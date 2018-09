Quý cô hoang mang vì không đạt khoái cảm trong 'chuyện yêu'

Nhờ bác sĩ tư vấn chuyện thầm kín, không ít phụ nữ thừa nhận mình rất ít hoặc thậm chí chưa từng đạt khoái cảm khi quan hệ.

Lấy chồng được 3 tháng nhưng chưa lần nào tìm được cảm giác thăng hoa mỗi khi quan hệ, nghĩ mình có vấn đề, Thanh Hoa, 26 tuổi nhà ở quận 1, TP HCM lo lắng tìm đến bác sĩ.

"Rất hưng phấn và muốn yêu. Nhưng khi lâm trận, dù anh ấy hăng hái đến mấy thì tôi vẫn không có được khoái cảm. Nghĩ chưa quen, chúng tôi quyết tâm cùng nhau làm lại, song những lần sau, tình hình vẫn không thay đổi", người vợ trẻ nói.

Tình trạng không đạt khoái cảm ở nữ giới chiếm đến hơn 70%.

Cùng "mịt mờ" chuyện thăng hoa, tìm đến đơn vị tư vấn Sức khỏe sinh sản - tình dục nữ Bệnh viện Từ Dũ, chị Hà nhà ở quận 5, TP HCM cũng cho biết, 2 năm sau ngày cưới, chỉ có duy nhất một lần chị tìm được cảm giác cực khoái khi quan hệ với ông xã.

"Những lần sau đó, tôi càng cố gắng nghĩ đến, càng hướng đến để đạt được đỉnh điểm thì mọi thứ cứ trôi tuột đi. Cuối cùng, chồng mệt ngoài còn vợ dần 'khô hạn' nhưng vẫn không thể. Tôi lo lắm vì sợ chồng sẽ chán mình", nữ doanh nhân 34 tuổi tâm sự.

Không như hai trường hợp trên, chị Xuân nhà ở quận Tân Bình cho biết, cảm giác hưng phấn trong quá trình ân ái của chị diễn biến không ổn định và thường bị mất dần sau "khúc dạo đầu" của ông xã.

"Nó xảy ra thường xuyên. Chục lần gần nhau thì đến tám chín lần chồng tôi hụt hẫng. Tôi thường rất hứng thú khi chuẩn bị vào cuộc, nhưng không hiểu sao mọi thứ bão hòa chỉ sau đó vài chục giây. Cảm giác vợ chồng không hòa hợp trong ân ái khiến tôi rất lo. Nhiều lần tôi giả vờ thích cho ông xã vui nhưng thực tế tôi không còn cảm hứng nữa", người phụ nữ 33 tuổi thổ lộ.

Từng tiếp nhận và tư vấn cho hơn 500 quý cô trục trặc trong quan hệ, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cho biết, khó đạt khoái cảm trong quan hệ tình dục không phải hiếm. "Không nên quá lo lắng bởi các thống kê cho thấy chỉ khoảng 25% phụ nữ đạt được khoái cảm tuyệt đối khi quan hệ tình dục. Càng không nên quá hoang mang bởi nếu biết cách, chị em vẫn có thể cải thiện được tình trạng này", một bác sĩ có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu tình dục nữ tại Bệnh viện Từ Dũ nói.

Các thống kê cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng không đạt khoái cảm ở nữ phần lớn do tâm lý, do đối tác không đủ tinh tế, hoặc do những thay đổi trong cơ thể của các chị sau sinh.

"Nhiều cô đến nhờ tư vấn tỏ ra hoảng loạn về kích thước "vũ khí" của chồng, từ đó khi lâm trận chỉ cảm giác sợ nên khoái cảm không đến. Một số người khác lại do chồng quá hấp tấp bỏ qua khúc dạo đầu, hoặc chồng kết thúc quá nhanh khiến vợ chưa kịp thăng hoa", một bác sĩ cho biết.

Một vài trường hợp khác, sau khi tìm hiểu, các cô tự khai do "nhà quá bé, vợ chồng không có phòng riêng nên chuyện gần gũi thường chớp nhoáng lén lút, kìm nén". Các chuyên gia cho rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lâu dần người vợ bị mất đi khoái cảm.

Để khắc phục tình trạng trên, các bác sĩ cho rằng trong đời sống vợ chồng, cần tăng cường sự trao đổi, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. Tìm hiểu và trân trọng suy nghĩ, nhu cầu của nhau trong mối “quan hệ” đặc biệt này.

Thay đổi tư thế quan hệ, chọn không gian lãng mạn cũng là cách giúp mọi thứ trở nên mới mẻ hơn, kích thích hơn. Bên cạnh đó, cần mạnh dạn "công khai" với chồng những vị trí của cơ thể dễ có khoái cảm hoặc tư thế có thể gây khoái cảm nhiều nhất để đối tác "tập trung" thay vì lan man nơi khác kém kích thích.

Một số điều cần khác ảnh hưởng đến cảm xúc khi quan hệ cũng cần tránh là gần nhau trong lúc nơm nớp lo con trẻ phát hiện, gần nhau trong khi vẫn nghĩ về những việc khác chưa mà xong. Tắt điện thoại, tắt chuông cửa và các thiết bị có thể gây nhiễu cũng là việc nên làm.

Về phía quý ông, cần giúp vợ bằng cách mơn trớn âu yếm. Nếu vợ khó thăng hoa thì cách tốt nhất là nên chiều chuộng vợ thay vì chỉ biết bản thân mình.

Thiên Chương