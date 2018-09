'Thợ săn' xếp hàng 20 tiếng, ăn ngủ tại chỗ đón Black Friday

Người đàn ông New York coi việc đi mua sắm trong ngày này là một thách thức và món đồ mua được giống 'chiếc cúp' cho kẻ đi săn.

Trong số đám đông chờ đợi bên ngoài trung tâm mua sắm, có người xếp hàng từ tối thứ tư, thứ năm.

Một người đàn ông da màu Harlem, thành phố New York, dù rất đói bụng nhưng cũng sẵn sàng bỏ lỡ bữa tối của lễ Tạ ơn bên gia đình để "săn" bằng được món hời. Bryan Johnson đứng đầu hàng trước cửa trung tâm thương mại Brooklyn's Gateway Plaza từ lúc 17h ngày thứ năm (23/11), sớm hơn 20 tiếng trước khi Black Friday chính thức bắt đầu.

Johnson, 32 tuổi, đã để mắt đến một chiếc tivi thông minh hiệu Sharp, 50 inch, với giá 179 USD. Anh đi mua sắm ở Brooklyn vì gia đình vợ anh sống gần đó.

"Cô ấy đang nấu ăn", Johnson nói. "Cô ấy sẽ mang cho tôi một đĩa thức ăn. Nếu không, tôi sẽ đợi".

Người đàn ông này cho biết, anh đã lên hẳn một "chiến lược" để đối phó với những người đi mua sắm khác đang đứng xếp hàng. Anh ấy rất kiên nhẫn - và cầm theo một cái ghế xếp.

"Mọi người luôn cố gắng vượt lên. Chỉ cần đứng đúng chỗ của bạn, thế thôi", Johnson chia sẻ điều quan trọng khi đi "săn" hàng giảm giá.

Ngoài mục đích mua sắm, nhiều người đến các trung tâm thương mại còn để cảm nhận không khí 'thú vị' trong ngày hội giảm giá lớn nhất năm.

Rashid Mamum, 40 tuổi, chủ sở hữu quán cafe N Rico ở Bronx, đã đến cửa hàng của Macy để mua sắm cùng vợ và con trai trước ngày diễn ra Black Friday. "Có vẻ như đó là một lễ hội. Chúng tôi muốn ra ngoài và tận hưởng không khí này. Ăn bữa tối xong, chúng tôi ngay lập tức đã đi mua sắm", Mamum cho biết.

"Chúng tôi đã mua được nhiều đồ gia dụng, máy nướng bánh và một vài chiếc chăn... Thật vui khi chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Thật thú vị", ông bố một con chia sẻ trong khi đang nâng niu túi hàng mua được từ Macy.

Cũng đến mua sắm tại cửa hàng của Macy, hai người đàn ông 27 tuổi là Mohammad Abdallat và Michael Haddadin, đã chi tiền cho những bộ quần áo hàng hiệu được giảm giá. "Chúng tôi đã biết về những ưu đãi cho ngày Black Friday", Abdallat giải thích cho lý do tại sao anh và bạn của mình đi mua sắm từ tối thứ năm. Abdallat đã mua được một chiếc áo thun của Tommy Hilfiger với giá 75 USD, giảm 300 USD so với giá gốc. Haddadin mua một đôi giày da lộn của Kenneth Cole với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá thông thường.

Freddie Powell, 47 tuổi, một nhà thiết kế thời trang, đã nhân cơ hội đến Brooklyn tham dự lễ Tạ ơn, để mua được những món đồ giảm giá. Anh cũng như nhiều vị khách du lịch đến thành phố đúng dịp này đã dành nhiều thời gian cho việc mua sắm.

"Chúng tôi ở đây cho đến thứ ba, vậy tại sao không tận dụng cơ hội này để dạo qua các cửa hàng?" - Josh Moshier, 28 tuổi, và vợ Katelyn, 23 tuổi, đến từ Huntsville, Alabama, cho biết. Họ đã được hời 50% khi mua hàng tại Gap.

Mặc dù mua sắm trực tuyến đã trở thành thói quen của xã hội hiện đại, cách mua hàng truyền thống vẫn không thay đổi.

