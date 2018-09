Phản ứng của người mẹ khi bị con phá đám phỏng vấn trên truyền hình

Bà mẹ vào vai giáo sư Robert Kelly, người bị con phá đám lúc đang trả lời phỏng vấn hãng BBC, bế con vào lòng và cho ăn sữa, thay vì gạt chúng ra.

Kate vào vai giáo sư Kelly trả lời phỏng vấn đài BBC. Cuộc phỏng vấn bị gián đoạn khi có sự xuất hiện của con gái khách mời. Ảnh: Jono and Ben Facebook.

Một bà mẹ sẽ làm gì nếu bị con phá đám khi đang có cuộc phỏng vấn quan trọng với hãng BBC?

Một tuần sau khi giáo sư Robert Kelly, ông bố người Mỹ bị hai con phá đám lúc đang trả lời phỏng vấn truyền hình, hôm 16/3, chương trình hài của New Zealand, Jono và Ben, cho ra phiên bản tương tự trên Facebook. Phiên bản mới khác một điều, bà mẹ, thay vì ông bố đang trả lời phỏng vấn. Video phản ánh sự khác nhau trong cách xử lý tình huống của bố và mẹ khi bị con phá đám lúc đang làm việc. Đến nay, video hài của New Zealand thu hút 33 triệu lượt xem và hơn 400.000 chia sẻ, theo The Guardian.

Phản ứng của người mẹ bị con phá đám phỏng vấn Trong đoạn phim hài, Kate Wordsworth, người đóng vai giáo sư Kelly, đang trả lời câu hỏi về khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc thì cô con gái mở cửa vào phòng. Cô bé mặc áo vàng, giống như bé Marion Kelly, con gái giáo sư Kelly. Thay vì dùng tay ngăn con lại phía sau như cách giáo sư Mỹ làm, Kate ngoảnh lại, bế con vào lòng và cho bé uống sữa rồi bình tĩnh tiếp tục trò chuyện với người dẫn chương trình của BBC. Lúc sau, cậu con trai thứ hai xuất hiện trong xe tập đi. Không chút bối rối, bà mẹ đưa cho cậu bé món đồ chơi.

Sau khi đứa con lớn ra khỏi phòng, Kate lấy khay gà quay từ trong lò nướng ra và ngửi xem liệu đã sẵn sàng cho bữa tối chưa. Người dẫn chương trình của BBC tỏ ra ái ngại khi "cô trông khá bận rộn nên chúng ta có thể hoãn lại...". Kate lờ đi lời đề nghị này và lấy áo sơ mi vừa là vừa nói chuyện tiếp. Một lúc sau, cô với tay cọ chiếc bồn cầu xuất hiện bên trái.

Cuộc phỏng vấn không bị dừng lại, ngay cả khi một đội phá dỡ bom mặc áo chống đạn xuất hiện trong phòng. Kate nhanh tay tháo ngòi nổ của quả bom trong sự ngỡ ngàng của người phỏng vấn: "Ôi Chúa ơi, đó là một quả bom sao?".

Không lâu sau, một người đàn ông chân trần nói tiếng New Zealand chạy vào, giơ chiếc tất lên hỏi: "Anh không thể tìm thấy một chiếc nữa đâu cả, dù đã bới tung khắp nơi".

Cuối cùng, người dẫn chương trình cảm ơn khách mời vì đã dành thời gian lên hình và bình luận cuộc phỏng vấn vừa rồi "rất thú vị". Kate mỉm cười và rời mắt khỏi camera.

"Nào, đi tìm chiếc tất đó thôi", cô vui vẻ nói.

Phiên bản video của Jono và Ben nhận được nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Một số người xem là nữ nhận xét video thật "hài hước" và phản ánh chính xác, vui vẻ cuộc sống của một bà mẹ đi làm. Tuy nhiên, không ít ý kiến, gồm cả nam và nữ, gọi video ấy là "phân biệt đối xử theo giới tính".

Đoạn phim giáo sư Kelly bị con phá ngang lúc đang trả lời phỏng vấn được chia sẻ rộng khắp khiến gia đình ông trở thành những ngôi sao mạng xã hội. Phần lớn các ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu mến gia đình giáo sư, trong khi một vài người chỉ trích hành động của ông. Họ cho rằng ông Kelly nên đáp lại hành động của các con, thay vì lờ chúng đi.

Giáo sư bị các con phá bĩnh khi đang trên sóng trực tiếp

Hà Phương