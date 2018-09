Phòng khách hoàng gia của Công nương Đan Mạch

Đồ trang trí đơn giản và màu sắc trang nhã giúp phòng khách của vợ chồng Thái tử Đan Mạch thêm ấn tượng.

Phòng khách trong căn nhà vợ chồng Công nương Đan Mạch sống. Ảnh: REX.

Công tước xứ Cambridge của Anh thường được so sánh có nhiều điểm tương đồng về phong cách với Công nương Đan Mạch, Mary. Những người hâm mộ các thành viên hoàng tộc này vừa có cơ hội chiêm ngưỡng và so sánh nơi ở của hai người sau khi hoàng gia Đan Mạch tổ chức yến tiệc tại cung điện Amalienborg, Hello Magazine đưa tin hôm 12/6.

Công nương Mary và chồng, Thái tử Frederik, đã mời các quan khách tới thăm phòng khách trong căn nhà họ sống cùng bốn người con. Các bức ảnh của buổi gặp cho thấy vợ chồng thái tử lựa chọn nhiều chi tiết trang hoàng cho căn phòng gần giống với căn hộ 1A ở Điện Kensington, London, của William và Kate.

Phòng khách của hai gia đình đều đặt hai ghế sofa màu trung tính, hai ghế tựa kèm bàn uống cà phê ở giữa phòng. Bàn của gia đình Công nương Mary có thiết kế hình vuông và màu cam, trong khi bàn nhà Kate màu kem và hình bát giác. Sự tương đồng chưa dừng lại ở đó. Phòng của hai nhà còn có rất nhiều chiếc bàn nhỏ đặt nến và sách. Ngoài ra, họ cũng dùng rèm cửa dài để che cửa sổ.

Theo Hello Magazine, điều đặc biệt ở căn hộ của vợ chồng công tước xứ Cambridge là có nhiều vật lưu niệm, đồ trang trí cùng những bức ảnh gia đình hơn.

Hai cặp vợ chồng trên không phải các thành viên hoàng tộc duy nhất khoe không gian sống phía sau những cánh cửa luôn đóng kín với người hâm mộ. Hoàng hậu Letizia và Vua Felipe VI của Tây Ban Nha từng chia sẻ chân dung gia đình cùng hai Công chúa Leonor và Sofia tại nơi ở.

Bộ sofa và ghế tựa trong phòng khách của vợ chồng Hoàng tử Anh và thái tử Đan Mạch được đánh giá có nhiều điểm tương đồng. Ảnh: AP, REX.

Hà Phương