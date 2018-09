Sao Việt cởi mở trong giáo dục giới tính cho con

Hoàng Bách cho rằng, bất cứ khi nào con có nhu cầu tìm hiểu, bố mẹ nên cung cấp thông tin, còn Mỹ Lệ nhận thấy trẻ con bây giờ biết về tình dục sớm.

Giáo dục giới tính cho trẻ là một nội dung quan trọng và thay vì phớt lờ những câu hỏi "nhạy cảm" của con, các chuyên gia tâm lý luôn khuyên bố mẹ nên trả lời thẳng vào vấn đề để bé có được kiến thức đúng đắn, chính xác. Lý thuyết là vậy nhưng khi áp dụng vào thực tế, mỗi bố mẹ sẽ có cách xử lý cụ thể trẻ tiếp nhận thông tin dễ dàng. Điều này cũng không phải là ngoại lệ với các ông bố, bà mẹ nổi tiếng trong showbiz Việt như Hoàng Bách, Mỹ Lệ, Thanh Vân Hugo...

Nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với vai trò là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhưng phải đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế mùa đầu tiên, Hoàng Bách mới chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình của mình. Qua đó, anh cho khán giả thấy được cách dạy của một ông bố hiện đại, vừa nghiêm khắc lại vừa tâm lý, hóm hỉnh.

Riêng với vấn đề giáo dục giới tính cho con, Hoàng Bách có quan niệm rất "thoáng". Anh từng chia sẻ trong một lần phỏng vấn rằng, "sớm hay muộn không phải là vấn đề. Theo tôi, vấn đề giới tính hay bất cứ vấn đề nào khác trong cuộc sống nếu con có nhu cầu tìm hiểu, cha mẹ nên cung cấp thông tin". Ngay từ khi mới 16-17 tháng, bé Tê Giác, con trai của ca sĩ Hoàng Bách, đã biết để ý đến giới thích của bản thân và những người xung quanh. Thậm chí, "cu cậu" còn đặc biệt thích các bạn gái da trắng, tóc dài, dịu dàng và lon ton ra bắt chuyện khi gặp đúng "đối tượng".

"Tôi và vợ luôn để ý con, theo sát con, chủ động gợi ý nói chuyện là cách dễ dàng để cha mẹ hiểu con hơn. Nhờ đó, con cũng có niềm tin vào bố mẹ hơn để chia sẻ những điều thắc mắc. Tê Giác cũng như mọi em bé khác luôn có rất nhiều câu hỏi, bắt đầu thường là 'con được sinh ra từ đâu?' hoặc là 'bố sinh ra con hay mẹ sinh ra con?'… hoặc sâu hơn như khán giả đã xem trong chương trình rằng 'trứng và tinh trùng gặp nhau như thế nào?'. Và cha mẹ đôi khi cũng không thể giải đáp hết. Mỗi lần như thế, chúng tôi thường giao hẹn đến hôm sau sẽ cùng con tìm hiểu thông tin và tìm ra cách giải thích phù hợp nhất để chia sẻ với con. Tôi muốn nhấn mạnh từ 'chia sẻ' bởi lượng thông tin mà hàng ngày các con dễ dàng tiếp cận đôi khi cha mẹ cũng không biết hết. Cách tốt nhất là cập nhật kiến thức rồi bàn luận với nhau như những người bạn", Hoàng Bách nói về phương pháp giáo dục giới tính cho con của hai vợ chồng anh.

Giáo dục con về giới tính hay bất kỳ nội dung nào cũng vậy, đều là một quá trình thường xuyên và liên tục. Trong các hoạt động hàng ngày cùng bé, bố mẹ cần chú ý quan sát để tìm hiểu về xu hướng phát triển của con và từ đó kịp thời uốn nắn, định hướng. Đó là cách mà MC Thanh Vân đã áp dụng với cậu con trai tinh nghịch của mình. Cô kể, khi bé Bin có những biểu hiện yếu mềm hơn so với các bạn đồng trang lứa, bám mẹ và có tâm lý sợ mẹ đi mất, Thanh Vân đã tìm cho con những hướng quan tâm khác như đưa bé đi học đàn, học vẽ... thay vì tập trung vào mẹ. Bởi cô cho rằng, sự yếu đuối rất dễ ảnh hưởng tới tính cách, giới tính của bé.

Khi các con đến tuổi đi học, mặc dù thời gian bé ở trường nhiều nhưng vai trò giáo dục của cha mẹ vẫn có tính chất quyết định. Theo ca sĩ Mỹ Lệ, ngay cả khi con được học trong trường Quốc tế với 100% giáo viên nước ngoài thì cũng không phải vì thế mà bé sẽ bị Tây hóa, suy nghĩ cởi mở về giới tính, tình dục. Ca sĩ gốc Huế tự nhận quan điểm giáo dục của mình khác so với các bậc cha mẹ khác: "Lệ nghĩ thế này, đúng là bây giờ con em chúng ta đang có xu hướng khôn sớm, lớn sớm, hiểu biết về tình dục sớm. Nhưng hoàn toàn không phải do trường quốc tế tạo nên. Lý do chính là bố mẹ không quan tâm tới con cái, hoặc nếu có quan tâm thì vô cùng lỏng lẻo.

Thêm vào đó, không mấy ai chú ý đến vai trò của truyền thông mạng đang làm 'trầm trọng' vấn đề và tác động nhiều đến lối sống của bọn trẻ. Tuổi trẻ luôn được xem là nhanh nhạy trong việc nắm bắt các thành tựu kỹ thuật mới, thế nhưng, tuổi trẻ cũng lại rất chậm để cảm nhận được hậu quả của những đoạn phim, bức ảnh được gửi lên mạng".

Bố mẹ không thể kè kè bên con 24/24 nhưng bằng việc trang bị kiến thức cho bé từ sớm và đúng cách sẽ giúp bé tự bảo vệ chính mình. Tò mò là bản tính chung của mọi người, dù ở bất kỳ độ tuổi nào nên nếu bố mẹ càng cố phớt lờ, láng tránh các vấn đề liên quan đến giáo dục giới tình thì trẻ sẽ tìm cách tự tìm hiểu và rất dễ "bị lạc đường". Thái độ cởi mở và chân thành lắng nghe của bố mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy tin tưởng để chia sẻ những điều thầm kín.

Hà Nhi