Ông bố siêu mẫu vào bếp vì con

Siêu mẫu Bình Minh đích thân vào bếp, chế biến đồ ăn thức uống giúp tăng cường sức khỏe cho hai cô công chúa.

Nghỉ hè là khoảng thời gian tuyệt vời của An Nhiên và An Như sau một năm học dài. Để có thêm thời gian vui chơi và chăm sóc con, Bình Minh thường trổ tài vào bếp cùng hai cô công chúa. Những buổi nấu ăn vui vẻ không chỉ giúp các bé bổ sung dinh dưỡng, mà còn khiến mẹ Anh Thơ ngạc nhiên với những món ngon mát lành ngày hè do ba bố con tự làm.

Làm thức uống bổ dưỡng

Để tăng miễn dịch và tiếp thêm năng lượng cho con gái tham gia hoạt động ngoại khóa, Bình Minh chú trọng bổ sung thêm các dưỡng chất cần thiết trong rau củ quả. Ông bố còn tự tay xay sinh tố dâu, dưa hấu, cam... làm thức uống chủ đạo cho con mang đi học và chơi trong những ngày nắng nóng.

Món khoái khẩu của An Nhiên và An Như là nước sinh tố đựng trong quả dưa hấu.

Để làm thức uống bổ dưỡng, ông bố vụng về thường nhờ đến sự hỗ trợ của các thiết bị nhà bếp hiện đại như máy xay sinh tố cầm tay đa năng, máy làm sữa đậu nành đa năng, nồi áp suất, bếp điện từ… Chiếc máy xay sinh tố cầm tay đa năng BlueStone BLB-5275 là trợ thủ đắc lực giúp Bình Minh “vượt khó” nhanh nhất khi vào bếp. Máy có khả năng xay nhuyễn nguyên liệu trong vài giây nhờ lưỡi dao làm bằng thép không gỉ 304 sắc bén, mà vẫn đảm bảo dưỡng chất, sử dụng lại dễ dàng và an toàn.

Rủ con vào bếp

Không muốn con kết thân với tivi, điện thoại hay máy tính, Bình Minh quyết tâm lập kế hoạch vui chơi cho cả gia đình. Biết hai công chúa thích vào bếp, nam diễn viên thường nhờ An Nhiên và An Như giúp chế biến nhiều món ngon tặng mẹ. Ba bố con thường bày nhiều trò thú vị như cùng nhau nhào bột, chuẩn bị nguyên liệu để hai bé tha hồ sáng tạo mẫu bánh theo ý muốn.

3 bố con cùng bày nhiều trò chơi thú vị trong bếp.

Bình Minh phân chia rõ, bố chế biến các món chính, đồ tráng miệng giao nhiệm vụ cho các con. Dưới sự hướng dẫn của bố, các bé sẽ bấm nút trên máy để xay nhuyễn. Máy chẳng hề làm An Nhiên và An Như sợ hãi bởi động cơ không chỉ vận hành êm ái mà còn trang bị đầu chụp chống văng hiệu quả. Bình Minh còn hướng dẫn hai con cách sử dụng 5 tốc độ xay để tạo ra nhiều món sinh tố mát lạnh ngày hè.

Cùng các con đi dã ngoại

3 bố con chuẩn bị đồ ăn thức uống đi dã ngoại.

An Nhiên và An Như thích khám phá thế giới, nên Bình Minh thường tranh thủ lúc rảnh rỗi để chở con đi dã ngoại nhiều địa điểm mới mẻ. Ông bố trẻ quan niệm, hè là dịp con được vui chơi sảng khoái bên ngoài, hít thở không khí trong lành và gắn kết hơn với cha mẹ.

Chuẩn bị cho mỗi buổi picnic, vợ chồng Bình Minh thường tự tay vào bếp chế biến đồ ăn thức uống con thích để mang theo, đảm bảo các bé có đủ năng lượng trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Hàng tuần, ông bố trẻ còn đóng vai xế ôm, đưa đón hai công chúa nhỏ đến bể bơi gần nhà để các con có một kỳ nghỉ vui khỏe.

An San