Các nhà phân tích tại Bain & Co., một công ty thu thập dữ liệu, dự đoán Amazone sẽ chiếm một nửa doanh số bán hàng vào mùa Black Friday năm nay. Đây cũng là trang web mua sắm trực tuyến hàng đầu để mọi người bắt đầu mua sắm trong kỳ nghỉ - theo kết quả của công ty nghiên cứu thị trường NPD.

"Các nhà bán lẻ đang ở tình trạng sống còn. Đó là đánh cắp thị phần của nhau", Marshal Cohen, chuyên gia phân tích của NPD, nhận định. "Amazone là Grinch (nhân vật trong chuyện How the Grinch stole Christmas; là nhân vật phản diện hoặc có thể gọi là cơn ác mộng). Họ đang đánh cắp sự tăng trưởng".

Theo Adobe, một công ty phân tích dữ liệu, hơn 360 triệu USD đã được sử dụng để thanh toán trực tuyến tính đến 10h sáng thứ năm (23/11). Con số này tăng 17,6% so với năm trước. Hơn 30 tỷ USD đã được chi trực tuyến từ ngày 1/11 đến 22/11, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, xu hướng mua sắm trực tuyến dường như không khiến những người sẵn sàng săn đuổi những món hời theo cách cũ lung lạc tinh thần. Sophia Rudder, người đứng bên ngoài một trung tâm mua sắm 5 tiếng trước khi nó mở cửa, cùng người chồng đã mệt lử của mình, cho biết: "Anh ấy muốn xem họ có món đồ điện tử nào, có lẽ là ti vi. Anh ấy thích một chiếc 70 inch".

Tony, chồng của Sophia, cần phải nghỉ ngơi trước. "Anh ấy ở đó", Sophia Rudder chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh và nói. "Anh ấy đang ngủ".

Negin Zarandi, 49 tuổi, đi mua sắm ở Midtown cùng với cô con gái 16 tuổi. Họ đến từ Los Angeles. Zarandi cho biết anh chủ yếu mua sắm trực tuyến mà không thường đến các cửa hàng. Nhưng anh cũng không cưỡng được sự cám dỗ từ những mức giá giảm tới một nửa. Người đàn ông này đã xếp hàng từ 19h thứ tư (22/11) như một cách khẳng định quyết tâm rinh được hàng giá rẻ của mình.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, bác sĩ thú y Dag Estrada, 60 tuổi, đã giành chiến thắng trước đám đông để trở thành người đầu tiên bước qua cánh cửa vào cửa hàng mua sắm. Ông ấy đang tìm một chiếc tivi Sharp với giá 179 USD, giúp ông tiết kiệm được tới 320 USD.

Vào những ngày này, "hành trang" chuẩn bị khi đi mua sắm của một người dân New York gốc là mặc bốn lớp quần áo và đi đôi giày chắc chắn. Anh ngồi trên một chiếc ghế gấp và "sống sót" qua đêm nhờ cốc cafe nóng và chiếc hot dog mua trên phố. "Biết nơi mua những thứ tốt nhất với mức giá tốt nhất là một kỹ năng cần thiết ở New York" - người đàn ông này cho biết thêm. "Đó là thử thách. Sau đó, bạn về nhà ăn mừng, xem DVD bằng chiếc tivi mới của mình. Thêm nữa, bạn có một câu chuyện để kể. Đó là 'chiếc cúp' của người đi săn".

Black Friday là ngày thứ sáu ngay sau lễ Tạ Ơn (ngày lễ Tạ Ơn rơi vào ngày thứ 5 lần thứ tư trong tháng 11 ở Mỹ) và được xem là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất tại Mỹ. Vào ngày này, hầu hết các nhà bán lẻ lớn mở cửa từ sớm và đồng loạt giảm giá mạnh nhiều mặt hàng.



Thuật ngữ "in the black" trong tiếng Anh dùng để chỉ làm ăn có lãi. Từ đó, người ta đặt tên ngày mua sắm lớn nhất trong năm là Black Friday, ngụ ý rằng đây là ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp.