Phan Thành, Minh 'Nhựa': Hai chàng thiếu gia lụy tình

Đôi bạn thân cùng sở thích sưu tập siêu xe từng vướng lùm xùm 'ham của lạ' nhưng vẫn si mê người cũ.

Phan Thành không ngừng nuối tiếc 'tình cũ đã qua'

Phan Thành sinh năm 1989, là con trai cả của đại gia Phan Quang Chất - người sở hữu trung tâm thương mại Saigon Square tại TP HCM. Gia đình Phan Thành còn đồng sở hữu nhiều doanh nghiệp "khủng" như Saigon Ford, công ty CP Vật tư Bến Thành, công ty du lịch Bến Thành Non Nước, công ty du lịch Huế, khách sạn Bông Sen, khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ, cùng nhiều dự án bất động sản và thương mại khác khắp các thành phố lớn của miền Đông Nam Bộ. Anh từng theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở Mỹ và hiện quản lý công việc kinh doanh riêng của gia đình.

Phan Thành phụ lòng Midu vì 'say nắng' hot girl 17 tuổi Thúy Vi.

Phan Thành được nhiều người ngưỡng mộ khi công khai hẹn hò với hot girl Midu. Hai người đã bí mật tổ chức lễ đính hôn vào cuối năm 2014 và nhiều lần tay trong tay cùng người đẹp tham gia sự kiện. Tuy nhiên, năm 2015, Phan Thành bất ngờ bị hot girl 17 tuổi ở Cà Mau - Thúy Vi tố cáo "bắt cá hai tay". Những đoạn trò chuyện tình cảm giữa Phan Thành được Thúy Vi công khai trên Facebook cá nhân. Cô nàng cũng không ngại ngần thừa nhận Phan Thành là người chu cấp điện thoại, trang sức, tiền bạc... cho mình.

Sau cú sốc bị người yêu phản bội, Midu quyết định "dứt tình" với thiếu gia Sài thành. Trong khi đó, Phan Thành không ít lần bóng gió níu kéo và thể hiện mong ước tái hợp. Lần gần đây nhất là hôm 13/9, Phan Thành đăng bức ảnh nắm chặt tay một cô gái và viết: "Tried to keep the love I gave to you" (Tạm dịch: Đã cố gắng giữ tình yêu anh dành cho em). Các fan ngay sau đó đã nhận ra cô gái trong bức ảnh chính là Midu.

Trước đó, hồi tháng 4, Phan Thành cũng từng đăng tấm ảnh hai bàn tay anh lồng vào bàn tay Midu, cả hai cùng đeo chiếc nhẫn đính hôn. Trên tấm ảnh có dòng chữ "True love" (Tình yêu đích thực). Nhiều lần khác, anh cũng viết những lời tâm sự ám chỉ "tình cũ". Tuy vậy, đáp lại những cố gắng níu kéo của Phan Thành, Midu chỉ im lặng và tập trung vào công việc.

Minh "Nhựa" tự tử để níu kéo tình cảm

Minh "Nhựa" tên thật là Phạm Trần Nhật Minh, con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - Tổng giám đốc Công ty Nhựa Long Thành và là người kế thừa để phát triển doanh nghiệp này. Hiện tại, Nhật Minh đang đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhựa Long Thành, chịu trách nhiệm quản lý các mảng cung ứng, tài chính kế toán, hành chính nhân sự và sản xuất.

Trên trang cá nhân, bên cạnh chia sẻ thú chơi siêu xe, Minh 'Nhựa' thường xuyên đăng tải những tâm sự ngọt ngào dành cho vợ.

Tháng 8/2016, Minh "Nhựa" bất ngờ quyên sinh bằng thuốc ngủ vì mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Người khiến Minh "Nhựa" phải đem mạng sống của mình ra để níu kéo là Mina, người phụ nữ thứ 2 ở bên anh sau khi anh ly thân với vợ đầu. Trên Facebook cá nhân, Minh "Nhựa" thường xuyên đăng tải hình ảnh đi du lịch, hẹn hò cùng một cô gái trẻ quyến rũ khác và đó được cho là lý do khiến Mina bỏ đi.

Điều này khiến Minh "Nhựa" rất đau khổ, anh liên tục chia sẻ những dòng tâm sự giống những trăn trối của người sắp khuất. Thậm chí, Minh "Nhựa" còn tuyệt thực, bỏ bê cuộc sống vì không tìm được vợ và các con, đỉnh điểm là sự việc uống thuốc ngủ để tự tử. Minh "Nhựa" tâm sự, mới đầu anh chỉ uống thử vài viên để có thể hiểu cảm giác của vợ, sau đó, anh đánh liều uống hết cả lọ và may mắn được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau vụ tử tự bất thành, Minh "Nhựa" công khai xin lỗi Mina trên giường bệnh trong tình trạng xanh xao, bơ phờ. Tình cảnh của thiếu gia đã khiến Mina quay về và Minh "Nhựa" đã mang dàn xe sang ra sân bay đón cô.

