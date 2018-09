Sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp dành cho các tài năng trẻ

'Giai điệu yêu thương' là cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh khối mầm non và phổ thông thuộc hệ thống giáo dục của Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG).

Ngày 23/5, vòng chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) với sự tham dự của hàng trăm tiết mục đặc sắc. Bữa tiệc âm nhạc Gala xếp hạng sẽ diễn ra vào ngày 24/5 sau đó với sự tham dự của các ngôi sao như ca sĩ Đông Nhi, hot girl Hàn Quốc Han Sara, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2016 Hồ Văn Cường, Ricky Nguyễn và Dương Quốc Huy (Sing My Song). MC Nguyên Khang sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Đây là cuộc thi âm nhạc có tầm vóc quy mô, quy tụ số lượng lớn học sinh ở khối mầm non và phổ thông thuộc các hệ thống giáo dục: iSchool, UKA, SNA của NHG trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố.

Nhóm nhảy XBIZZ của trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA lọt vào Vòng chung kết cuộc thi Giai điệu yêu thương.

Theo đó, nếu giành chiến thắng, học sinh hoặc nhóm học sinh sẽ có cơ hội biểu diễn cùng ca sĩ Đông Nhi và nhận nhiều quà tặng từ NHG. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi là hơn 300 triệu đồng gồm tiền mặt và học bổng là các khóa học hè bổ ích của trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA; khóa đào tạo phát triển tài năng từ Học viện Công chúa Hoàng tử.

"Giai điệu yêu thương" là sân chơi lý thú, bổ ích để các tài năng âm nhạc nhí trên toàn hệ thống giáo dục NHG được toả sáng. Các em sẽ tiếp tục được đầu tư để phát triển tài năng tại hệ thống giáo dục của NHG gồm: SGA, iSchool, UKA, SNA, iStudent, BVU, HIU.

Giáo viên Âm nhạc hướng dẫn các em học sinh trong giờ thực hành đàn Organ tại UKA.

Được phát động từ ngày 20/11/2017, cuộc thi thu hút hàng trăm tiết mục tham gia dự thi ở 3 thể loại chính: múa, hát (đơn gia, song ca, hợp xướng…) và chơi nhạc cụ (độc tấu, hòa tấu). Vòng sơ khảo có khoảng 1.000 thí sinh tham dự với hơn 150 tiết mục. Ban tổ chức đã chọn ra 24 tiết mục xuất sắc lọt vào vòng chung kết.

Ban giám khảo cuộc thi quy tụ những tên tuổi uy tín trong lĩnh vực âm nhạc như ThS. nhạc sĩ Phạm Kim - Đại diện LCM (Học viện âm nhạc Anh Quốc) tại Việt Nam; ThS. Nguyễn Đình Tình - Phó trưởng khoa Âm nhạc trường CĐSP TW TP HCM; nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; ca sĩ Hoài Phương - trưởng nhóm nhóm nhạc Giao Thời; đạo diễn Lê Việt; ca sĩ Thanh Ngọc; cặp đôi diễn viên ca sĩ Lê Phương - Trung Kiên; nhạc sĩ Minh Khang; nghệ sĩ Hoàng Khánh Vân - Phó Chủ nhiệm CLB Tiếng Hát Quê Hương; nhạc sĩ Phạm Uyên Nguyên.

Tiết mục hát múa "Việt Nam ơi" của iSchool Hà Tĩnh lọt vào vòng chung kết.

NHG là đơn vị đầu tiên áp dụng giáo trình Âm nhạc quốc tế vào giảng dạy cho học sinh tại Việt Nam với chương trình MfLMs (Music for Little Mozarts) cho khối mầm non và chương trình LCM (London College of Music) cho khối tiểu học, phổ thông.

Sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ

