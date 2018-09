Sao Hollywood tiết lộ chuyện nhờ người mang thai hộ

Theo bác sĩ Tomer Singer đến từ bệnh viện Lenox Hill Hospital (New York), có nhiều lý do khiến các cặp vợ chồng phải nhờ tới phương pháp mang thai hộ. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến: - Người phụ nữ không có tử cung do bẩm sinh hoặc phải cắt bỏ tử cung để điều trị bệnh (như bệnh ung thư). - Những người phụ nữ có tử cung cấu trúc bất thường, u xơ tử cung, mô sẹo trong tử cung... sẽ khó mang thai hơn và có thể phải nhờ tới mang thai hộ. - Những người phụ nữ gặp vấn đề về sức khỏe, có thể gây nguy hiểm trong thai kỳ như bệnh tim, bệnh thận nặng, bệnh tiểu đường nặng, tiền sản giật nặng hoặc có tiền sử ung thư vú. - Các cặp vợ chồng đồng tính hoặc những người đồng tính muốn có con.