Thủ phạm làm trẻ thấp lùn

Ít vận động, không thích uống sữa, ngủ không đủ giấc, béo phì... dễ khiến trẻ hạn chế sự phát triển về chiều cao và thể chất.

Chiều cao của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng, môi trường sống... Tuy nhiên, 7 vấn đề dưới đây cũng ảnh hưởng khá nhiều đến sự phát triển chiều cao của trẻ.

Trẻ bị béo phì

Trẻ bị béo phì là do ăn uống quá nhiều chất dinh dưỡng và thói quen lười vận động. Béo phì không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý, thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ. Tuy nhiên, để giảm cân cho trẻ, các bậc cha mẹ nên lập một kế hoạch ăn uống lành mạnh cho trẻ, đồng thời cho trẻ uống sữa tươi không đường hoặc sữa tươi tách béo để đảm bảo trẻ nhận đủ lượng canxi và protein cần thiết cho sự phát triển thể chất nhưng vẫn giảm cân khỏe mạnh.

Trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng

Yếu tố dinh dưỡng có vai trò quan trọng đến sự tăng trưởng của trẻ em. Do vậy, khi trẻ biếng ăn, nguy cơ suy dinh dưỡng cao và sẽ bị còi xương, không đủ chất cung cấp cho quá trình trao đổi dinh dưỡng để phát triển trí não lẫn thể chất.

Để trẻ phát triển khỏe mạnh và có được một chiều cao lý tưởng trong tương lai, các bậc cha mẹ nên điều trị biếng ăn, suy dinh dưỡng càng sớm càng tốt.

Trẻ ngủ không đủ giấc

Trẻ em cần được ngủ ít nhất 8-9 tiếng một ngày vì khi ngủ, hoóc môn tăng trưởng được tiết ra nhiều vào khoảng 12 giờ đêm, lúc đang ngủ say. Cơ thể con người dài ra dưới tác dụng của hoóc môn này. Nếu trẻ thức khuya, hoóc môn tăng trưởng không có điều kiện được sản xuất, khiến chiều cao chậm phát triển.

Thiếu vitamin D

Thường những trẻ không được tiếp xúc nhiều với ánh nắng buổi sáng sẽ có nguy cơ bị thiếu vitamin D nghiêm trọng, mà trong đó vitamin D là một trong những yếu tố cần thiết cho sự phát triển thể chất.

Đối với những trẻ ít được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, có thể bổ sung vitamin D trực tiếp theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên viên khoa nhi. Mức khuyến cáo được dùng cho trẻ em là khoảng 400UI mỗi ngày. Hạn chế cho trẻ sử dụng quá liều, bởi có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Môi trường và xã hội

Yếu tố môi trường và xã hội có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển chiều cao của trẻ. Trẻ dễ bị suy dinh dưỡng thấp còi khi sống trong điều kiện kinh tế xã hội kém phát triển, môi trường thiếu vệ sinh, không đủ nước sạch, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng chăm sóc kém.

Trẻ không thích uống sữa

Sữa là một trong những thực phẩm rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên có nhiều trẻ lại không thích uống sữa. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ có thể tận dụng các loại thực phẩm khác có sự bổ sung protein và canxi cho trẻ như sữa chua, phô mai, thuỷ - hải sản như cua đồng, tôm, tép, ốc, cá con (có thể nhai luôn xương)…

Cũng có trường hợp, trẻ chỉ thích uống duy nhất sữa tươi hoặc sữa bột. Bạn nên cung cấp đủ lượng sữa một ngày cho bé, đó có thể là sữa tươi hay sữa bột nhưng đều là sự bổ sung thiết yếu cho quá trình tăng chiều cao ở trẻ.

Trẻ ít vận động, luyện tập

Hoạt động ngoài trời không chỉ tăng cường thể lực mà còn giúp phát triển chiều cao. Có thể là do thói quen, do sở thích hay do điều kiện học tập, không gian sống chật hẹp của trẻ khiến trẻ bị bó buộc lại với những thú tiêu khiển ít vận động như đọc sách, xem tivi, chơi game máy tính hay những trò chơi trí tuệ… mà trẻ trở nên lười biếng những hoạt động luyện tập cơ thể bên ngoài.

Các bậc cha mẹ nên khuyến khích và tạo điều kiện cho con được chạy nhảy, chơi các môn thể thao như bóng rổ, đạp xe đạp, bơi lội, nhảy dây, nhảy xa… hoặc nhờ trẻ giúp mẹ làm các công việc nhà cũng là cách để trẻ hoạt động cơ bắp.

Để giúp trẻ có được một chiều cao lý tưởng, cần tránh cho trẻ mang, vác hay gồng, gánh các vật nặng trong thời gian dài, vận động quá sức, nâng tạ, chạy maraton... Đây đều là những hoạt động ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao của trẻ.

Mai Thương