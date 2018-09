Sống bình yên nơi công viên Central Park

The Park gồm 7 toà căn hộ có vị trí đẹp, nằm bên cạnh công viên ven sông Vinhomes Central Park. Mỗi căn hộ đều thiết kế hệ thống kính tường và ban công thoáng mát, để đón gió và ánh sáng tự nhiên, mang đến tầm nhìn đẹp hướng ra công viên và sông xanh. Tòa căn hộ Park 6 được trang bị gói Smarthome gồm các hệ thống điều khiển rèm cửa, âm thanh và ánh sáng tự động. Tập đoàn Vingroup sẽ giới thiệu quần thể The Park, hai toà căn hộ Park 1 và Park 6 vào 8h ngày 27/9 tại Gem Center (số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM). Khách hàng có thể đến tham quan căn hộ mẫu The Park tại 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận BìnhThạnh, TP HCM từ ngày 12/9.