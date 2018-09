Sáng tạo món ngon từ máy làm sữa đậu nành

Sữa bắp, mocktail Tây Ban Nha, lassi trà xanh, rau câu, tào phớ hoa nhài... là những món ngon tôi từng làm bằng máy làm sữa đậu nành.

Đến nay, chiếc máy làm sữa đậu nành đã đồng hành cùng gia đình tôi gần một năm. Xuất phát từ sở thích uống sữa đậu nành của cô con gái nhỏ, mà gia đình tôi đã có dịp thưởng thức nhiều món ngon lạ miệng từ thiết bị đa năng. Ban đầu khi mua máy, tôi chỉ dự định làm những món sữa như sữa bắp, sữa đậu nành, sữa ngũ cốc… đơn giản. Thế nhưng, khi cầm trên tay quyển sách hướng dẫn nho nhỏ, tập hợp công thức nấu nhiều món khác nhau từ máy làm sữa đậu nành, tôi không thể ngừng suy nghĩ mình phải làm thử mọi món ăn này.

Sau vài lần thử các món mới theo công thức hướng dẫn, tôi thay đổi quan niệm về việc máy làm sữa đậu nành thì chỉ nên dùng làm sữa. 40 món ăn thức uống làm bằng máy không chỉ nhanh chóng mà còn thơm ngon như được nấu kỳ công từ bếp. Ví dụ như cháo bát bửu, súp bí đỏ trở thành bữa sáng được yêu thích của gia đình. Ông xã khó tính cũng ăn ngon miệng hơn với thực đơn thường xuyên được thay đổi và ly sữa mát lạnh giải nhiệt ngày hè.

Chiếc máy còn giúp tôi chế biến nhiều món ngon cho cô con gái vốn kén ăn như sữa bột gạo, cháo mè đen, cháo bát bửu đến sinh tố lê và dưa chuột... Công nghệ xay đa năng của BlueStone hỗ trợ chế biến ở nhiều chế độ xay nấu như Dry Bean (đậu khô), Rice Paste (cháo dinh dưỡng), Juice (sinh tố), Grains (ngũ cốc)… Bảng điều khiển đơn giản và dễ sử dụng cũng là động lực không nhỏ khiến tôi mạnh dạn biến tấu để tạo ra món mới không có trong sách. Tôi đặc biệt thích các món mocktail Tây Ban Nha, lassi trà xanh, rau câu sữa bắp phô mai, tào phớ hoa nhài... do Phan Anh - tác giả cuốn Mật mã yêu thương sáng tạo.

Mocktail dứa Tây Ban Nha.

Mocktail dứa Tây Ban Nha là thức uống mát lạnh, thổi bay mùa hè nóng bức và tốt cho hệ tiêu hóa. Học theo Phan Anh, các mẹ có thể dễ dàng chế biến 3 ly mocktail này chỉ với một trái dứa lớn hoặc 2 trái vừa; 2 ly nước cốt dừa đậm đặc; một ly rượu Rum; 3 ly nước dứa hộp; 2 ly đá xay và một muỗng tinh chất hạnh nhân.

Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, để lại một vài khoanh để trang trí, còn lại cắt hạt lựu. Bỏ toàn bộ nguyên liệu vào, cho lượng đá xay sao cho vừa đủ mức vạch trung bình (1.100ml) trên thân máy. Sử dụng chế độ Juice (sinh tố) đối với máy BlueStone. Sau ít phút máy báo hiệu hoàn thành, có thể rót ra các ly cao, trang trí với khoanh dứa và thưởng thức khi còn lạnh.

Lassi trà xanh.

Ly lassi trà xanh thơm mát sảng khoái cùng vị ngọt thơm lừng của chuối là một món ngon khác phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chị em cần chuẩn bị 3 hộp sữa chua có đường, 3 quả chuối chín, 360ml sữa tươi có đường, 10gr bột trà xanh matcha, đá xay, kem tươi whipping cream dạng chai xịt.

Chuối lột vỏ, cắt hạt lựu, bỏ cùng các nguyên liệu còn lại, trừ kem tươi vào máy, sao cho vừa mức vạch trung bình (1.100ml). Chọn chế độ Juice (sinh tố) và đợi sau ít phút hoàn tất, rót Lassi ra ly, xịt kem tươi lên và thưởng thức lạnh.

Trước khi sắm máy làm sữa đậu nành, tôi khá băn khoăn về việc vệ sinh máy sau khi chế biến, mà không biết rằng máy tích hợp chế độ tự vệ sinh. Sau khi nấu xong, tôi thường lấy đầu xay ra ngay, tráng nhanh dưới vòi nước để trôi lớp xác đậu bám trên đó, và dùng miếng cọ mềm lau nhẹ cất đi. Thân máy và lưới lọc cũng tương tự. Nếu quên vệ sinh, xác đậu sẽ khô lại và khó cọ rửa. Song tôi cũng chỉ cần cho nước vào máy, bấm nút tự làm sạch là các mảng bám bong sạch.

7 tiêu chuẩn chọn máy làm sữa đậu nành.

