Nuôi dưỡng ước mơ cho con theo cách của Á hậu Thiên Lý

Bà mẹ trẻ cho rằng chỉ có đủ sức khỏe và trí lực, con mới có thể đạt được mọi ước mơ trong tương lai.

Sau những ngày bận rộn trong vai trò Giám đốc Quốc gia của Hoa hậu Hoàn Vũ 2015, Á hậu Dương Trương Thiên Lý quay lại với vai trò người mẹ hiền của các con trai Quốc Anh và Anh Quốc. Bà mẹ trẻ đã có những chia sẻ về việc nuôi dưỡng ước mơ con bắt đầu từ 1.000 ngày đầu đời.

Thiên Lý trong vai trò Giám đốc quốc gia cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2015.

- Bất ngờ lập gia đình rồi có con ở tuổi 22, chị gần như “ở ẩn”, cuộc sống hiện tại với chị như thế nào?

- Tôi còn nghĩ sẽ lấy chồng ở tuổi 19 cơ. Tôi luôn ước mơ trở thành người phụ nữ của gia đình. Được sống với ước mơ của mình thì đâu có chán. Tôi cũng không tính chuyện quay lại showbiz vì chưa có ý định ngừng đẻ. Gia đình đông con vui mà.

- Bận rộn với nhiều vai trò khác nhau, chị thu xếp việc con cái ra sao?

- Nan giải lắm. Có lẽ do tôi vừa quá tham việc lại vừa muốn tự tay chăm con nên đôi khi “đứng giữa 2 dòng nước” không biết đi bên nào, cho tới khi xảy ra một tình huống đau lòng khôn siết. Khi đó Quốc Anh còn nhỏ, tôi quyết định đi công tác 10 ngày, khi về bé “lơ” mẹ luôn, không chịu cho tôi bế, không chịu ngủ khi tôi hát ru. Lúc đó tôi nhận ra rằng không có gì quý hơn tình mẹ con, con cần tôi và tôi cần con. Tôi quyết định buông tất cả chỉ để toàn tâm lo cho con. Mới đây, tôi tham gia điều hành cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ vì đây là việc của gia đình và 2 con tôi cũng đã lớn, hiểu chuyện hơn.

- Vợ chồng chị định hướng tương lai cho 2 con những gì?

- Bé lớn khá hướng ngoại, sống tình cảm, thích vẽ, đọc sách. Còn bé nhỏ thì hơi… bạo lực, cứng hơn nhưng tự lập hơn. Ông xã cũng có những kỳ vọng riêng đối với con, mong cách bé trở thành là luật sư, doanh nhân trong tương lai… Đối với tôi, con có ước mơ gì, trở thành ai cũng được, quan trọng con là người nhân hậu, tự lập và có hiếu.

Hiện giờ, ước mơ của hai bé thay đổi như chong chóng, mới tuần trước còn ước mơ thành chú công an thì bây giờ con muốn làm họa sĩ, rồi muốn trở thành chú lái xe buýt nữa. Đáng yêu lắm!

- Chị ứng xử thế nào với những ước mơ ngây ngô của con trẻ?

- Tôi tôn trọng ước mơ của các con. Ước mơ bây giờ không có nghĩa sẽ là nghề nghiệp trong tương lai. Với tôi, quan trọng nhất là con có đủ sức khỏe và trí lực, đó là điều kiện tiên quyết để con đạt được mọi ước mơ trong tương lai.

Trẻ con có những 8 loại trí thông minh khác nhau, tốt nhất chúng ta nên quan sát và giúp trẻ khẳng định được ước mơ. Ngoài việc chăm sóc con bằng nguồn dinh dưỡng phù hợp trong 1.000 ngày đầu đời, hiện tại, tôi tận dụng mọi cơ hội để con được trải nghiệm ước mơ của mình. Ví dụ như với ước mơ làm họa sĩ, tôi cho con đi học vẽ, con được vẽ bất cứ khi nào con thích, thậm chí tôi còn ngồi mẫu để con vẽ nữa… Hay như với ước mơ làm chú công an, tôi sẽ cho con đến khu vui chơi hướng nghiệp Vietopia để con được mặc đồng phục công an, được tham gia vào các hoạt động thường thấy của chú công an. Tôi nghĩ biết được mình là ai, muốn làm gì và trở thành như thế nào rất quan trọng với tất cả chúng ta, trả lời càng sớm càng có ích cho tương lai.

