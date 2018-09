Phụ nữ độc thân Trung Quốc chi tiền để tìm chồng cùng đẳng cấp

Nhiều cô nàng có nhà riêng, học vấn xuất sắc sẽ không để mắt tới những anh chàng tốt nghiệp từ đại học kém danh giá.

Các ứng viên độc thân trẻ tuổi tham dự một sự kiện mai mối dành cho những người tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu. Ảnh: Tom Wang.

Buổi chiều một ngày đầu tháng 9, Lucy Zhou quyết định nghỉ bài giảng trên lớp như thường lệ. Thay vào đó, nữ giảng viên 34 tuổi mặc chiếc váy truyền thống, buông mái tóc dài và trang điểm nhẹ nhàng để tới một buổi hẹn hò nhóm ở phía bắc thủ đô Bắc Kinh.

Tới nơi, Zhou được đề nghị ngồi theo vòng tròn để tham gia sự kiện cùng nhiều người khác. Cô được bắt cặp với một người đàn ông ngồi kế bên. Sau màn trò chuyện ban đầu, người dẫn chương trình mời các vị khách giới thiệu bạn của mình với 70 người còn lại. Màn không thể thiếu khi giới thiệu là những người độc thân phần lớn ngoài 30 tuổi này học ở đâu.

Giống như Zhou và những vị khách khác, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc ưu tiên nền tảng giáo dục tinh túy hơn là những tiêu chí như lương hay vẻ ngoài khi tìm kiếm ý trung nhân. Các chuyên gia về hôn nhân cho hay, những người có học vấn cao, tốt nghiệp từ trường danh giá nhất thường dễ tìm được một nửa hơn bạn cùng trang lứa.

Các vị khách tới sự kiện giống Zhou đều tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu, cả trong và ngoài nước. Nhiều người trong số họ đang học sau đại học. Những thông tin về ứng viên đều được nhà tổ chức sự kiện, Meeting by the Weiming, kiểm chứng. Công ty tư vấn mai mối Meeting by the Weiming lấy tên của hồ Weiming trong khuôn viên Đại học Bắc Kinh (PKU).

Zhou cũng từng là sinh viên của PKU. Nền tảng giáo dục nổi bật của các ứng viên là lý do cô sẵn sàng dành một buổi chiều và hơn 23 USD để tới sự kiện. Mục đích của Zhou là gặp những nam giới độc thân có cùng nền tảng giáo dục và nếu là cựu sinh viên của PKU thì càng tốt.

"Bạn bè từng gán ghép tôi với người lạ nhưng những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi nhanh chóng trở nên nhạt nhẽo và không hứng thú. Tốt nghiệp từ PKU đồng nghĩa với việc chúng tôi có một vài điểm chung và sẽ có nhiều chuyện để nói. Điều đó tôi cho là quan trọng để dẫn dắt mối quan hệ", Zhou nói.

Một thành viên câu lạc bộ hẹn hò của cựu sinh viên đại học danh giá đang dán bản giới thiệu về mình. Ảnh: Tom Wang.

Peter Yang cũng đến đây với cùng mục đích như Zhou. Yang tốt nghiệp bằng cử nhân và thạc sĩ Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh. Yang quan tâm nhất tới tính cách của cô gái, sau đến mới là ngoại hình. Tuy nhiên, cả hai tiêu chí ấy vẫn chỉ xếp sau điều kiện cần: Có bằng đại học từ một trường top đầu.

Nhân viên ngân hàng ngoại thương 32 tuổi tích cực tham gia các sự kiện mai mối kể từ khi đặt việc kết hôn lên vị trí đầu tiên trong danh sách việc cần làm. Yan sẽ không hẹn hò với ai đó tốt nghiệp từ bất cứ trường nào.

"Một số người có lý lịch phức tạp. Tôi chỉ tin những ai có cùng nền tảng với mình. Ai quan tâm điều gì kệ họ, còn tôi, tôi chỉ chú ý điều đó", Yang chia sẻ.

Yang đang tìm kiếm một cô gái có vẻ đẹp tự nhiên, là người phụ nữ của gia đình, thủy chung và không có "hoàn cảnh gia đình phức tạp", ví dụ như bố mẹ ly hôn.

Có cùng quan điểm, Fan Yangjun, giám đốc điều hành của Meeting by the Weiming, tin những người có nền tảng giáo dục tương tự nhau có khả năng tâm đầu ý hợp hơn. Cũng tốt nghiệp PKU, Fan bắt đầu dịch vụ mai mối cho cựu sinh viên của trường từ năm 2013. Sau đó, anh mở rộng dịch vụ cho các cựu sinh viên của nhiều trường đại học hàng đầu khác. 30 % thành viên tham dự sự kiện của Fan tốt nghiệp từ PKU hoặc Đại học Thanh Hoa, hai trường được xem là tốt nhất Trung Quốc, trong khi những người còn lại là sinh viên ở nhiều trường uy tín khác. Trong số 27.000 thành viên của công ty, 1.500 người đã tìm thấy một nửa của mình. 600 cặp hiện đã kết hôn.

"Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất là họ có cùng giá trị. Những giá trị này đến từ nền tảng gia đình hay trải nghiệm tương tự", Fan cho biết.

Jessie Fang Yuanyuan, chuyên gia tư vấn của câu lạc bộ hẹn hò, cho biết, nam giới ngoài 30 tuổi thường nghĩ họ có thể chu cấp tài chính thoải mái cho phụ nữ nên rất kén chọn ngoại hình của ứng viên nữ. Ảnh: Tom Wang.

Theo Fan, những cuộc mai mối không đảm bảo cho ứng viên gặp được người có chỉ số IQ cao nhưng chắc chắn một điều là "môn đăng hộ đối". Dù vậy, ngay cả khi ở trong vòng tròn riêng biệt ấy, việc tìm thấy một nửa thích hợp cũng không dễ dàng. Về phần mình, Yang vẫn chưa tìm được bạn gái mong muốn để tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc.

Jesse Fang là chuyên gia trong lĩnh vực mai mối cho những người có nền tảng giáo dục tinh túy. Fang cho hay, một số khách hàng của cô tìm thấy một nửa ưng ý trong vòng hai tháng, nhưng không ít người thiếu may mắn, nhất là các vị khách "kén cá chọn canh".

"Nhiều cô gái trong độ tuổi 30 lương cao, có nhà riêng và học vấn xuất sắc quyết không hạ tiêu chuẩn để để mắt tới bất cứ anh chàng nào bên ngoài vòng tròn của mình. Trong khi đó, có một thực tế là đàn ông trong vòng tròn ấy lại có xu hướng tìm kiếm phụ nữ trẻ hơn", Fang nói..

Fang cho hay, nhiều nam giới ngoài 30 tuổi nghĩ có thể chu cấp thoải mái vật chất cho người phụ nữ, do đó, họ rất kén chọn và quan tâm tới ngoại hình. Nhưng đôi khi họ quên mất một điều, không ít phụ nữ cũng có thể tự chu cấp vật chất thoải mái cho mình và kỳ vọng về một người đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn.

Trở lại với Zhou. Cô cuối cùng cũng rời sự kiện với một người đàn ông có chung mối quan tâm tới vẽ tranh và y học truyền thống. Zhou tâm sự, cô đang chờ một cuộc hôn nhân nhưng không vội tiến tới bất cứ điều gì. Nữ giảng viên tiết lộ mới chia tay mối tình 7 năm và hiện giờ, cô thấy hạnh phúc khi ít ra cũng kết bạn được với vài người ở những sự kiện như thế này.

Những sự kiện hẹn hò được tổ chức bài bản có thể giúp một số người tìm thấy tình yêu, nhưng những hoạt động như vậy vẫn chưa khiến các phụ huynh yên tâm. Các ông bố, bà mẹ Trung Quốc lo lắng tới chuyện chồng con của con cái tới mức lén đến công viên mai mối ở Bắc Kinh để tuyển dâu, rể.

Bà Fan Shengxiang, 59 tuổi, không là ngoại lệ. Cựu giáo chức ở tỉnh Hà Bắc không quản ngại đường xa đến Công viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh, thay mặt cô con gái 33 tuổi còn độc thân tuyển ý trung nhân. Bà Shengxiang và nhiều phụ huynh khác gặp nhau tại một góc công viên vào ba buổi sáng một tuần để trao đổi các thông tin về con cái mình. Họ sẽ chuyển số điện thoại cho con và để chúng quyết định xem có liên lạc với nhau hay không.

Bà Shengxiang kể, con gái tốt nghiệp Đại học Hàng Không Bắc Kinh, hiện làm tại một công ty công nghệ lớn, lương cao và đã có nhà riêng. Trong số các đồng nghiệp và bạn học, con gái bà chưa "chấm" ai vì nhiều người không đủ tiêu chuẩn, còn chàng lọt vào mắt xanh của cô lại chỉ thích gái trẻ.

"Con gái tôi thường được sắp đặt gặp gỡ với những người đàn ông lớn tuổi. Nó hay than vãn 'sao phải kết hôn làm gì cho phiền phức?'", bà Shengxiang kể. "Nó cứ nhấn mạnh là bạn trai phải rất đẹp trai. Tôi bảo nó xem tivi ít thôi".

Các phụ huynh trao đổi thông tin về những đứa con muộn chồng, muộn vợ với nhau tại công viên mai mối ở Bắc Kinh. Ảnh: Tom Wang.

