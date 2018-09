Sao Việt chuẩn bị đồ sơ sinh cho con

Trang Trần, Lều Phương Anh, Phi Thanh Vân kiêng và đợi đến khi bầu 7-8 tháng mới sắm đồ cho bé yêu.

Chiếc cũi xinh xắn mẹ Trang Trần chuẩn bị cho Kiến Lửa. Ảnh: Facebook.

Hồi hộp và nóng lòng muốn gặp con yêu là tâm trạng chung của mẹ bầu đang ở những tháng cuối thai kỳ. Ngay khi chưa ra đời, các bé đã được mẹ sắm sửa đồ đạc và quần áo mới. Mọi thứ được giặt giũ thơm tho và gấp gọn gàng trong tủ đồ, chỉ chờ ngày bé yêu cất tiếng khóc đầu tiên.

Người mẫu Trang Trần đang sốt ruột khi Kiến Lửa (tên ở nhà của con gái cô) vẫn chưa chịu chui ra, dù thai đã hơn 38 tuần. Những ngày này, người mẫu gốc Hà Nội vẫn tới quán ăn của mình rán đậu, dọn bàn và bưng bê phục vụ khách. Cô vui vẻ tận hưởng cuộc sống và cố gắng "ăn chơi" nốt trước khi nằm ổ. Hàng ngày, cô gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè để học hỏi thêm kinh nghiệm sinh nở, chăm con.

Trang Trần đang đợi sinh nên ngày nào cũng có một hội "mẹ bỉm sữa" bạn cô túc trực, "thấy gì cái là lên đường". Cô bảo "có lộc bạn bè", thế nên ai cũng "tranh đòi đưa đi đẻ" rồi tự phân chia mỗi người chăm sóc một ngày. Người nhận nấu cháo chân dê, người đăng ký làm món cháo móng giò, đu đủ hầm chân chó. Với cô, những ngày tháng mang bầu thật hạnh phúc khi có sự quan tâm của người thân, bạn bè và đặc biệt fan từ các tỉnh. Người hâm mộ thậm chí còn gửi đồ sơ sinh, rượu gừng và nghệ từ quê lên cho.

Mang thai con đầu lòng nên nhiều phụ nữ chưa có kinh nghiệm, lúng túng không biết cần sắm gì, mua hay không mua thứ này, thứ khác. Các sao Việt cũng không phải ngoại lệ. Người mẫu Trang Trần tham khảo bạn bè rồi lên danh sách và nhờ họ dẫn đi. Cô hầu như không phải mua nhiều, ngoại trừ bỉm, tã. Còn lại, quần áo, đồ dùng, dày dép của Kiến Lửa đều được bạn bè cô tặng. Quà nhiều tới mức con gái Trang Trần "dùng tới 5 tuổi chưa hết".

Bạn cô, ca sĩ Lều Phương Anh, còn tiết kiệm được khoản khá khá do "được tặng nhiều quá". Nghĩ không mặc đến phí, cô gói lại để sau này tặng cho những em nhỏ nào cần. Phương Anh chỉ tốn chưa đến hai triệu đồng tiền mua thêm mấy bộ quần áo yêu thích cho con. Người đẹp lên mạng tìm hiểu từ các diễn đàn cha mẹ rồi nhờ bạn bè ở nước ngoài gửi về giúp máy vắt sữa hay các loại sữa non của Nhật. Ngoài ra, cô cũng chuẩn bị bảng viết và sổ tay để theo dõi giờ ăn, ngủ, đi vệ sinh, khóc, và tắm hàng ngày của bé. Trong phòng, cô luôn treo nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ và quyết định điều chỉnh nhiệt độ phòng cho bé ở 25-26 độ C. Quá nhiều thông tin cần tìm hiểu nên đôi khi cô cảm thấy bị rối.

Phi Thanh Vân ấn tượng với tên Đức nên chọn đặt cho con. Ảnh: Facebook.

"Có kiêng có lành" nên các bà bầu thường đợi tới gần sinh mới bắt đầu sắm đồ. Trang Trần chờ 8 tháng mới tậu cũi và đồ dùng cho Kiến Lửa. Còn Phương Anh, khi mới mang bầu, vì quá mong con nên cô háo hức đi mua sớm. Sau thấy nhiều người khuyên, cô đành kiềm chế đến hơn 7 tháng. Hai ngày lê la khắp các cửa hàng đồ sơ sinh, nữ ca sĩ đã mua hết mọi thứ cần thiết.

