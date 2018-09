Nữ diễn viên chữa trị suốt 3 năm, sảy thai 8-9 lần vẫn chưa có con

Mặc dù vậy, Gabrielle Union và chồng 'sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được đứa trẻ mà cả hai mơ ước'.

Đối diện với việc sảy thai hoặc chiến đấu với căn bệnh vô sinh có thể khiến cho tất cả những người trong cuộc căng thẳng. Trải qua một lần sảy thai đã đau đớn rồi, nhưng khi chuyện này cứ lặp đi lặp lại thì có thể khiến cho người ta kiệt quệ, đặc biệt là với người mẹ. Nữ diễn viên Gabrielle Union (từng đóng các phim She's All That và 10 Things I Hate About You) gần đây đã chia sẻ câu chuyện mất con trong nhiều lần mang thai và không còn khả năng sinh sản của mình với hy vọng có thể giúp những người cùng cảnh ngộ biết rằng họ không cô đơn. Đây là lần đầu tiên cô trải lòng về những chuyện buồn của mình.

Union từng nói rằng ở bên các cậu bé là con riêng và cháu của chồng là điều cô thích nhất. Tuy vậy, cô vẫn mong muốn có thể tự sinh con của mình.

Union, 44 tuổi, đã cùng chồng, Dwyane Wade, chống chọi với khó khăn đường con cái suốt 3 năm ròng. Họ kết hôn từ tháng 4/2014 và phải đón nhận nỗi đau sảy thai ngay từ lần đầu tiên. "Trong ba năm, cơ thể của tôi như một 'tù nhân' để cố gắng mang thai", nữ diễn viên viết về cảm nghĩ của mình trong cuốn sách We're going to need more wine đồng thời kể về những quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) lặp đi lặp lại.

"Tôi đã trải qua tám hay chín lần sảy thai", Uninon cho biết.

Mặc dù Union không miêu tả chi tiết sự khó chịu khi làm IVF nhưng những ai từng trải qua đều sẽ hiểu điều cô viết: "Mỗi tháng một lần, tôi giống như đang ở tam cá nguyệt thứ hai vì người tôi bị trương lên. Bởi thế, tôi phải đối diện với nhiều câu hỏi và lời đồn đại... Tôi không muốn mọi người suy đoán".

Trong những dòng chia sẻ của mình, Union còn khiến mọi người ngạc nhiên khi tiết lộ rằng cô từng không muốn có con và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này khi kết hôn. Cho tới khi trở thành mẹ kế của hai cậu con trai Zaire, 15 tuổi, Zion, 10 tuổi và nuôi dưỡng cháu trai của chồng, Dahveon Morris, 16 tuổi, Union đã bị thay đổi bởi những cái ôm mà bọn trẻ dành cho cô.

Union cảm thấy tổn thương khi ai đó hỏi cô về dự định sinh con.

Việc phải điều trị vô sinh với phương pháp IVF khiến nữ diễn viên gặp khá nhiều "điều tiếng" trong mắt công chúng. Vấn đề là, theo Union, đôi lúc người ta có thể vượt qua ranh giới của mình khi đặt câu hỏi về khả năng sinh sản hoặc kế hoạch có con.

"Đối với nhiều phụ nữ, không chỉ những người đứng dưới ánh đèn sân khấu, mọi người đều cảm thấy có quyền được hỏi: 'Bạn có muốn sinh con không?'. Rất nhiều người, đặc biệt là những người có vấn đề về chức năng sinh sản, chỉ nói: 'Không' bởi vì điều đó dễ dàng hơn nhiều so với việc kể ra sự thật điều gì đang diễn ra. Mọi người có ý tốt nhưng họ không biết câu hỏi đó có thể nguy hiểm hay gây thất vọng như thế nào", Union giải thích.

Mặc dù vậy, bất chấp mọi khó khăn, nữ diễn viên chia sẻ trong cuốn sách của mình rằng cô vẫn quyết tâm tiếp tục và cùng với Wade "sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được đứa trẻ mà cả hai mơ ước".

Theo Resolve.org, đối với phụ nữ có tiền sử bị sảy thai từ hai lần trở lên, nguy cơ sảy thai liên tiếp tăng lên khoảng 40%. Nói chung, khoảng 5% phụ nữ sẽ có ít nhất 2 lần sảy thai liên tiếp. Chỉ có 1% phụ nữ gặp tình trạng này ba lần hay nhiều hơn.