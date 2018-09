Thực đơn lành mạnh của mẹ trẻ khiến bé mẫu giáo chỉ thích ăn cơm nhà

"Người nước ngoài có câu 'You are what you eat', có nghĩa: bạn chính là những gì bạn ăn. Bạn gần như không thể kiểm soát bất cứ điều gì trong cuộc sống, trừ những thứ bạn nạp vào cơ thể. Với tôi, ăn uống là việc trọng đại, nó trực tiếp quyết định nhan sắc và sức khỏe, mà đã là phụ nữ, khi sở hữu hai điều này thì cuộc sống của chúng ta đã quá tuyệt vời và hạnh phúc", chị Nguyễn Thảo chia sẻ.