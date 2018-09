Sự khác biệt thú vị giữa bé trai và bé gái

Các bé gái sẽ học nói trước và các bé trai thường sẽ bắt đầu học đi trước nhưng lại đạt được tất cả các mốc vận động chính cùng thời điểm.

1. Bé trai

Hẳn hầu hết các bậc phụ huynh có con trai đều thừa nhận rằng các cậu bé thường thích hành động, thích xem và thậm chí thích trở thành một phần của những hành động đó. Tuy nhiên, các bé cũng rất tình cảm, tình cảm hơn so với những gì chúng ta thường gắn cho giới tính này. Và dưới đây là một số dấu mốc quan trọng và những đặc điểm mà các bậc cha mẹ có thể mong chờ ở những ‘quý ông’ nhỏ bé của mình.

Thích sự chuyển động

Theo các nhà tâm lý học đến từ ĐH Cambridge (Anh), các cậu bé thích chuyển động cơ học hơn là chuyển động của con người. Và so với các bé gái thì bé trai giỏi hơn trong việc theo dõi các vật chuyển động. Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy, các cậu bé bỏ xa các bạn gái đồng lứa trong việc tìm ra các quy luật về chuyển động.

Luôn vận động

Bạn từng nghe một câu nói rằng ‘con gái thích nói, con trai thích đi?’. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng một nửa. Các bé gái sẽ học nói trước và các bé trai thường sẽ bắt đầu học đi trước nhưng lại đạt được tất cả các mốc vận động chính cùng thời điểm với các bé gái.

So với các bé gái thì bé trai giỏi hơn trong việc theo dõi các vật chuyển động. Ảnh minh họa.

Có thể khá dễ dàng để hiểu nguyên nhân của vấn đề. Các cậu bé đi lòng vòng, đá lung tung và nghịch ngợm nhiều hơn các cô bé. Nói một cách hài hước thì cậu bé của chúng ta thường kết thúc hành trình của mình với rất nhiều vết tích trên người. Tuy nhiên, đáng tiếc là những hoạt động đó cũng không giúp chúng đạt được các cột mốc quan trọng trong giai đoạn đầu của thời thơ ấu sớm hơn các cô bé. Đến độ tuổi mầm non thì các kỹ năng vận động tổng thể của các bé trai sẽ phát triển nhanh và bỏ xa các bạn gái cùng độ tuổi ở hầu hết các hoạt động thể chất.

Giàu tình cảm

Có một số bằng chứng cho thấy các bé trai có xu hướng dễ bị khích động hơn các bé gái và khó khăn hơn trong việc tự xoa dịu bản thân. Theo một nghiên cứu thì khi gặp phải một điều gì đó đáng thất vọng, các bé trai 6 tháng tuổi trông có vẻ bình tĩnh như các cô bé cùng độ tuổi nhưng theo kết quả đo nhịp tim và hơi thở thì các cậu bé này trên thực tế lại trải qua cảm giác đau buồn nhiều hơn.

Thích đám đông

Các cậu bé thích sự tụ tập của nhiều gương mặt hơn là những gương mặt đơn lẻ. Trên thực tế, nếu được lựa chọn thì các cậu bé sẽ nhìn vào một chiếc điện thoại di động thay vì một khuôn mặt đơn lẻ.

Tương đối can đảm

Các cậu bé thể hiện sự sợ hãi muộn hơn và ít hơn so với các cô bé. Theo một nghiên cứu gần đây thì số lượng cha mẹ của các cậu bé ở độ tuổi từ 3 - 12 tháng cho biết con họ giật mình trước những tiếng ồn hoặc các tác nhân kích thích ít hơn so với cha mẹ của các cô bé ở cùng độ tuổi. Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng khi các bà mẹ làm mặt xấu lúc con cố lấy đồ chơi thì các cậu bé lờ mẹ đi và vẫn tiếp tục việc của mình. Trong khi đó, các cô bé tỏ ra chần chừ trước mục tiêu đang hướng tới.

Các bé gái vượt trội hơn hẳn các bạn khác giới khi thực hiện các nhiệm vụ vận động khéo léo. Ảnh minh họa.

