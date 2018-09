Thiết kế giản dị trong ngôi nhà triệu đô của Mark Zuckerberg

Theo Brightside, vợ chồng Mark đang sống trong một môi trường khiêm tốn hơn nhiều so với sự giàu có của họ. Tuy nhiên, thay vì tiêu tiền vào những phụ kiện dát vàng, đôi vợ chồng trẻ hứng thú hơn với công việc làm từ thiện và luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Trong năm 2010, Mark thậm chí còn đăng ký tham gia vào The Giving Pledge - một tổ chức từ thiện do tỉ phú Warren Buffet và Bill Gates thành lập.