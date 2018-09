Nữ giám đốc từng bán thân để trả nợ tìm thấy hạnh phúc với khách hàng

Khi Pamela cố gắng gieo mình xuống biển, Eric đã cứu được cô và ở bên cô từ đó.

Bắt đầu từ mong muốn làm giàu, Pamela vướng phải nợ nần và đi từ sai lầm này tới sai lầm khác. Có lúc, cô tuyệt vọng muốn tìm đến cái chết nhưng chính tình yêu từ một người đàn ông xa lạ đã kéo cô khỏi vực thẳm. Pamela và Eric, một cặp vợ chồng người Singapore, đã chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn mọi người dù ở cùng cực của khổ đau cũng sẽ suy nghĩ thật tỉnh táo để quyết định điều đúng đắn, bởi có hy vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.

Người phụ nữ ngoài tứ tuần đã có thể mỉm cười sau những chuỗi ngày cay đắng.

Bước vào một quán cafe internet, cô ấy bắt đầu tán tỉnh những chàng trai trên mạng. Sau một thời gian, Pamela Lim, 29 tuổi, đã nhận lời "mua vui" cho một người khách tại khách sạn. Cô nhận được 200 SGD cho một lần như thế.

Đây là những gì mà Pamela đã làm để sống sót vào năm 2004. Khi đó, cô là một người không nhà cửa, thất nghiệp và mang thêm khoản nợ nửa triệu đôla. Cô đã vay tiền để đầu tư nhưng bị lừa đảo.

"Lúc đó, tôi khá ngây thơ và cảm xúc không ổn định. Mọi ngân hàng đều gọi điện cho tôi để đòi tiền. Tôi tuyệt vọng. Nếu có một lối thoát, tại sao không thử", Pamela nói trong một cuộc phỏng vấn với Happiness Notebook.

Người phụ nữ không may mắn, bây giờ đã là chủ một một gia đình, kể lại quá khứ lầm lỡ của mình trong cuốn tự truyện Love Heals: How I turn my life around. Cuốn sách dài 109 trang nói về vụ lừa đảo, nợ nần, làm nghề mại dâm và gặp người đàn ông đã cứu Pamela ra khỏi vũng bùn mà bây giờ là chồng của cô.

"Đó là một câu chuyện đầy cảm hứng để nói với mọi người rằng luôn có sự hy vọng và ánh sáng ở cuối đường hầm", người mẹ 43 tuổi nói.

Pamela đã kể lại câu chuyện cổ tích cuộc đời mình trong cuốn tự truyện.

Quá khứ nợ nần

Bi kịch cuộc đời của Pamela bắt đầu vào năm 2004 khi thương vụ mà cô quản lý bị đổ bể, để lại cho cô khoản nợ 50.000 SGD. Trong khi cố gắng xoay xở để xóa nợ, cô lại nhanh chóng trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư. Mỗi khoản cho vay dao động từ vài trăm SGD đến 50.000 SGD. Người đứng sau vụ lừa đảo luôn đòi hỏi nhiều tiền hơn để đầu tư. Nếu không, Pamela sẽ không thể lấy lại được số tiền của mình đã bỏ ra. Anh ta liên tục quấy rối cô bằng cách gọi điện thoại đến văn phòng. Pamela buộc phải từ bỏ công việc để trở thành một nhân viên lễ tân.

"Tôi đã phải bỏ nhà đi vì vấn đề tiền bạc. Tôi thậm chí còn ăn trộm đồ trang sức của mình để kiếm vài nghìn SGD, cứu mình ra khỏi sự tuyệt vọng", Pamela - người có chứng chỉ A-level và bằng cấp cao về ngành truyền thông đại chúng - kể.

"Anh trai tôi đã vô cùng giận dữ và lấy chìa khóa nhà của tôi. Tôi không có việc làm, không có tiền và vô gia cư. Tôi tuyệt vọng và kết thúc bằng việc trở thành gái mại dâm".

Không có ai để tâm sự, Pamela quay sang IRC (Internet Relay Chat - Chat chuyển tiếp Internet) với hy vọng tìm thấy những người có thể giúp đỡ cô. Không ít nam giới bắt đầu đưa ra những lời đề nghị không đứng đắn cho Pamela. "Tôi nhận ra mình có thể kiếm tiền bằng cách đó", cô nói.

Công việc này của Pamela kéo dài 8 tháng. Cô có khoảng 30 khách hàng, trong đó có 3 khách hàng thường xuyên. Một lần tồi tệ nhất của Pamela là khi cô bị một gã đàn ông dùng vũ lực để ép buộc quan hệ mà không sử dụng bao cao su. "Chúng tôi đã làm lần đầu tiên, sau đó hắn buộc tôi làm một lần nữa mà không có biện pháp an toàn. Sau lần đó, tôi bị bệnh lậu. Đó là một điều khủng khiếp và tôi cảm thấy nhục nhã", Pamela nhớ lại.

Bản thân cô ghét những gì mình đang làm nhưng vẫn tiếp tục. Bởi cô hy vọng nó có thể giúp cô thoát khỏi nợ nần.

Pamela bây giờ là chủ của một công ty về tiếp thị và đã có 3 cậu con trai.

Tìm thấy tình yêu và niềm hy vọng

Số phận cho Pamela gặp Eric Lim, người sau này trở thành chồng cô.

