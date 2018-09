Ông bố đơn thân 'kêu cứu' vì con gái 12 tuổi cẩu thả, bừa bãi

Anh Kiên thử nhiều biện pháp giúp con sửa thói quen xấu nhưng tính không gọn gàng của Trà My chưa được cải thiện.

Sống cảnh "gà trống nuôi con" đã 8 năm, anh Hồng Kiên, 43 tuổi, luôn tâm niệm phải rèn giũa các con trở thành người có kiến thức và kỹ năng sống. Cậu con trai lớn của anh Kiên hiện du học lớp 12 tại Mỹ. Cô con gái út Trà My đang học lớp 6, sống cùng bố ở Hà Nội.

Anh Hồng Kiên và con trai Xuân Lộc (18 tuổi), con gái Trà My (12 tuổi).

Trà My trong mắt bố là cô bé thông minh, có năng khiếu thể thao, nghệ thuật nhưng thuộc dạng "gái năm Bính" nên có vài tính xấu. Nổi bật trong số đó là sự bừa bãi, cẩu thả khi sinh hoạt hàng ngày. Con gái anh Kiên hay bị bố phàn nàn vì tật làm đâu, bỏ đó; hiếm khi dọn dẹp phòng riêng hay cất gọn đồ đạc lúc đi chơi, đi học về.

Ông bố Hà Nội vài lần "phát điên" vì con gái biến căn bếp thành "bãi chiến trường". My thích nấu nướng, học làm bánh nhưng rất ngại rửa bát đĩa. Khi bị bố mắng, cô bé rớm nước mắt, "vâng, dạ" rồi cuống quýt dọn dẹp nhưng sau đó lại chứng nào, tật nấy.

Anh Hồng Kiên cho rằng, ở độ tuổi của My, nếp sống gọn gàng là vấn đề cần rèn ngay. Lo lắng tính cách bừa bãi ảnh hưởng tới tư duy, cách sắp xếp cuộc sống và khả năng thành công trong tương lai của con nên anh ra sức uốn nắn.

"Tôi chưa thấy ai sống cẩu thả mà thành công được. Tính bừa bộn thể hiện sự lười biếng, lớn lên sẽ trở thành rào cản trong công việc và cuộc sống", anh Kiên nói.

Ông bố Hà Nội thường rủ con dọn dẹp phòng riêng thay vì nhờ cô giúp việc. Vừa làm, anh Kiên vừa phân tích cho My lợi ích về sức khỏe, tinh thần khi sống trong căn phòng gọn gàng, thoáng mát. Địa điểm đi chơi cuối tuần của hai bố con là nhà những người bạn có con cái trạc tuổi My. Anh Hồng Kiên muốn con gái chứng kiến sự gọn gàng, sạch sẽ của họ để chủ động cải thiện tính cách.

Ông bố đơn thân không tiếc tiền sắm cho con những món đồ giá trị vì muốn My học cách giữ gìn tài sản cá nhân. Phòng riêng của con gái anh được đầu tư nội thất cao cấp, thiết kế và bài trí như khách sạn. Thấy My ở phòng đẹp, dùng đồ đẹp mà vẫn bừa bãi, ông bố Hà Nội chỉ muốn... lao đầu vào tường.

Căn phòng bừa bộn của Trà My khiến anh Kiên phải 'kêu cứu' trên mạng xã hội.

Kể từ khi chia tay vợ cũ năm 2010, anh Kiên dành mọi thời gian cho các con. Trà My và bố có nhiều buổi trò chuyện thẳng thắn như bạn bè, chia sẻ sự hài lòng và chưa hài lòng về đối phương. Mỗi lần anh Kiên đề cập vấn đề nếp sống, My tỏ ra hiểu chuyện nhưng chưa vượt qua được sức ì của bản thân. Biện pháp nhẹ không hiệu quả, ông bố Hà Nội định "thiết quân luật" nhưng không thể vì chưa đánh Trà My đã khóc.

Anh Hồng Kiên thấy oan ức khi nhiều người cho rằng tính cách bừa bãi của con cái phần lớn bị ảnh hưởng từ bố mẹ. Cả anh và vợ cũ đều là người gọn gàng, chỉn chu trong cuộc sống và công việc. Tuy không sống cùng nhà nhưng mẹ Trà My thường xuyên điện thoại nhắc nhở con gái. Mới đây, chị về thăm con, cùng Trà My sắp xếp phòng ốc và quy định chỗ đặt để đồ đạc. Anh Kiên thậm chí còn phải đưa ra kỷ luật với con rằng mỗi ngày anh kiểm tra phòng con gái một lần, hễ đồ dùng để sai vị trí sẽ phạt roi Trà My.

"Trời có sập ngay trước mắt cũng không rơi lệ nhưng mỗi lần nhìn cháu bừa bãi, bố cháu lại khóc vì bất lực!", anh Kiên chia sẻ.

Anh Kiên sửa phòng theo sở thích của con gái để Trà My biết yêu quý không gian sống.

"Bó tay" với tính xấu của con gái nhưng anh Kiên thành công trong việc định hướng cậu con trai. Lúc Xuân Lộc, cậu cả nhà anh Kiên, học lớp 9, anh phát hiện con có dấu hiệu chểnh mảng, thường bỏ học chơi điện tử. Nhận thấy vấn đề ngày càng nghiêm trọng, ông bố Hà Nội quyết định "ra đòn cân não". Anh yêu cầu Lộc lựa chọn: "Hoặc là học, hoặc là ra đời kiếm sống bằng cơ bắp".

Là người mưu sinh bằng nghề tự do, anh Hồng Kiên phân tích cho con nỗi thiệt thòi, vất vả khi đường học lỡ dở. Những trải nghiệm cay đắng của bố khiến Lộc rùng mình, cậu bé nhanh chóng hiểu ra vấn đề và chọn học. Lúc bấy giờ, anh Kiên quyết định dừng toàn bộ công việc, tập trung lo cho con.

Anh Kiên tốt nghiệp cao học nên có thể dạy con những kiến thức cơ bản. Nhiều năm không động vào sách vở, anh loay hoay vài tuần mới nhớ ra cách giải bài toán lớp 9. Lộc được nghỉ các lớp học thêm để ở nhà tự học. Tối nào hai bố con cũng "đánh vật" tới 22-23h mới đi ngủ.

Sau nửa năm cùng con miệt mài đèn sách, anh Kiên vỡ òa khi Xuân Lộc đỗ điểm cao vào trường THPT Phan Đình Phùng. Cuối tháng 2, gia đình anh nhận tin vui con trai giành học bổng của trường Lawrence University, Mỹ, với hỗ trợ tài chính 40.000 USD/năm.

Lam Trà