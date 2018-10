Sao Việt bàn về phát ngôn 'việc gì phải giữ chồng' của đạo diễn Lê Hoàng

Vợ Minh Tiệp không 'giữ' mà tin tưởng, tôn trọng ông xã; Phan Như Thảo níu chân người đàn ông của cô bằng cách đẹp và giỏi hơn.

Mới đây trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ dòng trạng thái dài bày tỏ quan điểm về việc phụ nữ Việt Nam không nên giữ chồng, trong đó có đoạn: "Xin lỗi, chồng là gì mà quý thế? Chồng không giữ mình thì thôi, mình giữ chồng làm gì?" hay "Phần lớn đàn ông còn lại, đặc biệt ở Việt Nam, có cái gì đâu mà quý? Vẻ ngoài thì tầm thường, học thức thì lơ mơ, đạo đức thì lem nhem, kiếm tiền thì èo uột, quần áo thì xốc xếch, bụng thì to, má thì mỡ, vậy mà các mẹ phải lo lắng tìm cách giữ là sao? Cứ thử thả 'nó' ra xem bao nhiêu đứa vồ lấy nào? Cứ thử ném ra đường xem ai nhặt không?". Phát ngôn của Lê Hoàng nhận 20.000 lượt like sau một tuần chia sẻ và "thổi bùng" cuộc tranh luận giữa nhiều luồng ý kiến, trong đó nổi bật là hai quan điểm "phải giữ chồng" và "việc gì phải giữ chồng".

Chia sẻ của đạo diễn Lê Hoàng.

Cựu người mẫu Phan Như Thảo quan niệm: "Chồng là người mình tìm kiếm, lựa chọn và thử thách nhiều lần trước khi quyết định gắn bó, giữ chứ sao không giữ?". Cô cho rằng có nhiều cách "giữ chồng", cụ thể là nỗ lực để đẹp hơn, giỏi hơn, độc lập tài chính và cảm xúc.

Cựu người mẫu cho ông xã Đức An khoảng trời riêng tự do trong khi cô cố gắng hoàn thiện bản thân, phát huy những mặt tốt, bù đắp phần khuyết thiếu để chồng yên tâm và tự hào về vợ. "Hôn nhân được duy trì bằng tình yêu nên mình cần yêu chồng và cần được chồng yêu. Nếu thứ chất dính đó giữa hai người bị mai một thì phải hâm nóng, còn lúc hết yêu thì nên trả tự do cho đối phương", Phan Như Thảo nói.

Bà mẹ nổi tiếng gọi cách bảo vệ hạnh phúc của cô là "thong thả giữ chồng", khác với quan điểm "giữ rịt" được đề cập trong chia sẻ của vị đạo diễn. Thảo nhấn mạnh nếu cô đẹp và giỏi nhưng ông xã vẫn muốn đi thì đó là sai lầm và người thiệt thòi không ai khác chính là anh ấy. Về phía ông xã, Phan Như Thảo kỳ vọng đại gia Đức An luôn sắm tốt vai trò người chồng, người cha; chăm sóc và yêu thương vợ con để cô có đủ động lực... giữ. "Hãy giữ chồng bằng cách để chồng tự giữ thân chồng cho mình", Thảo hài hước chia sẻ.

Phan Như Thảo giữ gìn cuộc hôn nhân của cô bằng cách hoàn thiện bản thân.

"Giữ gia đình chứ không giữ chồng" là quan điểm của Hoa hậu Dương Thùy Linh. Cô chú trọng việc ứng xử đúng mực, tự hoàn thiện để được chồng trân quý thay vì tìm cách níu giữ. "Khi mình giữ gia đình thì đó là tổng thể của việc giữ gìn, nâng cao giá trị bản thân; ứng xử phù hợp của từng cá nhân trong gia đình, làm sao để mỗi người đều hạnh phúc", Dương Thùy Linh nói.

Bày tỏ quan điểm về nhận định của đạo diễn Lê Hoàng: "Nếu hôm nay tất cả con gái Việt Nam đều chú ý chăm sóc bản thân, lo học hành, lo xem phim, đọc sách, hễ chồng tệ bạc là ly dị, chia con cho chồng nuôi hoặc yêu cầu chồng nộp tiền cấp dưỡng hàng tháng, thử xem bên nào sợ, bên nào?", hoa hậu cho rằng người phụ nữ mang đầy đủ tố chất trên rất khó gặp phải người đàn ông khiến họ "phải giữ". Họ luôn biết cách làm thế nào để không ai bằng mình trong mắt chồng.

Những cô gái thông minh, theo Dương Thùy Linh, thường giữ chồng một cách vô thức. Họ không chủ động nghĩ tới chuyện đó mà làm thật tự nhiên và thoải mái. Việc "thả" chồng tự do có khi là một chiến lược; trau dồi khả năng phòng the để bản thân hấp dẫn và đời sống vợ chồng thú vị hơn cũng là "chiêu" quyến rũ chồng. "Bản tính của đàn ông thích 'đi săn' nên khiến chồng giữ mình cũng là cách giữ chồng", Dương Thùy Linh chia sẻ.

Dương Thùy Linh chọn cách 'giữ mình', thay vì giữ chồng.

Thùy Dương, vợ diễn viên Minh Tiệp, tiết lộ rằng cuộc hôn nhân của cô và ông xã không có khái niệm "giữ", chỉ tin tưởng và tôn trọng nhau. Cô không đồng tình quan điểm "hễ chồng tệ bạc là ly dị". Thùy Dương cho rằng phụ nữ cần bình tĩnh và tỉnh táo tìm hiểu kỹ người đàn ông của mình trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc về một nhà, chính thức trở thành vợ chồng và mong muốn gắn bó, theo Dương, điều cần nhất là dành trọn niềm tin chứ không phải ngờ vực và lo lắng.

Lam Trà