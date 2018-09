Thiếu kỹ năng rời bỏ khi chia tay dẫn đến các vụ trả thù tình

Nghi can của vụ thảm sát cả gia đình tại Bình Phước gần đây hay vụ án Nguyễn Đức Nghĩa là kết quả của việc thiếu thốn kỹ năng sống thiết yếu.

Vụ thảm sát cả gia đình tại Bình Phước hôm 7/7 vừa qua đã làm chấn động dư luận. Nghi can Nguyễn Hải Dương sau khi bị bắt khai nhận động cơ gây án liên quan đến chuyện tình cảm. Vì bị gia đình người yêu là Lê Thị Ánh Linh ngăn cản và biết tin Linh có người yêu mới, Dương đã lên kế hoạch trả thù tình với thủ đoạn hành động lạnh lùng. Cả 6 nạn nhân gồm cha, mẹ, em trai, hai em họ và chính người yêu cũ của Dương đều bị giết bằng những nhát dao chí mạng. Nghi can đã sắp xếp mọi chuyện trong nhiều tháng và còn chuẩn bị sẵn "cái kết" cho mình. Dương định sẽ tự tử bằng thuốc ngủ sau khi gây án nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị công an bắt giữ.

Cho rằng bị 'đối xử tệ bạc', Nguyễn Hải Dương ra tay sát hại cả gia đình người yêu cũ.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra một vụ án có tính chất nguy hiểm mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc hung thủ không được đáp lại tình cảm. Tháng 5/2010, vụ án Nguyễn Đức Nghĩa (Hải Phòng) sát hại bạn gái cũ là Nguyễn Phương Linh (Hà Nội) tại một căn hộ chung cư cũng khiến mọi người phải "rùng mình" vì hành vi tàn độc. Mặc dù đã chia tay với người yêu và có những mối quan hệ mới nhưng Nguyễn Đức Nghĩa vẫn nuôi ý định trả thù Phương Linh. Không chỉ dùng dao đâm chết nạn nhân, Nghĩa còn cắt rời từng bộ phận và phi tang ở nhiều nơi để che giấu tội ác. Đến khi bị bắt và xét xử, Nguyễn Đức Nghĩa phải nhận bản án cao nhất - tử hình.

Tính trên phạm vi cả nước, những vụ trả thù tình xảy ra thời gian gần đây tăng cả về số lượng và mức độ nguy hiểm. Nếu như hai trường hợp trên, thủ phạm đã cướp đi mạng sống của các nạn nhân bằng những lưỡi dao oan nghiệt thì trong nhiều vụ án khác, thủ phạm lại dùng axit để hủy hoại thân thể, tương lai của chính người mình từng yêu thương. Không chấp nhận lời chia tay của người yêu, "kẻ tình si" Mai Đình Vĩnh (Bình Thuận) đã mua 2 lít axit về và trong lúc cãi cọ với chị Trần Thùy Dung (Gia Lai) đã đổ úp can axit từ trên đỉnh đầu chị Dung xuống. Bản án dành cho Mai Đình Vĩnh là 13 năm tù nhưng vết thương sẽ không bao giờ hết trên thân thể và trong tâm trí của chị Dung.

Nguyễn Đức Nghĩa đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho hành vi tàn độc.

Khi được hỏi về suy nghĩ trước hội chứng "yêu không được thì giết" của một bộ phận thanh niên hiện nay, Tiến sĩ Vũ Thu Hương, Giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: "Tôi không bất ngờ về hiện tượng này. Đã từ quá lâu, chúng ta thiếu quan tâm giáo dục trẻ về đạo đức tư cách sống, cách yêu thương và cả cách rời bỏ khi hết tình cảm. Những kỹ năng sống thiết yếu bị thiếu thốn nghiêm trọng, cộng với việc sống trong một xã hội coi trọng quá nặng quyền lợi cá nhân như hiện nay thì những vụ án thế này không thể tránh khỏi".

Là một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và là một người mẹ, Tiến sĩ Vũ Thu Hương cũng đồng cảm với lo lắng của nhiều bậc phụ huynh khi có con đến tuổi yêu đương, lập gia đình. Và theo cô, cha mẹ nên quan tâm dạy con cách nhận diện người tốt người xấu càng sớm càng tốt. Chọn bạn phù hợp với mình sẽ giúp cho cuộc sống sau này dễ cảm thông và chia sẻ hơn cho nhau cũng là một việc mà chúng ta cần dạy dỗ con.

"Ngoài ra, các cha mẹ nên chú ý một điểm quan trọng là tuyệt đối không để tiền bạc xen vào mối quan hệ của đám trẻ. Những bạn gái (hoặc trai) có gia cảnh khá giả thường rất khó khăn để tìm kiếm được người yêu phù hợp do cái bóng đại gia của gia đình quá lớn. Thậm chí, tiền bạc còn có thể đem lại bất hạnh cho bọn trẻ. Các cha mẹ nên khẳng định gia cảnh khá giả của cha mẹ sẽ không có tác dụng gì hết với cuộc sống tương lai của các bạn. Các bạn vẫn sẽ phải tự thân vận động, tự mình xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Có như vậy, các bạn trẻ mới có thể tìm được hạnh phúc đích thực cho mình" - lời khuyên của cô với các bậc cha mẹ.

