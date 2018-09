Ở tuổi xế chiều, Hillary vẫn là 'cô gái' nhỏ của Bill Clinton

Trong lúc bà Hillary đọc diễn văn thua cuộc, Bill rưng rưng nói: "That's my girl!".

45 năm trước, tại trường Đại học Luật Yale, New Haven, Connecticut, Mỹ, Bill Clinton đã "thầm thương trộm nhớ" cô gái tóc vàng, gương mặt không trang điểm và đeo cặp kính to tướng. Cô gái đó chính là Hillary Rodham với thành tích học tập xuất sắc, là nhân vật tài năng, cá tính nổi trội trong trường. Vì thế, Bill không đủ can đảm để làm quen với cô bạn học. Chàng trai trẻ thường lén lút đi theo sau Hillary. Hillary đã biết đến sự hiện diện của "cái đuôi" này, một ngày, cô gái lém lỉnh bất chợt đến trước mặt Bill và chào hỏi: "Này, nếu anh cứ mãi nhìn tôi, và giờ tôi cũng đang nhìn lại anh, thì ít ra chúng ta cũng nên biết tên của nhau chứ! Tôi là Hillary Rodham. Anh là ai?".

Hình ảnh Bill và Hillary khi còn là sinh viên trường đại học Luật Yale.

Thái độ thẳng thắn của Hillary khiến Bill thực sự "sốc". Nhưng đó lại là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời cựu tổng thống Mỹ. Sau này, Bill luôn cố tạo ra những cuộc gặp gỡ "tình cờ" để được tiếp xúc với Hillary. Một lần, Bill lấy cớ muốn cùng Hillary đi đăng ký cho kỳ học tiếp theo, thế nhưng khi đến nơi, nhân viên phòng đào tạo đã lật tẩy "mánh khóe" của chàng trai chỉ bằng một câu nói: "Bill, em vừa đến đây rồi cơ mà!".

Nhưng nhờ vậy mà Hillary biết được tình cảm Bill dành cho mình. Trong 2 năm tiếp theo ở đại học Luật Yale, cặp đôi gắn bó "như hình với bóng". Họ cùng đến bảo tàng, thư viện, đi ăn tối, ôn luyện cho các kỳ thi. Năm 1973, sau khi tốt nghiệp, Bill đưa bạn gái đi du lịch ở bãi biển Ennerdale, Anh. Tại đây, Bill đã ngỏ lời cầu hôn Hillary nhưng bị từ chối. Đối với Hillary, hai người còn trẻ và cần suy nghĩ thêm về hôn nhân. Tuy nhiên, Bill vẫn không bỏ cuộc. Ông tiếp tục cầu hôn Hillary một lần nữa khi hai người trở về từ châu Âu. Lần này, Hillary nói bà cần thêm thời gian.

Bill Clinton và Hillary Clinton hạnh phúc trong hôn lễ của họ vào năm 1975.

Trong lần về thăm quê nhà ở Illinois, trên đường đến sân bay, bà bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của một căn nhà tại thành phố Fayetteville. Biết được nguyện vọng của Hillary, Bill đã nhanh chóng đặt mua căn nhà này. Hành động chân thành của Bill khiến Hillary cảm động và chấp nhận lời cầu hôn. Lúc đó, Hillary đang sống ở Washington, bà đã từ bỏ công việc tốt trong Ủy ban Watergate và chuyển đến bang Arkansas cách đó 2.000 km để đoàn tụ cùng người yêu. Bạn bè của bà coi đây là một quyết định "điên rồ" bởi không ai tin vào tương lai của Bill, trừ Hillary. Đám cưới của họ diễn ra vào tháng 11/1975. Năm năm sau, cô con gái Chelsea Clinton của họ chào đời ở thành phố Little Rock, bang Arkansas.

Từ lúc Bill chỉ là một chàng trai 27 tuổi bình thường và đang tranh ghế vào quốc hội cho đến khi ông trở thành tổng thống thứ 42 của nước Mỹ, Hillary luôn đặt lòng tin tuyệt đối ở chồng. Với ông, bà vừa là vợ, vừa là trợ thủ đắc lực, vừa là tri kỷ. Năm 1998, khi vụ bê bối tình ái của Bill Cliton và cô thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky bị bại lộ, Hillary đã vượt qua tất cả sự giận dữ và thất vọng để tha thứ cho chồng, cùng ông vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Sau này, cả hai cùng thú nhận, đó là thời điểm nhiều đau thương nhất trong cuộc hôn nhân của họ.

Tuy nhiên, qua bao sóng gió, tình cảm mà cặp vợ chồng chính trị gia dành cho nhau càng thêm mặn nồng. Hillary từng chia sẻ trong hồi ký của mình: "Không ai hiểu tôi hơn Bill, cũng không ai có thể làm tôi cười như cách Bill vẫn làm. Ngay cả sau những năm khó khăn ấy, Bill vẫn là người sinh động, đầy sinh lực và thú vị nhất mà tôi từng gặp. Mùa xuân năm 1971 là lúc Bill và tôi lần đầu trò chuyện với nhau, đã hơn 30 năm trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau".

Bill Clinton đeo cà vạt tím cùng tông áo với vợ khi bà Hillary xuất hiện để đọc diễn văn thua cuộc vào ngày 10/11 vừa qua.

Năm 2016, trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary, người đàn ông từng đứng ở địa vị tối cao của nước Mỹ sẵn sàng lùi về phía sau, trở thành hậu phương vững chắc cho vợ. Ông khiêm tốn phát biểu với các cử tri ở Las Vegas: "Tôi rất vui vì có cơ hội đứng ra giúp Hillary hôm nay. Bà ấy đã làm nhiều việc cho tôi suốt một thời gian dài. Giờ là lúc tôi thể hiện và làm gì đó cho bà ấy".

Và cả khi ngôi vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ không gọi tên bà Hillary, ông vẫn thể hiện niềm tin son sắt ở vợ mình. Trong lúc bà Hillary đọc diễn văn thua cuộc tại khách sạn New Yorker, Manhattan, New York, ông rưng rưng nói: "That's my girl!" (Đó là cô gái của tôi!). Khoảnh khắc ấy được nhiều tờ báo bình luận là chứa đựng vô vàn yêu thương và niềm tự hào mà ông dành cho bà. Dù đã cùng ở tuổi xế chiều nhưng với Bill Clinton, bà vẫn là "cô gái" bé nhỏ mà ông gặp trong sân trường đại học năm nào.

Hà Thu