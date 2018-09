Siêu mẫu Hà Anh: 'Tôi với chồng tiền ai người ấy giữ'

Chân dài quan niệm đối với chồng hay người thân đều chỉ chăm sóc về mặt tinh thần, tuyệt đối không chia sẻ chuyện tài chính.

Cuối tháng 3/2014, Hà Anh nhận lời yêu Olly sau một vài chuyện tình dang dở. Một năm sau, chàng giáo viên quốc tịch Anh ngỏ lời cầu hôn cô và tháng 7/2016, họ chính thức về một nhà. Chân dài tự tin nắm giữ bí quyết để duy trì hạnh phúc và khiến người bạn đời không thể ngừng si mê cô.

Hà Anh quyết định dừng chân bên Olly sau không ít cuộc tình dang dở.

Hôn nhân theo 'công thức' riêng

- Là một người mẫu lấy chồng ngoại quốc, chuyện làm vợ của chị có gì đặc biệt?

- Tôi không biết những bà vợ bình thường thế nào, nhưng tôi không bao giờ mặc định mình phải sống theo chuẩn mực của số đông. Do tính chất công việc và phong cách sống thiên về tận hưởng, tôi không có nhiều thời gian đi chợ, nấu cơm như nhiều phụ nữ khác mặc dù bản thân tôi rất thích nấu nướng. Chúng tôi muốn tận hưởng thời gian bên nhau để trò chuyện, vui đùa, cùng xem phim và nghe nhạc. Nếu không rảnh để nấu, chúng tôi sẽ gọi đồ về nhà cùng ăn hoặc đi ra nhà hàng, ăn tiệc. Khi ông xã thèm đồ ăn gia đình, tôi sẽ sắp xếp về sớm đi chợ, làm cơm. Thường thì một tuần sẽ nấu khoảng hai bữa. Chồng tôi rất mê các món do tôi nấu và anh ấy cũng nấu ăn rất ngon. Thỉnh thoảng ông xã cũng thay tôi vào bếp để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Mỗi gia đình có một “công thức” riêng, miễn là hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc.

- Vậy 'công thức' để giải quyết những mâu thuẫn trong hôn nhân của anh chị là gì?

- Như những cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng có nhiều quan điểm bất đồng, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Những bất đồng chủ yếu nảy sinh khi một trong hai hoặc cả hai có cách sống, quan điểm không giống nhau. Vậy nhưng khi truyền đạt với nhau, một người nóng nảy, một người lại quá nhạy cảm dẫn đến thông tin truyền đạt bị hiểu sai. Nhiều lúc chúng tôi giận nhau tới mức to tiếng hoặc cả ngày chẳng thèm nói chuyện. Thường thì chúng tôi giải quyết bằng cách chờ đối phương bình tĩnh rồi cùng ngồi lại nói chuyện, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình một cách tế nhị. May mắn và tôi và Olly đều cố gắng và biết cách chấp nhận những khác biệt của nhau. Khi thì anh ấy nhường, khi thì tôi nhường. Thế là cả nhà đều hòa và hạnh phúc.

Một tuần, Hà Anh chỉ nấu ăn khoảng một đến hai bữa. Thời gian còn lại cô và ông xã dành để tận hưởng sự riêng tư bên nhau.

- Chị nói nhiều về sự chia sẻ, điều ấy thể hiện như thế nào trong cuộc hôn nhân của Hà Anh?

- Chúng tôi chia sẻ mọi thứ cùng nhau, từ cuộc sống đến công việc. Cả hai có ý thức đóng góp kinh tế cho cuộc sống gia đình cách lập quỹ chung. Tuy nhiên, tôi và ông xã đều giữ riêng thu nhập của mình để có sự độc lập nhất định. Trong công việc, tôi luôn nói với anh về những dự định sắp tới. Đôi khi tôi hỏi ý kiến chồng nếu như quyết định đó ảnh hưởng đến cuộc sống chung của chúng tôi. Anh ấy cũng vậy, mỗi ngày nào đi làm về tôi đều hỏi: "Công việc hôm nay của anh thế nào?", và anh ấy sẽ chia sẻ mọi thứ.

Chiều mẹ chồng như mẹ đẻ

- Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu của Hà Anh thế nào?

- Mẹ chồng tôi là người rất cá tính, mạnh mẽ. Mẹ ở xa nên một năm chúng tôi chỉ gặp nhau một hoặc hai lần. Những lúc có thời gian bên nhau, tôi rất muốn chăm sóc bà và bà cũng rất ngọt ngào đối với tôi. Mẹ chồng thấy tôi bước ra ngoài vào buổi sáng bèn hỏi tôi có muốn uống trà không và bà pha trà cho cả hai chúng tôi cùng uống. Có khi thấy vợ chồng chúng tôi tranh luận, bà liền cố gắng dàn hoà. Mẹ còn không quên gọi riêng con trai ra dặn: "Không được vô lý với vợ!".

Chân dài và mẹ chồng giống như những người bạn, họ có thể cùng xem phim, uống trà và tâm sự với nhau.

- Chị có 'chiêu' gì nịnh mẹ chồng để được bà yêu quý đến vậy?

- Tôi chẳng có chiêu gì cả. Tôi thực lòng rất yêu quý mẹ chồng và lúc nào cũng nhắc chồng viết email, gọi điện thoại hỏi thăm mẹ. Mỗi khi được ở gần, tôi chăm sóc cho mẹ chồng như cách tôi chăm sóc cho mẹ đẻ. Tôi đưa bà đi xem phim, đi massage, làm tóc để tận hưởng, thư giãn. Tôi cũng không quên trò chuyện, nấu ăn ngon cho mẹ mỗi khi bà qua Việt Nam chơi. Dù bận rộn tới mấy, tôi vẫn có thời gian trò chuyện, tâm sự cùng mẹ. Rất may mắn là thời buổi hiện đại có nhiều phương tiện để "nuông chiều" các mẹ, và chúng tôi cũng có điều kiện để chăm lo cho các mẹ những thứ nho nhỏ. Nhưng chăm sóc về kinh tế thì không, cả gia đình tôi và gia đinh chồng tôi đều không có quan niệm là con cái phải "nuôi" bố mẹ. Chúng tôi chỉ chăm sóc tinh thần cho gia đình và ở bên gia đình mỗi khi họ cần và ngược lại.

- Hà Anh định khi nào sẽ tặng các mẹ một thành viên mới trong gia đình?

- Chúng tôi đang chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để có con trong tương lai gần. Nhưng chúng tôi không tự tạo sức ép cho chính mình về việc khi nào phải có con, bởi có con đôi khi không phải muốn là được. Vậy nên, chúng tôi hay dùng cụm "if and when" (nếu và khi nào), để tuỳ ông trời "trao duyên". Nếu chưa có con ngay, chúng tôi sẽ tiếp tục những kế hoạch công việc thú vị, tiếp tục đi du lịch vi vu để trải nghiệm cũng như tận hưởng hạnh phúc bên nhau.

Lam Trà