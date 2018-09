Ông bố Hà Nội từng dùng nệm cứu cả nhà thoát chết khỏi hỏa hoạn

Chi tiết quy trình thoát hiểm khi cháy nhà của anh Trần Minh: 1) Khi xảy ra hỏa hoạn, điều quan trọng hàng đầu là không mất bình tĩnh. 2) Lưu ý: Đa phần thiệt hại về người là do ngạt khói chứ không phải do sức nóng của lửa. 3) Khói độc đậm đặc và áp suất trong nhà kín sẽ tăng rất nhanh, do đó phải lập tức mở tung các cửa ở hướng không có cháy để giảm áp (Không được mở cửa ở hướng có cháy và khói xông vào phòng). 4) Nên dự trữ khăn tay, chai nước trong phòng ngủ bởi chúng hữu dụng trong việc phòng khói khẩn cấp. - Thực hiện biện pháp tránh ngạt do khói bằng chiếc nệm ngủ: Có hai trường hợp áp dụng chống khói hiệu quả bằng tấm nệm là cửa sổ và ban công, hoặc cả hai cùng lúc. + Đối với cửa sổ, để một khe thoáng phía trên chừng 30 cm để khói trượt qua tấm nệm, bốc lên trời. + Đối với ban công, dựng tấm nệm vào lan can tạo góc 45 độ rồi chui vào trong tránh khói. Khi tránh được khói độc, bạn có đến 90% cơ hội sống sót trong lúc nguy cấp thời gian tính bằng giây.