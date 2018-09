Thực hư cách chữa vặn mình với lòng trắng trứng, nước cốt chanh

Cách 'chữa mẹo' được các mẹ chia sẻ trên mạng xã hội là phản khoa học.

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền lời khuyên "Trị vặn mình cho trẻ sơ sinh" với nội dung: "Muốn trẻ ngủ ngon và hết vặn mình, đầu tiên dùng lòng trắng trứng pha với nước cốt chanh xoa lên lưng bé đến khi lông trên lưng thành màu đen và dày cứng lên. Tiếp đến, dùng bột năng hay bột mì xoa lên lưng rồi triệt sạch lông". Bài viết này ngay lập tức được hàng chục nghìn người chia sẻ lại dù chưa biết thực hư cũng như chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh. Nhiều người thậm chí còn cho biết đã chữa cho con và "kết quả đạt được ngoài sức tưởng tượng". Tuy nhiên theo các bác sĩ chuyên khoa Sơ sinh, đây là cách làm hoàn toàn sai.

Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh, trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ khẳng định, hoàn toàn không có chứng cứ khoa học nào cho thấy, mớ lông trên lưng liên quan đến chứng vặn mình (rướn) ở trẻ. Chính vì thế, việc xoa trên lưng trẻ bằng lòng trắng trứng và nước cốt chanh rồi dùng bột tẩy lông hoàn toàn không thể giúp trẻ hết vặn mình.

"Việc làm này sẽ khiến da trẻ bị tổn thương, nhiễm trùng và trẻ bị đau. Người lớn cứ thử làm như vậy với mình sẽ biết phương pháp này gây đau đớn như thế nào. Chứng vặn mình và ngủ không sâu giấc là biểu hiện hết sức bình thường đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 3 tháng tuổi. Chưa có công trình nghiên cứu nào cho thấy tẩy lông có liên quan đến hiệu quả điều trị", bác sĩ Từ Anh nói.

Theo bác sĩ Anh, triệu chứng vặn mình, đỏ mặt, giấc ngủ không sâu là hiện tượng sinh lý bình thường của trẻ nhỏ. Tùy theo từng bé mà chứng này có thể kéo dài trong vòng vài phút rồi tự hết, nhưng cũng có bé kéo dài hơn khiến phụ huynh thấy thương con và lo lắng.

Ngoài vặn mình do nguyên nhân sinh lý, vặn mình và ngủ không sâu còn có thể do bé bị thiếu canxi hoặc vitamin D. Bệnh lý này thường gặp hơn ở những bé sinh non, dinh dưỡng kém, bé mắc chứng trào ngược. Vặn mình, mất ngủ do bệnh lý, các bé dễ bị kích thích với tiếng động, nôn ói, chậm lên cân.

"Tóm lại, vặn mình và đỏ mặt là sinh lý bình thường, sẽ tự hết khi bé sau 3 tháng tuổi. Các mẹ không nên vì quá lo lắng mà nghe theo các cách chữa trị phản khoa học khiến da trẻ bị tổn thương. Riêng trẻ bị vặn mình do bệnh lý, việc chữa mẹo càng không thể cho kết quả tốt. Cách tốt nhất là nên đưa bé đi khám ở bác sĩ chuyên khoa Nhi", bác sĩ khuyến cáo.

