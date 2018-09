Tiểu thuyết ngôn tình qua ảnh của vợ chồng Tổng thống Obama

Barack và Michelle luôn nắm tay nhau, không ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người.

Năm 1989, Barack Obama và Michelle Robinson đã có buổi hẹn hò đầu tiên khi cùng nhau đi xem bộ phim Do The Right Thing của đạo diễn da màu Spike Lee. 17 năm sau, "buổi hẹn lịch sử" này được dựng thành một bộ phim mang tên Southside with you (Tạm dịch Hẹn em ở Southside). Tình yêu của họ được ngưỡng mộ trên toàn thế giới và từng trang trong cuốn truyện ngôn tình này đều đem đến cho mọi người nhiều xúc động.

Khi hai người gặp nhau, Michelle đang làm việc như một nhân viên marketing và luật sư về sở hữu trí tuệ tại hãng Sidley Austin (Chicago, Mỹ). Cũng trong năm 1989 đó, cô được bổ nhiệm làm cố vấn cho một khóa tập huấn mùa hè của khoa Luật trường Harvard. Còn Barack Obama là một nhân viên luật bình thường.

Họ hẹn hò được 3 năm trước khi kết hôn vào năm 1992 và những bức ảnh dưới đây là một số khoảnh khắc tuyệt đẹp về câu chuyện tình yêu của người đứng đầu nước Mỹ, kể từ ngày cùng xem chung bộ phim đầu tiên tại Nhà hát Harper (Chicago).

Barack Obama và vợ chưa cưới, Michelle, ở Kenya vào năm 1992.

Đám cưới của Barack Obama và Michelle được tổ chức vào ngày 18/10/1992.

Bức ảnh được chụp vào ngày 26/5/1996. Bốn năm sau ngày cưới, cả hai vẫn luôn tay trong tay mỗi khi đi cùng nhau.

Gia đình hạnh phúc của Barack và Michelle Obama đã có thêm hai con gái Maila, Sasha. Bức ảnh chụp khi cả gia đình đang ngồi chờ kết quả bầu cử của Barack năm 2004.

Barack trao cho vợ nụ hôn ngọt ngào ngay trên sân khấu Hội nghị quốc gia của đảng Dân chủ, năm 2004.

Khi ông Barack Obama có bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago, Michelle đã luôn bên cạnh để hỗ trợ, động viên chồng. Bức ảnh được chụp tại nhà riêng của họ ở Chicago vào 8/12/2004.

Barack Obama bế con gái Malia, 6 tuổi, và Michelle ôm con gái Sasha, 3 tuổi, trên sân khấu ngập tràn pháo hoa giấy sau khi ông Obama có bài phát biểu nhậm chức Tổng thống vào ngày 2/11/2004.

Hành động đụng nắm đấm của hai vợ chồng Tổng thống trong buổi diễn thuyết tại Trung tâm Năng lượng Xcel ngày 3/6/2008 khiến mọi người thích thú.

Michelle và Barack Obama đi xe buýt trong đêm cuối vận động tranh cử ở New Hampshire vào năm 2008.

Trước mặt MC nổi tiếng Oprah Winfrey, cả hai không ngại ngần ôm hôn nhau. Ảnh được chụp tại sân vận động Williams Brice ở Columbia vào ngày 9/12/2008.

Barack Obama và Michelle Obama chia sẻ khoảnh khắc riêng tư khi đi trong thang máy chở hàng tại Tiệc nhậm chức được tổ chức ở Washington, DC, ngày 20/1/2009.

Tổng thống và Đệ nhất phu nhân lãng mạn khi ngắm pháo hoa. Ảnh chụp ngày 4/7/2009.

Ngay khi không vướng bận việc chính trị, Barack Obama đã tới thăm hai con gái Malia và Sasha, không quên trao cho vợ một nụ hôn.

Hai vợ chồng người quyền lực nhất nước Mỹ giản dị di chuyển bằng xe điện.

