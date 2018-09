Phụ huynh Trung Quốc xếp hàng cả đêm xin học mẫu giáo cho con

Một số trẻ buộc phải tìm đến ngôi trường cách xa nhà, trong khi số khác kém may mắn hơn còn không có chỗ học.

Cảnh phụ huynh xếp hàng dài đợi tới lượt đăng ký học cho con ở Trung Quốc. Ảnh: News.cn.

Các bậc phụ huynh ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, thi nhau xếp hàng hơn 24 tiếng chỉ để dành một suất học mẫu giáo cho con, theo Shanghaiist. Cuộc chiến may rủi này được xem là quan trọng bởi nó quyết định đứa trẻ nào sẽ may mắn được nhận vào ngôi trường vốn chật chội, không đủ chỗ cho tất cả các hồ sơ đăng ký.

Tình trạng trên xảy ra phổ biến ở Trung Quốc, nơi số lượng các trường mầm non trên khắp cả nước luôn rơi vào tình trạng "cung không đủ cầu". Chính quyền nước này gần đây có nhiều chính sách hỗ tài chính cho phụ huynh có thu nhập thấp và xây dựng thêm trường mới, tuy nhiên cả trường mẫu giáo công lẫn tư vẫn trong tình trạng quá tải. Một số trường hợp không thể vào học ở trường gần nhà, buộc phải tìm đến cơ sở ở bất cứ đâu. Số khác kém may mắn hơn còn không có chỗ để học. Với luật mới ban hành cho phép mỗi gia đình có hai con, giới chức Trung Quốc dự kiến việc đăng ký học cho trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong tương lai.

Trên mạng xã hội, các bậc cha mẹ bày tỏ sự bức xúc vì không biết phải làm gì để con được đi học.

"Chúng ta là một nước lớn vậy mà không thể điều hành được giáo dục. Thật là thất vọng", một người dùng mạng viết.

"Tôi trông thấy một bà mẹ đang khóc và cảm thấy xấu hổ vì là người Trung Quốc", một bình luận khác cho hay.

Một bà mẹ nước mắt ngắn dài khi phải chật vật tìm trường cho con. Ảnh: News.cn.

Hà Phương