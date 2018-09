Phim ngắn về tình yêu thầm lặng của người mẹ câm rung động trái tim

Nhân dịp ra mắt phim ngắn”Ngôn ngữ của Hạc”, Bless You đồng thời giới thiệu dòng sản phẩm khăn giấy mới Bless You Famille. Với thông điệp “Trao an lành, gửi yêu thương”, Bless You Famille mang đến cho bạn và gia đình cảm giác thoải mái, dễ chịu khi sử dụng không chỉ bởi chất lượng mà còn bởi sự quan tâm và gắn kết giữa các thành viên.