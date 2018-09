Tết đầu tiên sau trận chiến ung thư của cha con đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm'

Gia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành đoàn tụ trong căn nhà trọ gần Bệnh viện Raffles ở Singapore nhân dịp đầu năm mới.

Tết của cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành thực sự bắt đầu vào hôm mùng 5 vì có mẹ và các em qua thăm. Vừa bước vào căn phòng trọ của hai bố con, chị Hồng Phượng, bà xã đạo diễn, chững lại một phút rồi mới ôm chầm Hạnh An vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của con gái. Từ lúc sang Singapore điều trị ung thư máu, đây là lần thứ hai Hạnh An được gặp mẹ. Cô bé 18 tuổi thấy hạnh phúc hơn trong lần đoàn viên này vì trước đó không lâu, em trải qua ca ghép tủy thành công, đẩy lùi toàn bộ tế bào ung thư trong cơ thể.

Hạnh An tạo dáng bên cành đào mua ở chợ Tết của người Hoa.

Hạnh An được ra viện từ tháng trước nhưng vẫn ở lại căn nhà thuê để theo dõi sức khỏe. Ca phẫu thuật của em được bác sĩ đánh giá thành công; tủy mới hòa nhập tốt, vá lành gene lỗi; đẩy lùi tế bào ung thư xuống 0%. Lúc mới mổ, An rất yếu, bước đi vài bước đã mệt lử nhưng đang hồi phục dần. Con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành được chỉ định uống thuốc mỗi ngày để phòng thải ghép, ngừa virus và tránh nhiễm nấm. Sức khỏe đã ổn định nhưng Hạnh An vẫn đến bệnh viện 1-2 lần/tuần để kiểm tra. Em được bố giúp luyện tập yoga và đi bộ nhẹ nhàng mỗi ngày.

An không quên khoảnh khắc vị bác sĩ người Singapore bước tới thông báo: Cơ thể em đã không còn tế bào ung thư. Đạo diễn Đỗ Đức Thành run rẩy ít phút rồi nhảy lên, ôm chầm con gái. Cô bé "đầu trọc" ôm lại bố, níu vai bác sĩ rồi cả ba xích lại bên nhau chia sẻ niềm vui lớn. Tin vui đến vào ngày giáp Tết khiến ông bố đạo diễn reo lên: "Tết này happy rồi!".

Cha con Hạnh An đón giao thừa trong căn nhà trọ với mâm cơm có đủ thịt gà, giò và hoa quả. Buổi chiều, đạo diễn Đỗ Đức Thành kịp đi chợ Tết của người Hoa, mua về cành đào, cây quất và một ít bánh kẹo. An nhâm nhi vài miếng mứt, chăm chú theo dõi chương trình Táo quân trên tivi. Hơn 2h cha con em mới đi ngủ vì chờ đón giao thừa theo giờ Việt Nam. Sáng hôm sau, An cùng bố đi một vòng bệnh viện chúc Tết các bệnh nhân người Việt đang điều trị tại đây.

Món quà mừng tuổi đặc biệt Hạnh An nhận được từ mẹ vào sáng mùng 5 Tết là bộ tóc giả được gia công cẩn thận. Từ lúc sang Singapore điều trị, An phải cắt mái tóc thật nên thường làm điệu bằng bộ tóc giả mua trên mạng. Bà xã đạo diễn Đỗ Đức Thành quyết định cắt ngắn mái tóc của mình để làm tặng con bộ tóc giả đẹp hơn. An gần khóc khi nghe mẹ nói: "Mẹ yêu con và con quý giá hơn một mái tóc có thể mọc lại".

Bà mẹ ba con dành nhiều thời gian chuẩn bị món quà bí mật. Mái tóc của chị Phượng được gửi từ Hà Nội vào TP HCM, sau khi hoàn thành lại đưa trở ra Hà Nội. Hạnh An cho biết, khoảng ba tháng sau khi ghép tủy, tóc của em sẽ bắt đầu mọc lại. Suốt thời gian này, mái tóc của mẹ sẽ giúp em xinh đẹp và tự tin hơn mỗi khi ra ngoài.

An còn yếu nên chưa thể đi chơi xa. Gia đình em quây quần bên nhau, cùng đi shopping, tham quan vài địa điểm gần bệnh viện.

"Quan trọng nhất là cả nhà được đoàn tụ bên nhau, như vậy là vui rồi", Hạnh An chia sẻ.

Hạnh An đội bộ tóc giả được làm từ mái tóc của mẹ.

Nhìn lại hành trình 5 tháng chiến đấu với ung thư, nỗi đau thể xác không khiến An "ngán ngẩm" bằng nỗi sợ ăn. Với em, mỗi bữa ăn là một cuộc chiến. Cứ đưa thìa thức ăn lên miệng là em chực nôn, lưỡi đắng ngắt. Nhiều lúc An cố nuốt nhưng bị nghẹn lại, nước mắt chảy thành dòng. Cả tuần sau khi ghép tủy, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành không ăn gì, chỉ uống protein qua ngày.

Thấy bố luôn vui vẻ nhưng An biết, đằng sau sự lạc quan là nỗi lo về sức khỏe của con gái, về lộ trình điều trị và cả tiền bạc. Đạo diễn Đỗ Đức Thành sụt 5 kg trong thời gian sang Singapore chăm sóc Hạnh An. Em buồn vì mỗi ngày lại thấy mái tóc bố bạc đi một ít.

An thương bố và thể hiện điều đó bằng cách suy nghĩ tích cực, ăn nhiều và chăm chỉ luyện tập.

"Ai cũng nói tôi dũng cảm nhưng bố mới là người dũng cảm nhất. Bố bỏ lại công việc để đưa tôi sang đây, cùng tôi chịu khổ", Hạnh An tâm sự.

Hạnh Anh và bố như "đôi bạn", chia sẻ cùng nhau sở thích hội họa, âm nhạc và phim ảnh. Những lúc rảnh rỗi, An rủ bố đi mua màu, cọ vẽ. Thỉnh thoảng hai cha con cùng nhau hát, người đệm piano, người đánh guitar. Đạo diễn Đỗ Đức Thành cho con gái nhiều lời khuyên về chuyên ngành sản xuất phim em đang học. Kênh YouTube do Hạnh An tự sản xuất cũng có sự giúp sức từ bố.

Hạnh An đang háo hức chờ đợi ngày trở về Việt Nam, tiếp tục học tập và theo đuổi đam mê. Hiện em được bác sĩ theo dõi sức khỏe và lưu ý cẩn thận trong một năm đầu vì ung thư có thể trở lại. Với gia đình đạo diễn Đỗ Đức Thành, kết quả điều trị của Hạnh An không phải "kỳ tích", đó là trái ngọt của sự nỗ lực và chiến đấu bền bỉ. Riêng Hạnh An, em không còn buồn vì thử thách quá lớn ở tuổi 18. Cô bé biết ơn số phận khi được sinh ra trong gia đình có người bố, người mẹ tốt nhất thế giới.

Mâm cỗ cúng đơn giản của cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành trong căn nhà trọ gần bệnh viện.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành là "cha đẻ" của loạt phim Việt được yêu thích: Những ngọn nến trong đêm, Gió qua miền tối sáng, Những giấc mơ dài... Hạnh An, cô con gái 18 tuổi của Đỗ Đức Thành, được chẩn đoán bị ung thư máu hồi tháng 10/2017. Trước khi sang Singapore chữa bệnh theo phương pháp mới, An có khoảng một tháng điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Lam Trà

Ảnh: NVCC