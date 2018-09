Thói quen khi sử dụng xe đẩy khiến trẻ gặp nguy hiểm

Trẻ em không có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể nên dễ bị say nắng, đột tử khi ở trong xe đẩy bịt kín.

Là bố mẹ, ai cũng muốn làm những điều tốt nhất cho con của mình nhưng sự bảo vệ không đúng cách lại có thể khiến bé gặp nguy hiểm, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Trong những ngày nắng nóng, khi đưa các bé đi chơi, bố mẹ thường có thói quen đặt bé ngồi trong xe đẩy có mui che và còn cẩn thận phủ một chiếc khăn vải bên ngoài. Điều này vô tình đã làm cho nhiệt độ bên trong xe đẩy tăng cao, gây ngột ngạt và khó thở cho bé, dù bố mẹ chỉ phủ một tấm vải mỏng.

Một nghiên cứu tại Thụy Điển đã chỉ ra rằng, ngay cả một tấm vải mỏng như màn tuyn cũng là tác nhân biến chiếc xe đẩy thành cái lò nóng bức, làm giảm sự lưu thông không khí. Svante Norgren, một bác sĩ tại Bệnh viện nhi ở Stocklholm, đã trả lời phỏng vấn của tờ báo Thụy Điển Svenska Dagbladet như sau: "Nó sẽ làm cho nhiệt độ của chiếc xe đẩy rất nóng, giống như một cái bình thủy".

Nhiệt độ bên trong xe đẩy tăng cao khi phủ một chiếc khăn bên ngoài.

Trong khi đó, trẻ nhỏ ở độ tuổi thường xuyên sử dụng xe đẩy lại nhạy cảm với nhiệt độ hơn người lớn. Thân nhiệt của bé có thể tăng nhanh gấp 5 lần so trẻ lớn và người trưởng thành. Từ kết luận rút ra được qua nghiên cứu, trang báo Svenska Dagbladet cũng đưa ra một thí nghiệm nhỏ. Đó là, nếu xe đẩy không được trùm vải thì nhiệt độ bên trong chỉ khoảng 22 độ C. Còn khi phủ bên ngoài xe một tấm vải mỏng, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên đến 34 độ C và đỉnh điểm là 37 độ C sau 20 phút đi dưới nắng.

Vì vậy, nếu bố mẹ có kế hoạch đưa bé ra ngoài chơi dưới trời nắng thì không nên đi quá lâu và tuyệt đối không phủ/trùm vải, dù chỉ là một mảnh vải mỏng. Hãy để chiếc xe được thoáng để đảm bảo việc lưu thông khí và không làm nhiệt độ trong xe tăng cao.

Hà Nhi

Theo Mirror