"Trước khi tôi gặp Eric, tất cả khách hàng chỉ muốn chuyện thể xác và vì sự hài lòng cá nhân của họ. Tôi từng là một cô gái cao ráo và xinh đẹp mà họ có thể sử dụng như một đối tượng của niềm vui thú tính", cô viết trong cuốn sách của mình.

"Eric rất tốt bụng, mang thức ăn cho tôi và đưa tôi đến gặp bác sĩ. Anh ấy là người mà tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên", Pamela nói thêm.

Trong một lần trả lời phỏng vấn qua điện thoại, Eric bảo anh đã cho Pamela mượn tiền ngay lần đầu tiên gặp mặt vì thấy thương cô. Pamela sau đó đã gọi lại cho anh để hỏi vay thêm tiền và lấy chính bản thân mình để trả nợ anh. Dần dần, Eric đã yêu cô mặc dù cô là một gái mại dâm.

Eric nói: "Tôi đã tự hỏi mình có nên tham gia với cô ấy hay không. Nhưng tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ luôn ở bên cô ấy.

Nhưng cô ấy đã ngày càng lún sâu hơn vào rắc rối, thậm chí cả cha mẹ cũng bỏ rơi cô ấy. Cô ấy không còn cách nào khác ngoài bán thân. Cô ấy gần như đã kết thúc cuộc đời mình nhưng tôi từ từ nói với cô ấy rằng cuộc sống vẫn phải tiếp tục".

Sau đó, cha của Pamela phát hiện ra những điều cô đang làm và Pamela cảm thấy xấu hổ đến mức cố gắng gieo mình xuống biển. Thật kỳ diệu, Eric đã tìm thấy cô ở bãi biển East Coast. Cô được cứu và đưa đến điều trị tại Viện y tế tâm thần (IMH).

Pamela và Eric quyết định kết hôn khi Pamela mang thai đứa con đầu lòng của họ. "Sau đó, tôi đã ra khỏi IMH. Tôi do dự vì vẫn phải trải qua nhiều căng thẳng nhưng Eric muốn giữ lại đứa trẻ", Pamela nói.

Không có váy cưới hay nhiếp ảnh gia chụp hình, họ chỉ có thể đặt được bốn bàn cho một bữa tối đơn giản. Pamela khi đó vẫn chưa trả hết nợ và Eric kiếm được 2.000 USD mỗi tháng với công việc kỹ thuật viên. Anh cũng kiếm thêm bằng cách lái xe taxi bán thời gian.

"Thật không dễ dàng để chúng tôi xây dựng gia đình này. Chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn cùng nhau. Anh ấy có thể bỏ đi nhưng anh chọn ở lại", Pamela nói.

Hiện tại, Pamela đang điều hành một doanh nghiệp về tiếp thị kỹ thuật số và vẫn còn khoản nợ trên 200.000 SGD. Cặp vợ chồng này đôi khi vẫn phải vật lộn với vấn đề cơm áo thường ngày nhưng theo lời của Eric, hiện là giám đốc điều hành của một công ty công nghệ thông tin, họ đang dần trả hết số nợ. Điều mà cả hai thấy hạnh phúc hơn cả là dẹp những khoản nợ sang một bên, họ đang có một gia đình đầm ấm.

Gia đình Pamela sống trong một căn hộ 4 phòng ở Punggol với 3 cậu con trai: 11 tuổi, 10 tuổi và 3 tuổi. Pamela cũng đã nối lại liên lạc với anh trai và mẹ của mình. Cô thường đưa các con mình đến thăm họ vào cuối tuần.

"Sau khi mẹ tôi đọc cuốn tự truyện của tôi, bà hiểu và yêu thương tôi nhiều hơn", Pamela cho biết.

Thoát khỏi nỗi đau

Đối với Pamela, viết sách là một cách để giải thoát cô khỏi những cơn đau đớn về mặt tinh thần. Cho đến thời điểm đó, cô chưa bao giờ can đảm để nói với ai về việc cô gặp Eric như thế nào.

"Phải mất một thời gian dài để tôi thoát khỏi những đau đớn mà tôi đắm chìm trong đó. Tôi cảm thấy rất có lỗi khi đã tự hạ thấp mình. Tôi không có giá trị gì cả", bà mẹ ba con chia sẻ.

Về phía Eric, khi vợ công khai về quá khứ của mình, lúc đầu anh cũng có chút xấu hổ nhưng hiện tại đã cảm thấy ổn. Anh bảo: "Chúng ta không thể giữ được quá khứ. Quá khứ là quá khứ. Chúng ta nên hướng tới tương lai. Miễn là chúng tôi có thể sống một cuộc sống bình thường, tôi hài lòng".

Còn về phía Pamela, cô hy vọng rằng câu chuyện của mình một ngày nào đó có thể được làm thành phim. Cô được truyền cảm hứng bởi một người bạn của mình đang gây quỹ giúp đỡ nạn nhân của nạn buôn người ở Thái Lan.

"Tôi nhận ra câu chuyện của mình có một mục đích lớn hơn, đó là mang lại hy vọng cho những phụ nữ bị ép buộc tham gia vào hoạt động mại dâm", người phụ nữ dũng cảm nói.