Chung tâm lý kiêng, Phi Thanh Vân "không cần vội sắm sửa". Mang bầu ở tháng thứ 7 nhưng nữ diễn viên phim "Cô gái xấu xí" vẫn tới công ty riêng làm việc. Bận rộn nên chưa có thời gian mua gì. Hơn nữa, "chuyện mua đồ giờ khá dễ dàng, chỉ sợ không có tiền và sức khỏe".

Phi Thanh Vân từng nhiều lần vuột mất cơ hội làm mẹ và luôn khao khát có bầu. Để mang thai trở lại, cô kiên trì áp dụng cả Đông và Tây y. Ở lần mang thai thứ năm này, nữ diễn viên cẩn thận chọn người thăm khám và đỡ đẻ cho mình. Phi Thanh Vân tâm đắc cái tên Đức và chọn đặt cho con trai.

"Tôi chọn người đỡ bé đầu tiên phải giỏi, có tâm và đức. 'Có đức mặc sức mà ăn', vậy nên tôi nghĩ ngoài tài, con người phải có đức độ. Tôi vừa sắm một mảnh đất có tổng diện tích khoảng 500 m2. Đó là nền tảng chào đón con trai. Tôi luôn tâm niệm phải có hiếu với ba mẹ, vì nhờ họ, tôi mới có em bé này", Thanh Vân chia sẻ. Từ lúc chưa mang bầu, cô đã đi xin quần áo sơ sinh của con những người bạn và để dành cho con mình.

Quần áo đã được mặc qua sẽ không còn lớp hồ mà mềm mại giúp bé dễ chịu. Ban đầu, Lều Phương Anh tính dùng toàn đồ mới nhưng sau quyết định sẽ mặc quần áo đi xin cho con ngay khi chào đời. "Tôi không mê tín nhưng các cụ nói gì đúng và nên làm thì tôi theo. Cháu ruột của tôi cũng mặc đồ đi xin và trộm vía ngoan thật", Phương Anh vui vẻ nói.

Mang bầu ở những tháng cuối, cô thường bị nhức mỏi lưng do hậu quả từ lần tai nạn trước. Để đảm bảo an toàn, cô xác định sẽ sinh mổ. Cô không chọn ngày mổ mà đợi tới lúc vỡ ối sẽ lập tức vào viện. Ngày cô vượt cạn, bạn trai sẽ có mặt trong phòng mổ để tự tay cắt dây rốn cho đứa con đầu lòng của hai người. Mặc dù chưa làm đám cưới nhưng sau khi sinh, Phương Anh sẽ được cả mẹ đẻ và mẹ bạn trai chăm sóc.

Ca sĩ Lều Phương Anh hiện đã sắp xếp mọi đồ đạc chuẩn bị đón con yêu ra đời. Ảnh: Facebook.

Thừa nhận là người kỹ tính và "mê tín", Trang Trần không chỉ xin đồ cũ cho con mà còn chọn tên và xem giờ trước để đưa Kiến Lửa từ viện về. Lúc bế bé vào nhà, cô cũng thực hiện một nghi thức nhỏ với mong muốn con khỏe mạnh.

"Quan điểm của tôi là 'có thờ có thiêng'. Vì thế, tôi rất quan trọng người đón con từ tay bác sĩ. Người đó phải là nam, sinh năm 1990, trắng trẻo, thông minh và biết làm ăn", Trang Trần cho biết.

Không chỉ cẩn thận chuyện giờ giấc, cựu người mẫu còn kỹ càng chọn quần áo, tất tay, chân màu gì mặc cho con lúc sinh ra để hợp mệnh và phong thủy. Cô giữ nguyên quan điểm sinh thường, dù bạn bè phần lớn đều sinh mổ.

Năm học lớp 10, Trang Trần từng phải chăm hai em nhỏ để mẹ đi kiếm tiền. Mới đẻ được một tuần, mẹ cô đã phải quấn khăn, nhét bông vào tai để ra chợ. Đi làm sớm nên giờ, sức khỏe của bà bị ảnh hưởng. Bà bị lãng tai và chảy nước mũi khi trời lạnh. Rút kinh nghiệm từ mẹ, cô tính sẽ kiêng ít nhất một tháng không ra đường, tránh gió máy. Trong phòng cô còn có hẳn một danh sách dán trên tường những việc hạn chế làm như xem tivi hay, dùng điện thoại hay không gọi với.

Sau khi ra đời, Kiến Lửa sẽ được ngủ riêng trong cũi, tránh bện hơi. Công việc kinh doanh ổn định nên Trang Trần không "ham hố" trở lại sớm với công việc mà dành thời gian chăm sóc con khỏe mạnh.

Bình Minh