên cấp quốc gia khiêu vũ thể thao Việt Nam, Thu Hương đã nhìn thấy năng lực của cậu bé này từ những bước nhảy đầu tiên, nên thuyết phục cậu học trò tham gia thi đấu để được cọ xát thực tế và mạnh dạn, tự tin hơn. Kết quả sau giải khiêu vũ thể thao thành phố Hải Phòng mở rộng, Như Minh đã bật khóc nức nở trong đêm trao giải vì không được Huy chương giống như một số bạn khác. Từ hôm đó, cô Thu Hương đã động viên cậu bé quyết tâm tập luyện chăm chỉ để đạt thành tích tốt hơn.

"Vốn là con trai một trong gia đình, từ một cậu bé nghịch ngợm ngày nào, Như Minh đã biết đặt mục tiêu cho tương lai của mình là trở thành Kiện tướng quốc gia bộ môn dance sport giống cô giáo Thu Hương", mẹ Cu Bill (tên ở nhà của Minh) tâm sự. Như Minh nghịch ngợm ngày nào đã trở thành một cậu bé biết suy nghĩ, quan tâm nhiều hơn tới mọi người xung quanh và có niềm đam mê cháy bỏng với dance sport.

Đôi bạn nhỏ đã giành được nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu.

Hai bạn nhỏ Hà My - Như Minh dù tính cách tưởng chừng khác nhau nhưng hóa ra lại hợp nhau nhiều thứ, từ nói chuyện, tập luyện đến cách chơi. Như Minh đã giúp cho Hà My từ một cô bé lầm lì, ít nói trở nên năng động hơn. "Tụi con thường xuyên cãi nhau nhưng không bao giờ giận nhau lâu", Hà My chia sẻ với khán giả trước đêm bán kết.

Cặp đôi này còn có những biểu hiện giống như anh em sinh đôi vậy: thường phát biểu đồng thanh cùng lúc một vấn đề, khi một bạn bị mắng thì bạn còn lại bỗng dưng muốn… khóc. Có một lần, Như Minh đi thi đấu và Hà My bị thuỷ đậu không tham gia được. Như Minh thi xong và trốn vào một góc bật khóc, cô giáo đi tìm mãi mới thấy và gặng hỏi thì con mếu máo nói : "Phải chi bạn Hà My cũng tham gia được cùng con". Ở giải khiêu vũ thể thao cúp Linh Anh tại thành phố Hà Nội lần đó, Như Minh đã giành được tất cả 4 Huy chương vàng với mục đích để chia cho Hà My 2 cái vì thương bạn.

Nhớ lại một lần thi đấu xa Hà Nội, Hà My bị sốt cao 39 độ nhưng vẫn quyết tâm ra sàn thi đấu vì không muốn Như Minh thi một mình. Lúc ấy, Như Minh cứ quấn quýt, cuống cuồng lo cho bạn diễn và động viên, chăm sóc, hỏi han nhau, trông rất cảm động. Nhìn sự cố gắng và nỗ lực đến cùng của cặp đôi này khiến nhiều bậc phụ huynh rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh các con được lên bục nhận những tấm huy chương rất xứng đáng cho sự nỗ lực của mình.

Tính đến ngày hôm nay, Hà My- Như Minh đã có bộ sưu tập "khủng" về huy chương và cúp vàng, bạc, đồng tại các giải đấu lớn nhỏ trong nước như: Giải vô địch quốc gia năm 2015 (1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng), Giải cúp các Câu Lạc Bộ toàn quốc năm 2015 (2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc), Giải Khiêu Vũ Thể Thao Hà Nội mở rộng (2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc). Còn trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent 2016, Hà My và Như Minh đã được khán giả bình chọn vào top 3 tiết mục được vào vòng chung kết.

T.H