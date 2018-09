Phòng tránh các bệnh do vi khuẩn phế cầu cho trẻ

Tiêm văcxin, giữ ấm cơ thể... là cách phòng ngừa chủ động và hiệu quả bệnh phế cầu khuẩn.

Vi khuẩn phế cầu (Streptococcus pneumoniae) là loại vi khuẩn nguy hiểm, gây viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết. Nếu không được điều trị kịp thời, trẻ phải chịu nhiều di chứng, thậm chí có thể tử vong vì những bệnh này. Các bệnh có nguyên nhân từ vi khuẩn phế cầu thường khởi phát vào mùa đông và mùa xuân. Triệu chứng ban đầu thông thường nhất là ớn lạnh, sốt, đau ngực, thở hổn hển, và ho nhiều.

Vi khuẩn phế cầu gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm ở trẻ em.

Bất cứ người nào cũng có thể mắc bệnh do vi khuẩn phế cầu gây ra. Tuy nhiên, những người có nguy cơ cao nhất là trẻ nhỏ (trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 2 tuổi) và người già trên 65 tuổi, mắc bệnh mạn tính hay hệ miễn dịch yếu, theo tài liệu tham khảo của Centers for Disease Control and Prevention, chi tiết tại đây.

Vi khuẩn phế cầu lây lan qua đường hô hấp, có thể cư trú trong mũi và cổ họng mà không gây bệnh - những người này không có biểu hiện bệnh về hô hấp nhưng vẫn có thể lây cho trẻ. Do đó rất khó nhận biết để phòng ngừa bằng cách quan sát thông thường.

Các bệnh gây ra bởi vi khuẩn phế cầu thường được bác sĩ điều trị bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, nhiều trường hợp nhờn thuốc nên việc điều trị càng thêm khó khăn. Những trẻ mắc bệnh nặng cần tới bệnh viện, đôi khi phải chăm sóc đặc biệt. Cách ngăn ngừa chủ động, hiệu quả nhất là tiêm phòng văcxin cho bé.

Văcxin ngừa vi khuẩn phế cầu ra đời năm 2009, được chứng minh hiệu quả và an toàn thông qua các nghiên cứu lâm sàng cũng như kinh nghiệm sử dụng thực tế tại các nước và khu vực khác nhau như Mỹ, Canada, châu Á, châu Đại Dương và Thái Bình Dương.

Ngoài văcxin, một số biện pháp khác giúp bé tránh vi khuẩn phế cầu là giữ ấm cơ thể trẻ trong mùa mưa và mùa lạnh, cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, giữ vệ sinh môi trường sinh hoạt, cơ thể trẻ (tắm rửa thường xuyên, thay quần áo sạch…).

Linh Hân