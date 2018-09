Thói quen ngủ kỳ lạ của 12 người thành công vang dội

Donald Trump chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm, còn Mariah Carey đặt 20 máy tạo ẩm xung quanh giường.

Đối với những người bận rộn, thành công trong công việc, giấc ngủ là một điều quý giá và đôi khi rất hiếm hoi. Trong khi hầu hết mọi người luôn cố gắng tìm cách để có một giấc ngủ đêm ngon lành, không bị làm phiền bởi công việc (hay thậm chí là tiếng ngáy của bạn đời) thì với một số người, ngủ lại không phải là ưu tiên hàng đầu. Họ là 12 người rất thành công dưới đây nhưng lại có những thói quen kỳ lạ khi ngủ.

Tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm

Đó là khoảng thời gian thông thường mà tỷ phú Trump dành để ngủ, thậm chí đôi khi chỉ còn 90 phút mỗi đêm.

Điều đầu tiên sau khi thức dậy, thường là khoảng 6h-6h30, Trump được báo cáo về tất cả các bài báo về ông, để ông nắm bắt thông tin và phục vụ cho việc bảo vệ hình ảnh cá nhân. Theo Michael D'Antonio, tác giả của cuốn sách Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success, hầu hết thời gian, Tổng thống đắc cử không đọc nội dung, ông chỉ nhìn vào tên của mình trên các trang. D'Antonio nói rằng, thói quen kỳ lạ hàng sáng của Trump được duy trì suốt cả ngày.

Michael Phelps ngủ trong căn phòng ở độ cao tương đương 2.600-2.700m

Bằng cách đặt phòng ngủ trên cao, Phelps làm giảm lượng oxy trong phòng. Điều này khiến cơ thể anh phải làm việc vất vả hơn để sản xuất ra nhiều tế bào máu và cung cấp oxy cho cơ bắp. Nó cũng giúp tăng sức bền, giúp anh chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc thi.

"Nó giống như một cái hộp khổng lồ. Nó giống như cậu bé và quả bong bóng", Phelps đã nói như thế trong chương trình CBS News vào năm 2012.

Arianna Huffington biến phòng ngủ thành 'cung điện'

Sau lần bị kiệt sức năm 2007 và tỉnh dậy trong vũng máu của chính mình, Arianna Huffington đề cao việc có một giấc ngủ ngon. Tổng biên tập tờ Huffington Post biến phòng ngủ thành thiên đường với rèm và màn che. Trước khi ngủ, bà tắt điện thoại và rút tất cả phích cắm. Sau đó, bà tắm nước nóng, phủ đầy muối Epsom và dầu hoa oải hương để tâm trí bình tĩnh cũng như quên đi những căng thẳng trong ngày. Bà chỉ yên tâm đi ngủ khi khoác trên mình bộ đồ ngủ đẹp đẽ, không phải áo T-shirt cũ kỹ để tập thể thao. Cuối cùng, bà chìm đắm vào một cuốn sách thơ hoặc sách triết lý để ru mình ngủ dễ hơn.

Winston Churchill chợp mắt 2 tiếng mỗi ngày

Hàng ngày, cứ đến 17h, ông sẽ uống một ly whiskey và soda trước khi đi ngủ. Giấc ngủ ngắn 2 tiếng cho phép ông có thêm hơn một nửa ngày nữa để làm việc. Churchill nổi tiếng là người làm việc thông đêm. Do lịch ngủ bất thường nên ông hay chủ trì các cuộc họp trong phòng tắm.

Cứ mỗi 4 tiếng Leonardo da Vinci lại ngủ 20 phút

Da Vinci tuân theo "chu kỳ giấc ngủ Uberman", trong đó cứ 4 tiếng lại ngủ 20 phút. Cách ngủ này giúp ông và các nhà khoa học, ca sĩ... có nhiều thời gian thức hơn trong một ngày, nhưng nó có thể gây khó khăn cho ông khi thực hiện các công việc kéo dài.

Mariah Carey ngủ 15 giờ mỗi đêm

"Tôi phải ngủ 15 giờ để hát theo cách tôi muốn", Carey trả lời phỏng vấn năm 2007. Ca sĩ này cũng cho biết cô đặt 20 chiếc máy tạo độ ẩm quanh giường để làm dịu cơn đau họng và thêm độ ẩm khi không khí khô. "Về cơ bản, giống như là ngủ trong phòng xông hơi", nữ ca sĩ nói.

Tất cả gối của Stephen King đều quay một hướng nhất định

Theo thông tin được chia sẻ trong cuốn sách Haunted Heart: The Life and Times of Stephen King của Lisa Rogak, nhà văn khoa học viễn tưởng có thói quen lạ lùng vào ban đêm. "Tôi đánh răng, tôi rửa tay. Tại sao ai cũng rửa tay trước khi đi ngủ? Tôi không biết", Stephen nói. "Và những chiếc gối phải quay về một hướng nhất định". Ông cũng không giải thích được lý do vì sao, đơn giản đó là sở thích.

Martha Stewart chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm

Sự chăm chỉ là bằng chứng cho thành công của Stewart. Bà thường thức dậy trước các nhân viên của mình vài tiếng, khoảng 6h30, để nấu bữa sáng cho một đàn vật nuôi, gồm ngựa, lừa và hơn 200 con gà.

Stewart cũng thức khuya đọc sách hoặc xem tivi. Nữ doanh nhân từng chia sẻ với WebMD rằng, cuộc sống mệt mỏi và giấc ngủ bây giờ không quan trọng với bà.

Charles Dickens ngủ quay mặt về hướng Bắc để tăng tính sáng tạo

Dickens bị chứng mất ngủ và luôn giữ một chiếc la bàn bên cạnh để đảm bảo rằng ông có thể viết, ngủ quay về hướng bắc. Nhà văn tin rằng, hành động kỳ quặc này sẽ cải thiện tính sáng tạo của mình.

Marissa Mayer ngủ bù trong những kỳ nghỉ 4 tháng một lần

CEO của Yahoo nổi tiếng là nghiện công việc, đôi khi bà làm việc tới 130 giờ/tuần. Điều đó khiến bà không còn nhiều thời gian ngủ. Để hồi phục lại cơ thể, bà ngủ bù trong những kỳ nghỉ dài hàng tuần cứ 4 tháng một lần.

Lyndon B. Johnson chia một ngày thành 2 ca để làm được nhiều việc hơn

Cựu tổng thống Mỹ thường thức dậy lúc 6h30-7h, rồi làm việc cho tới 14h. Sau khi tập thể dục nhanh, Johnson quay trở lại giường ngủ trong khoảng 30 phút, thức dậy vào khoảng 16h và làm việc tới sáng sớm.

Johnson cho biết, ông học thói quen ngủ này từ người tiền nhiệm John F. Kennedy - người cũng chia một ngày thành nhiều ca.

Nhà phát minh Nikola Tesla không bao giờ ngủ hơn 2 tiếng mỗi ngày

Tesla đặt ra giới hạn trong lịch trình giấc ngủ của mình. Cũng giống như Da Vinci, Telsa áp dụng "chu kỳ giấc ngủ Uberman" và tuyên bố không bao giờ ngủ hơn hai tiếng mỗi ngày. Kỷ lục của ông là làm việc suốt 84 giờ liên tục trong phòng thí nghiệm mà không cần nghỉ ngơi.

Hà Nhi

Theo Bussiness Insider