'Phụ nữ phải phũ với chồng một chút mới dễ sống'

Đó là quan niệm của MC Hương Quỳnh trong chuyện vợ chồng nên cô không có khái niệm 'nói khéo', nếu chồng đã muốn đi thì cô 'cho đi luôn'.

Trò chuyện với MC xinh đẹp của kênh VOV Giao thông khi cô vừa đón con gái thứ hai, thật dễ để cảm nhận được niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào về tổ ấm nhỏ. 26 tuổi đã trở thành bà mẹ hai con, điều này có thể là sớm so với nhiều người nổi tiếng nhưng cô đã cười vang và trả lời "Không" khi được hỏi "Liệu có hối hận về quyết định sinh hai con liền nhau ở cái tuổi còn khá trẻ không?". Hai bé cách nhau một tuổi rưỡi và cô bảo, đó chính là "cái lãi nhất" của mình khi lấy chồng.

"Ba năm hai đứa" có thể khiến Hương Quỳnh bận rộn và mệt mỏi hơn nhưng cô luôn quan niệm, đã vất vả thình vất vả luôn một thể. "Tính ra mình chỉ mất 5 năm vất vả thôi, còn sau đấy thì sẽ nhàn hoàn toàn về chuyện con nhỏ. Hơn nữa cũng không phải lo chuyện vô sinh thứ cấp, chứ bây giờ cứ vào các phòng khám là toàn thấy các mẹ khó mang bầu lần hai nên mình cũng sợ", Người đẹp tài năng Miss Ngôi Sao 2010 chia sẻ. Bởi vậy, chuyện sinh con liền nhau nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng cô ngay sau khi kết hôn. Quỳnh vẫn vậy, làm việc gì cũng lên kế hoạch và chủ động vì theo cô, như thế thì phụ nữ cũng sẽ đỡ khổ hơn, tránh được nhiều lo toan, phiền muộn.

Hương Quỳnh luôn đặt gia đình, chồng con lên vị trí ưu tiên hàng đầu nhưng cô không sống dựa vào chồng, độc lập cả về tinh thần và tài chính.

Bà mẹ hai con cũng có nhiều quan niệm thú vị về cuộc sống vợ chồng. Cô tự nhận mình là tuýp phụ nữ đề cao gia đình hơn sự nghiệp riêng nhưng không phải vì thế mà níu kéo hạnh phúc bằng bất cứ giá nào. Cô bảo: "Vợ chồng sống với nhau do tin tưởng nhau thôi. Còn một khi chồng đã đi rồi thì cho đi luôn. Mình độc lập về kinh tế được thì những chuyện khác cũng thế. Nói thẳng ra là đàn ông đã đi được một lần thì sẽ có lần sau nên nếu không muốn mệt mỏi thì chào tạm biệt luôn. Thật ra thì trong chuyện tình cảm, phũ một tí mới dễ sống chứ cứ nặng lòng quá chỉ mình khổ thôi".

Nói như vậy nhưng Hương Quỳnh vẫn không quên "nêm gia vị" cho cuộc sống vợ chồng mặn nồng. Cách của cô cũng không quá to tát nhưng hiệu quả, ví như "buổi trưa đi ăn với nhau hay buổi chiều đón nhau sơm đi ăn linh tinh rồi về đón con", "thi thoảng lại ra ngoài ăn hàng để thay đổi không khí" và vẫn tặng quà khi có dịp. Nếu so với thời son rỗi thì bây giờ có khác chút là thay vì nhắn tin tình cảm, hai vợ chồng sẽ hỏi han nhau xem con đi học thế nào hay chiều ăn cơm với gì... Đôi lúc cũng cãi nhau nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì chuyện nuôi con và vợ chồng cô lại mỗi người nhịn đi một chút.

"Vợ chồng quan tâm đến nhau không cần quá cầu kỳ. Vợ bầu, vợ mệt thì chồng rửa bát, chăm con giúp vợ. Thế là xong. Nhiều người khi thấy chồng không thường xuyên nói lời yêu thương như trước đây thì nghĩ chồng thay lòng đổi dạ nhưng nghĩ làm gì cho mệt đầu. Người ta bảo rồi, vợ chồng ở với nhau lâu thì nghĩa hơn tình, yêu có mang ra ăn được đâu", bà mẹ trẻ với quan niệm rất thẳng thắn về cuộc sống vợ chồng sau khi có con.

Mặc dù bận con mọn và phải đảm đương công việc nội trợ nhưng Hương Quỳnh cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ quản lý tài chính của chồng. Lương của cả hai vợ chồng cô khoảng 15 triệu đồng/tháng, tính ra vừa đủ lo cho những công việc trong gia đình nhưng tiền ai người nấy cầm và chia nhau các khoản chi tiêu, ai lương cao sẽ trả nhiều khoản hơn. Đôi khi cô vẫn bị các mẹ "kêu giời" vì như thế thì gọi gì là vợ chồng hay vợ phải cầm tiền sinh hoạt... nhưng cô bảo mỗi nhà mỗi cảnh, miễn sao mọi việc vẫn ổn, con cái đi học ổn định, thỉnh thoảng vẫn có tiền đi chơi, ăn uống với bạn bè. Việc ai có bao nhiêu tiền không quá quan trọng với cô.

Hương Quỳnh yêu áo dài nên khi mang bầu, cô cũng chụp một bộ ảnh ấn tượng với trang phục này.

Lần thứ hai làm mẹ, Hương Quỳnh có nhiều trải nghiệm khác biệt so với khi mang bầu con trai đầu lòng. Cô bị nghén nặng trong những tháng đầu, sợ mùi cơm, sợ đồ tanh, hay nôn khan và "sức khỏe chỉ bằng một nửa". Cô bị thiếu nhiều chất hơn, thiếu máu và phải uống canxi, sắt gấp đôi so với lần đầu tiên. Tuy nhiên, do đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên nên Hương Quỳnh không cần kiêng khem quá nhiều, "cứ sam sưa cho dễ nuôi". Cô chỉ kiêng rau ngót, đu đủ xanh và một số loại thức ăn khác, còn nhãn và vải vẫn ăn nhưng không nhiều.

"Lần đầu mang thai, cái gì cũng kiêng khem, cái gì cũng sách vở, sợ con bé... Lần này, mình ăn uống thoải mái hơn, không kiêng nhiều, cũng không ăn uống hùng hục nữa. Kiêng nhiều, mẹ sẽ bị ít món ăn, tâm lý lo lắng mà lo lắng nhiều thì không tốt cho em bé trong bụng. Mình thấy quan trọng hơn là giữ cho mẹ tâm lý thoải mái", kinh nghiệm của Hương Quỳnh sau hai lần mang bầu.

Bà mẹ hai con cũng cho rằng trong thời gian mang thai không nhất thiết phải uống sữa bầu nếu mẹ ăn uống đầy đủ và con phát triển bình thường. Theo Hương Quỳnh, sữa bầu đa phần đều làm các mẹ tăng cân nhiều, còn những loại sữa "vào con" thì lại có giá tiền khá đắt, không phải ai cũng có điều kiện mua uống.

Song Giang