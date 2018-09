Nỗi niềm sướng, khổ của 8X xinh đẹp 'muộn chồng'

Hà My cho rằng, mọi người xung quanh cô đang 'thần thánh hóa' việc lấy chồng, cho rằng chuyện đó có thể giải quyết được hết tất cả mọi vấn đề.

Hà My sinh năm 1988 tại Việt Trì, Phú Thọ, cô đang làm việc trong ngành Luật. Cô gái 8X tâm sự: "Phụ nữ khi ngót nghét 30 tuổi vốn hay bị gọi là 'gái ế'. Ngay từ khi 25 tuổi, mình đã bị gia đình giục lấy chồng. Tuy nhiên, với mình, chuyện sớm hay muộn không quan trọng. Quan trọng cũng chỉ là tìm một thời điểm thích hợp mà thôi".

Mới đây, Hà My chia sẻ về những tình huống 'dở khóc dở cười' của 'gái ế' trên Facebook cá nhân. Cô gái 8X kể lại, ở nhà, khi vừa tâm sự với mẹ chuyện dạo này ăn cơm không ngon, cô nhận ngay được câu trả lời: "Mày cứ phải lấy chồng vào thì ăn mới khoẻ được con ạ".

Nhan sắc xinh đẹp của 'gái ế' Hà My.

Ở cơ quan, đồng nghiệp thấy cô hơi gầy thì khuyên nhủ: "Mấy năm vào đây làm rồi mà chẳng thấy em béo lên tẹo nào nhỉ. Cứ phải lấy chồng vào thì mới béo, mới đẹp lên được em ạ". Ngay cả những người bạn thân thiết cũng "a dua" theo: "Này tao bảo, đợt này mày bị bệnh khó tính hơn à, cái gì cũng thắc mắc với cau có thế? Mau lấy chồng đi, bằng không càng ngày càng cáu kỉnh thôi con hâm ạ".

Hà My cho rằng: "Dường như hai chữ 'lấy chồng' đã trở thành nỗi ám ảnh to tát. Bất cứ điều gì mình không làm được, chưa làm được thì chỉ cần 'lấy chồng' là có thể hoá giải được hết tất cả thì phải? Các chị em chưa lấy chồng có thể cho mình hỏi, các chị muốn lấy một người về để gọi tên là chồng hay các chị muốn cưới một người về để mỗi ngày thức dậy vui vẻ cùng nhau”.

Cô nàng khẳng định, cô sẽ chỉ kết hôn khi tìm được một nửa phù hợp đích thực.

8X nhận định, chúng ta có thể là một kẻ đơn độc trong thời điểm này nhưng chúng ta không biết được thời điểm chính xác ai đó sẽ bước chân vào cuộc đời mình. Điều bạn cần làm bây giờ là chuẩn bị tư thế sẵn sàng để "chiến đấu". Bản thân cô đã "chán ngấy" việc ngày nào cũng "được" nghe những câu hỏi như như: "Em sắp lấy chồng chưa?".

Hà My kể, cô có một cô em thân thiết sinh năm 1995, hôm nào cô bé cũng than thở: "Chán thế, ế rồi, chẳng có người yêu để đi chơi". Người bạn cùng công ty cũ, từ sáng đến tối đều nhắc đi nhắc lại một câu: "Chúng nó sinh con hết rồi, cả lớp đại học còn mình tao chưa cưới". My giãi bày: "Không biết vì sao mà chị em cứ sốt xình xịch lên thế, hay có mỗi mình đi ngược lại quan điểm của chị em. Mình sinh năm 1988 các bạn ạ, tuổi Rồng vẫn chưa chồng chưa con, nhưng mình chưa bao giờ lo lắng. Chứng kiến trăm ngàn cảnh cãi vã, ly thân rồi, bản thân nghiệm ra một điều là: Phụ nữ Việt, lấy chồng càng sớm, gian truân càng nhiều".

Hà My biết bố mẹ mình phải chịu áp lực từ anh em bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp khi ngày ngày đối mặt với câu hỏi: "Bao giờ con gái lớn lấy chồng?". Nhưng cô mong bố mẹ cho mình cơ hội được sống cuộc đời cô ước mơ: "Con sẽ kết hôn khi con thấy điều đó thực sự đã đến, hãy cho con tự lựa chọn cuộc sống và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình".

'Tâm thư' của Hà My nhận được hàng nghìn lượt like ủng hộ sau 10 giờ chia sẻ. Cô gái 8X rất bất ngờ khi nhận được sự đồng cảm từ những người bạn mang tiếng 'gái ế' giống mình.

Cô gái 28 tuổi tin rằng, điều người làm cha mẹ mong mỏi nhất ở những đứa con là một cuộc sống hạnh phúc, bình yên, chứ không phải "lấy chồng đi rồi sẽ có tất cả". Hà My viết: "Con không còn là đứa trẻ ngày nào, có gì cũng chạy về nhà mách mẹ, hay đứng lì ở nhà sách nhất định không chịu về vì chưa được ba mua tặng quả địa cầu nữa. Giờ đây, con đã có công việc, và sống độc lập, vui vẻ và tạm bằng lòng vì điều đó. Con chỉ muốn ngày mai thức dậy là một ngày tươi đẹp, sống và chiến đấu, tận hưởng cuộc sống một cách đơn giản nhất".

Cô gái 8X cũng tâm sự về những cái "sướng" của việc "muộn chồng": "28 tuổi, vẫn muốn bay nhảy thêm ít nữa, lấy chồng vào là mất hết tự do. 28 tuổi, vẫn muốn tự mua cho mình cái váy, cái túi mới, làm việc mình thích. Lấy chồng rồi, chắt bóp chi tiêu, đến khổ! 28 tuổi, đi qua vài chuyện tình cảm, vấp váp có, buồn có, vui cũng có. Khi bản thân biết tin tưởng vào một ai đó chân thành, có thể cùng nhau đi hết buồn vui trong đời mới dám gật đầu để cưới. 28 tuổi, chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân đáng buồn, niềm tin vào cổ tích đã chẳng còn tồn tại nữa, chỉ muốn công việc đủ tốt, kinh tế đủ bền, tình yêu đủ lớn để thực tế hơn mà sống, mà yêu…".

Hà My cảm thấy hạnh phúc nhất khi mỗi ngày trôi qua cô được là chính mình và không phải phụ thuộc vào bất cứ một ai…

Hà Thu