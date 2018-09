Phương Vy idol: 'Vợ chồng tôi muốn sinh thêm nhiều con'

Phương Vy và ông xã tin rằng, hạnh phúc của gia đình nhỏ sẽ càng đong đầy khi được chào đón thêm các thành viên mới.

- Cuộc sống của Phương Vy thay đổi thế nào từ khi có bé Ailani?

- Tôi từng nghĩ âm nhạc là điều quan trọng nhất. Nhưng từ khi bé Ailani chào đời, những phút giây thăng hoa cùng âm nhạc đã lùi bước về vị trí thứ hai. Có Ailani, tôi mới hiểu thế nào là niềm hạnh phúc kỳ diệu. Chỉ cần thấy con, nghe tiếng con cười là tôi quên hết bao muộn phiền, mệt mỏi.

Mới đây, trong một lần đi diễn ở Hà Nội, tôi muốn sắm cho mình vài bộ váy thật đẹp. Sau khi đi dạo vòng quanh các cửa hiệu, tôi lại ra về với hàng chục bộ đồ cho con mà không mua gì cho bản thân.

Hình ảnh Phương Vy hạnh phúc bên gia đình nhỏ đã truyền rất nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ.

- Ông xã Sean Trace đã hỗ trợ chị những gì trong suốt thời gian thai kỳ?

- Nói về anh xã Sean Trace, tôi không chỉ yêu mà còn ngưỡng mộ và cảm kích. Sean từng học y nên đã trấn an và tư vấn tôi rất nhiều trong suốt thời gian thai kỳ. Tôi nhớ thời điểm còn hai tuần nữa là Ailani chào đời, Sean bất ngờ phải đi cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm. Đang nằm ở bệnh viện, ông xã vẫn âm thầm tìm kiếm và lựa chọn bệnh viện quốc tế cho hai mẹ con. Hành động đó làm tôi cảm động không nói nên lời.

Gia đình đồng hành cùng Vy trước giây phút “lâm bồn” tại Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc.

- Nhiều người có tâm lý ngại sinh con lần nữa vì sợ đau, Phương Vy thì sao?

- Vợ chồng tôi không chỉ muốn sinh thêm một mà muốn nhiều lần nữa. Nếu có nỗi đau nào khiến phụ nữ hạnh phúc tột cùng thì đó chính là đau đẻ. Những cơn đau quặn thắt không từ ngữ nào diễn tả hết dần được xoa dịu bởi tiếng khóc chào đời của con, bởi tình yêu của người thân và đội ngũ y bác sĩ tận tâm.

Tôi nhớ như in thời khắc Ailani sắp sửa chào đời. Lúc đó chồng vuốt lấy bàn tay an ủi và hôn lên trán tôi rồi nói cùng nhau cố gắng, các y bác sĩ tại Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc thì tập trung chuyên môn nhưng vẫn không quên vỗ về, trấn an. Sau hơn một năm, tôi gần như quên hẳn cảm giác đau đó, còn hạnh phúc khi được làm mẹ thì không gì sánh bằng.

- Kế hoạch sắp tới của chị là gì?

- Tôi không dám nói trước, chuyện gì đến sẽ đến khi đã đủ duyên. Bản thân tôi và chồng luôn tâm niệm mọi việc làm nên xuất phát từ tình yêu và lòng tin. Tôi tin rằng hạnh phúc của gia đình nhỏ sẽ càng đong đầy khi chào đón thêm thành viên mới.

Đặc biệt, trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục chọn Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc. Chính tại nơi này, ngay từ giây phút đầu tiên Ailani chào đời, tình yêu, những kỷ niệm đẹp và sự chăm sóc tận tình từ đội ngũ y bác sĩ đã hiện diện rất nhiều khiến tôi rất cảm kích.

Phương Vy sẽ tiếp tục lựa chọn Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc cho lần sinh tiếp theo.

- Lời khuyên của chị dành cho những người sắp làm mẹ?

- Tôi chỉ muốn nhắc chị em nên cẩn thận và sáng suốt với những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng. Đừng vì những câu chuyện đau đẻ trôi nổi trên mạng mà hoang mang. Tốt nhất, hai vợ chồng nên cùng nhau bàn bạc, nếu có điều kiện thì tìm hiểu kỹ các bệnh viện trước khi chọn nơi đó làm địa điểm lâm bồn.

Bản thân tôi, sau khi tham khảo nhiều bệnh viện, tôi chọn Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc vì đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, điều kiện cơ sở vật chất hiện đại. Ngoài ra, các cặp vợ chồng cũng nên chủ động đầu tư thông minh hoặc tìm hiểu những chương trình ưu đãi như Bảo hiểm sức khoẻ VBI Happy Care để được tận hưởng dịch vụ sinh nở tại bệnh viện cao cấp, hiện đại chuẩn quốc tế với chi phí thấp.