2. Bé gái

Bạn đang nuôi dưỡng một ‘quý cô’? Các bậc cha mẹ có thể kỳ vọng rằng tất cả hoặc một vài đặc điểm dưới đây sẽ nở rộ ở cô gái bé bỏng của mình.

Khả năng bắt chước cao

Ngay từ khi mới ba giờ tuổi, các bé gái đã thể hiện khả năng vượt trội trong việc bắt chước - một dấu hiệu báo trước cho khả năng tương tác qua lại cao sau này. Theo một nghiên cứu được tiến hành vào năm 2013, các bé gái sơ sinh làm tốt hơn các bé trai trong việc cố gắng lặp lại các cử động của ngón tay. Và đến độ tuổi chập chững biết đi thì các cô bé bỏ xa các cậu bạn cùng tuổi của mình trong các hành vi bắt chước, ví dụ như giả vờ chăm sóc em bé. Tuy nhiên, khá thú vị là đối với việc giả vờ lái xe hay tưới cây - những hành động ít thiên về tương tác của con người - thì các cô bé lại không hề giỏi hơn các cậu bé.

Điều khiển tay tốt

So với các cậu bé thì các cô bé vượt trội hơn hẳn khi thực hiện các nhiệm vụ vận động khéo léo - một sự khởi đầu sẽ theo các cô bé cho tới tận độ tuổi mầm non. Các bé gái nhanh biết cách thao tác với đồ chơi hơn; sử dụng dụng cụ nấu ăn sớm hơn; và viết chữ sớm hơn và cũng cẩn thận hơn so với các bé trai.

Các cô bé thường thích thiết lập và duy trì giao tiếp bằng mắt. Ảnh ​minh họa.

Biết lắng nghe hơn

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các cô bé phù hợp với âm thanh, tiếng nói của con người và có vẻ thích âm thanh đó hơn các loại âm thanh khác. Lắc một chiếc trống đồ chơi và bạn sẽ thấy không có sự khác biệt gì giữa phản ứng của các cô bé và cậu bé mới sinh. Tuy nhiên, khi bạn nói chuyện cùng, các cô bé sẽ dễ dàng và nhanh chóng trở nên gắn bó hơn so với các cậu bé.

Thích tiếp xúc mặt đối mặt

Các cô bé thường thích thiết lập và duy trì giao tiếp bằng mắt và bị cuốn hút bởi những khuôn mặt riêng lẻ, đặc biệt là mặt của nữ giới. Các bé gái cũng giỏi hơn trong việc đọc các biểu hiện cảm xúc. Ví dụ, nếu thấy một khuôn mặt đáng sợ thì các bé sẽ nhìn vào mặt mẹ hoặc cảm thấy đau khổ, nhưng bé sẽ cảm thấy dễ chịu và thư thái khi nhìn thấy một khuôn mặt vui vẻ. Các bé trai mất nhiều thời gian hơn để nhận ra sự khác biệt này. Đây chính là kết quả phân tích tổng hợp 26 nghiên cứu về khả năng nhận biết biểu hiện gương mặt ở trẻ.

Nói sớm hơn

Theo kết quả một nghiên cứu về trẻ em ở độ tuổi từ 8 đến 30 tháng, các bé gái bắt đầu sử dụng các cử chỉ như chỉ trỏ hay vẫy tay tạm biệt sớm hơn các bé trai. Các bé gái hiểu những gì các em đang nói trước các bé trai và cũng bắt đầu nói sớm hơn, thường ở độ tuổi khoảng 12 tháng trong khi các bé trai là ở độ tuổi 13 - 14 tháng, và sẽ tiếp tục nói nhiều hơn trong suốt giai đoạn chập chững biết đi. Ở độ tuổi 16 tháng, các bé gái có thể nói được khoảng 100 từ trong khi con số này ở các bé trai chỉ khoảng 30 từ. Tuy nhiên, khoảng cách này chỉ được giữ trong giai đoạn các bé chập chững biết đi và sẽ được thu hẹp dần và đến khoảng 2,5 tuổi thì cả bé trai và bé gái đều có thể nói được khoảng 500 từ.

Trà Xanh (theo Parenting)