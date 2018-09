Ông bố người Mỹ dạy con cách tiêu tiền gây 'sốt' mạng

Sau khi nhận được một USD tiêu vặt từ bố, cậu bé sẽ chọn một trong bốn ngăn chi tiêu, tiết kiệm, quyên góp hay đầu tư để cất.

Câu chuyện kể về cách một cậu bé sử dụng tiền tiêu vặt của mình trên trang Humans of New York hôm 19/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh. Bài viết đăng kèm bức ảnh ông bố trẻ cùng hai con đang ngồi trong công viên nhận được 783.000 like và 91.000 chia sẻ trên Facebook chỉ chưa đầy hai ngày sau khi được đăng.

"Hàng tuần, cháu nhận được một USD tiền tiêu vặt. Sau đấy, cháu sẽ chọn ngăn để cất số tiền này", bé trai cho biết.

Tiếp đó, bé giải thích kế hoạch đơn giản và tỉ mỉ về khoản tiêu vặt.

"Có bốn ngăn: Chi tiêu, tiết kiệm, quyên góp và đầu tư. Nếu cháu cho một USD vào ngăn 'đầu tư', cuối mỗi tháng, bố mẹ sẽ cho cháu thêm 2 xu. Cháu mới chỉ dùng ngăn 'chi tiêu' hai lần. Cháu có hơn 10 USD trong ngăn 'đầu tư' rồi. Cháu có nhiều hơn cơ nhưng cháu lấy ra một ít và cho vào ngăn 'quyên góp'. Chúng cháu dùng nó để mua đồ ăn cho những người không có nhiều tiền", Humans of New York trích lời cậu bé.

Câu chuyện về cách sử dụng tiền tiêu vặt của một cậu bé 'sốt' trên mạng xã hội sau khi được đăng trên Humans of New York. Ảnh: CNN.

Phần lớn các bình luận đều bày tỏ sự ngưỡng mộ cách giáo dục con về giá trị của tiền tiết kiệm, chi tiêu, đầu tư và làm từ thiện của gia đình cậu bé. Một số người tâm đắc với câu chuyện cho biết sẽ lưu lại bài học đó để sau này dạy con.

"Đây là cách hoàn hảo để dạy bọn trẻ biết yêu thương và thấu hiểu, bởi không phải ai cũng may mắn như chúng, đồng thời cũng giúp các con biết chi tiêu tài chính một cách có trách nhiệm. Bạn đang làm rất tốt, ông bố trẻ ạ", một người dùng mạng xã hội viết.

Cha mẹ và người thân vẫn được xem là nhân tố chính trong việc dạy trẻ cách sử dụng đồng tiền. Trong một khảo sát của CNN năm ngoái, 36 % nói rằng họ học được cách đầu tư chủ yếu từ gia đình hoặc bạn bè. Kết quả này chỉ đứng sau các công cụ trực tuyến khác như website.

Tracy Bindel là một trong nhiều nhà đầu từ cho rằng cha mẹ đã dạy cô cách tiết kiệm và đầu tư một cách thông minh. Cô đã trả toàn bộ khoản vay 13.000 USD tiền học khi mới 26 tuổi. Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở New Mexico, Bindel bắt đầu nhận được tiền tiêu vặt năm lên 4 tuổi. Thay vì để con chi tiêu lãng phí, mẹ Bindel hướng dẫn các con phân chia tiền đó vào những lọ riêng biệt, 10% cho nhà thờ, 40% tiết kiệm và 50% chi tiêu.

"Tôi biết giá trị của một USD từ ngay khi còn rất nhỏ. Đó là một phần cuộc sống của tầng lớp lao động. Chúng tôi không thể có đồ chơi mới bất cứ khi nào muốn, vì thế phải tiết kiệm", CNNMoney dẫn lời Bindel nói.

Hà Phương