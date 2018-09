Sao Việt 'vượt cạn' trong năm 2015

Diễn viên Lê Bê La Cả gia đình và êkíp bệnh viện thở phào nhẹ nhõm khi nữ diễn viên phim "Cổng mặt trời" mẹ tròn con vuông chiều hôm 29/10. Bé trai chào đời nặng 3,1 kg và được gọi thân mật là Monkey. Hành trình sinh nở của Lê Bê La trở nên kịch tính khi ban đầu cô định sinh thường, sau chuyển thành mổ và phút trót lại có thể sinh tự nhiên. Con trai của Bê La bị vòng hoa quấn cổ giật lại và rớt nhịp tim mỗi lần cô rặn. Nhớ lại những giây phút trong phòng sinh, bà xã phó đạo diễn Hải Thanh lúc đó thấy "hú hồn và chỉ biết cầu trời niệm phật". Lần đầu làm mẹ không có kinh nghiệm, Bê La được mẹ đẻ hướng dẫn cách chăm bé. Những ngày đầu bên con, cô không dám bế và tắm bé. Ban ngày có bà ngoại đỡ đần, ban đêm Bê La phải tự xoay sở. Thời gian đầu, cô căng thẳng, phần vì thiếu ngủ, phần vì bà ngoại kỹ tính muốn con gái kiêng cữ cẩn thận. Cô phải nằm than, kiêng tắm và gội đầu. Bê La phải nằm than ba lần một ngày và suốt 20 hôm đầu sau vượt cạn. Ngày nào ăn cơm, mẹ cô cũng chuẩn bị một thau than để con gái hơ mặt và trên, dưới cơ thể. Ngoài nằm than và không gội đầu, nữ diễn viên chỉ ăn rau lang luộc, thịt kho, đu đủ hầm xương. Cô không ăn cá vì sợ tanh, thịt bò sợ ảnh hưởng tới vết thương chưa lành, còn thịt gà gây nhức. Khác với những ngày đầu tiên được gặp con, Lê Bê La giờ đã bớt sợ và lóng ngóng. Cô thấy mình cũng ra dáng "bà mẹ trẻ", "mẹ bỉm sữa" lắm rồi. Cô đã dám tắm cho con, quen với những đêm gần như thức trắng, đang ăn phải đứng lên thay tã cho Monkey (tên ở nhà của bé) hay vừa chợp mắt đã bật dậy vì nghe tiếng o oe. Cô dự định sẽ trở lại phim trường khi hết thời gian ở cữ.