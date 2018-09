Tác hại với trẻ nếu ăn quá nhiều vải khi đói bụng

Trong quả vải, đặc biệt là trái non, chứa một axit amin ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Trong hơn hai thập kỷ, ở Bihar, Ấn Độ, đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ khỏe mạnh đột nhiên bị động kinh và mất ý thức, một phần ba trong số đó tử vong. Điều này đã khiến các bác sĩ bối rối.

Một nhóm các nhà khoa học đến từ Mỹ và Ấn Độ cho biết họ đã tìm ra nguyên nhân gây nên căn bệnh bí ẩn, làm chết hơn 100 trẻ em mỗi năm: ăn quá nhiều vải trong khi bụng đói. Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, đã chỉ ra các chất tìm thấy trong vải thiều, đặc biệt là trái non chưa chín, chứa một axit amin ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

"Các bậc cha mẹ ở những khu vực bị ảnh hưởng cho biết trong tháng 5-6, trẻ nhỏ thường xuyên ăn vải cả ngày và buổi tối chẳng còn hứng thú để ăn bữa chính", các chuyên gia viết trong nghiên cứu.

Hầu hết những đứa trẻ nhập viện trong tình trạng bất tỉnh hoặc có cơn co giật vào buổi đêm hay sáng sớm.

Ở khu vực Đông Nam Á, dịch bệnh tương tự đã được báo cáo từ các vùng trồng vải ở Bangladesh và Việt Nam.

Quả vải vị ngọt nên thường hấp dẫn những đứa trẻ.

Những tài liệu trước đây về tác hại khi ăn quá nhiều vải

Các nhà nghiên cứu cho biết những tác động độc hại của quả vải đã được ghi nhận trong tài liệu cổ đại Trung Quốc, nơi bắt nguồn của loại quả này, tuy nhiên ngành công nghiệp vải ở Ấn Độ tương đối trẻ và đã mở rộng nhanh chóng.

Giáo sư Peter Spencer và tiến sĩ Valerie Palmer đã viết trong bài báo trên The Lancet, nguyên nhân của các cái chết bí ẩn được quy cho một số vấn đề. Ví dụ, ở bang Bihar, Ấn Độ, người ta cho là vì màu của trái cây nào đó, rồi do bệnh nhân bị đột quỵ. Ở phía Tây Bắc Bangladesh, người do coi những cái chết lạ là vì một loại thuốc trừ sâu không nguồn gốc. Còn ở vùng Đông Bắc Việt Nam, các giáo sư cho hay những trường hợp tử vong tương tự có thể do virus.

Các axit amin, thủ phạm gây tử vong, được tìm thấy trong nhiều loại quả thuộc họ Soapberry, trong đó bao gồm vải, chôm chôm nhãn và ackee. Để bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật, các nhà nghiên cứu khuyến nghị giảm thiểu việc tiêu thụ vải và đảm bảo rằng trẻ em phải ăn tối trước khi ăn vải.

Độ tuổi và trạng thái dinh dưỡng của trẻ cũng là những yếu tố cần chú ý. Nếu một đứa trẻ xuất hiện triệu chứng bất thường vì ăn quá nhiều vải thì cần được điều trị nhanh chóng để điều chỉnh lượng đường huyết, ngăn ngừa tổn thương kéo dài như suy nhược thần kinh, suy nhược cơ và rối loạn chuyển động.