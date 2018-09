Nữ bộ trưởng New Zealand tự đạp xe đến bệnh viện sinh con

Julie Anne Genter cho rằng việc đạp xe tới bệnh viện giúp tâm trạng bà tốt hơn trước lúc vượt cạn.

Julie Anne Genter, một chính trị gia Đảng Xanh, đã tự đạp xe tới bệnh viện tại thành phố Auckland để sinh con. Chồng của bà là ông Peter Nunns cũng đồng hành cùng vợ. Sản phụ 38 tuổi tới bệnh viện lúc mang thai con đầu lòng 42 tuần. Hình ảnh Genter bên chiếc xe đạp được bà chia sẻ trên trang cá nhân với dòng mô tả: "Buổi sáng chủ nhật đẹp trời để đạp xe tới bệnh viện chào đón em bé. Hãy chúc tôi may mắn!". Người mẹ chính trị gia cho biết việc đạp xe khiến tâm trạng của bà tốt hơn trước lúc vượt cạn. Quãng đường từ nhà tới bệnh viện chủ yếu là xuống dốc.

Julie Anne Genter là bộ trưởng các vấn đề về phụ nữ, giao thông và y tế. Nhiều năm qua, bà được biết đến là chính trị gia ủng hộ việc đi xe đạp để bảo vệ môi trường. Genter sinh ra ở Minnesota, tốt nghiệp đại học California và gia nhập Đảng Xanh với tư cách một tình nguyện viên sau khi chuyển đến New Zealand năm 2006.

Việc nữ chính trị gia mang thai và sinh con khi đang làm việc tại văn phòng Quốc hội không còn là điều lạ lẫm tại xứ sở kiwi. Trước bà Genter, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng sinh con gái đầu lòng Neve và nghỉ thai sản trong 6 tuần. Năm 1970, nữ chính trị gia Whetu Tirikatene Sullivan là người đầu tiên sinh con khi đang làm nghị sỹ của New Zealand. Cựu Bộ trưởng Tài chính Ruth Richardson từng cho con bú tại nơi làm việc năm 1983 và một nhà trẻ được thành lập trong trụ sở Quốc hội New Zealand vào những năm 1990. Một số sân chơi đang được tiếp tục xây dựng để giúp khu vực bầu cử trở nên thân thiện với các gia đình.

