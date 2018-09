Ông bố Việt ở Australia trồng dưa leo nặng hơn một kg mỗi quả

Theo anh An, mỗi dây (một cây) cho từ 15-20 kg trái, tùy vào thời tiết. Từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 2 tháng. Đợt đầu trồng thử nghiệm, anh An thu được khoảng 20 kg. "Ở đây chỉ trồng được vào mùa xuân và mùa hè. Hiện tại, dưa này đắt gấp đôi dưa thường và bán rất chạy. Sau mỗi lần thu hoạch, tôi để lại hạt giống để trồng cho vụ sau", anh An cho hay.